(Easybourse.com) En ce début du mois de mai, un des segments d'activité les plus recherchés par les clients d'EasyBourse est « la recherche commerciale physique/biologie », une dénomination quelque peu vague qui réunit les notamment les sociétés qui évoluent dans la chimie de spécialité, la fourniture d'équipements médicaux et surtout la biotechnologie, un sous-secteur qui offre un mélange rare d'isolation tarifaire, de pertinence stratégique et d'innovation sous-évaluée. Il semble se dessiner un momentum relativement positif pour la biotechnologie pour diverses raisons. Aussi, nous vous présentons dans cet article les sociétés les plus plébiscitées sur la plateforme de courtage easybourse.com.

L'amélioration du sentiment pour les sociétés de biotechnologie trouve sa source dans divers facteurs. En premier lieu, la rotation des capitaux au détriment des méga-capitalisation. Ensuite, une initiative fédérale de 15 milliards de dollars en faveur de la biotechnologie destinée à améliorer la compétitivité des Etats-Unis dans ce domaine pour des raisons économiques et de sécurité nationale. Également, une force relative des services de santé avec l’accélération de l’adoption des soins à domicile et la perception d’un moindre impact des droits de douane. Enfin, la perspective d’un mouvement de fusion et d’acquisition de plus grande ampleur en raison des valorisations attractives et l’obsolescence imminente de brevets sur de nombreux médicaments phares.



En considérant les achats bruts arrêtés en ce milieu du mois de mai, voici le palmarès qui s’en dégage.





Libellé de la société ; code ISIN ; variation depuis le début de l’année ; variation sur un mois (au 14/05/2025)



La liste présentée dans cet article est composée d’actions. Ces produits sont soumis aux fluctuations et aux aléas boursiers et comportent un risque de perte en capital. Ces listes sont donc destinées à des investisseurs qui ont conscience de ces risques et les acceptent.Elle est constituée par l’équipe produits d’EasyBourse à l'issue d'une analyse opérée à partir des meilleures sources. Cela dit, EasyBourse ne peut garantir son exhaustivité ou sa fiabilité. Cette liste et les contenus associés, notamment le commentaire, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un conseil en investissement . Toute modification de cette liste ne saurait constituer une recommandation d'achat ou de vente.La responsabilité d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures

