Les ETF sont plébiscités par les nouveaux investisseurs

(Easybourse.com) selon l'AMF, + 89% d'nvestisseurs en plus sur les ETF par rapport à l'année dernière. Que propose EasyBourse sur les ETF ?

D’après l’état des lieux dressé par l’AMF (1) sur le 2ème trimestre 2024, les nouveaux investisseurs se lancent maintenant autant sur les ETF que sur les actions.



Les ETF sont désormais considérés comme des produits financiers accessibles et sont la solution des investisseurs qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles en répliquant le CAC 40, le NASDAQ, des thématiques (l’intelligence artificielle par exemple) ou même une sélection des plus grandes sociétés mondiales.



Que propose EasyBourse ?



Tous les ETF cotés sur Euronext Paris ou Euronext Amsterdam sont proposés et peuvent être achetés en ligne en faisant le même type d’ordre que sur une action (ce sont les mêmes modalités de passage d’ordre, l’ordre est exécuté avec la même rapidité, le calcul des frais de courtage est identique).



Le détenteur d’un ETF dont le sous-jacent est un panier d’actions ou un indice sur un marché actions (comme par exemple les ETF qui répliquent le CAC 40) bénéficie des dividendes. S’il souhaite recevoir les dividendes, l’investisseur choisira un ETF qui distribue (repérable en général avec la mention DIST), s’il souhaite que les dividendes soient directement réinvestis au fur et à mesure dans le produit, il choisira un ETF qui les capitalise ou les accumule (en général repérable avec la mention AC ou ACC).



Parmi eux, plus de 130 peuvent être achetés avec un PEA.



De manière spécifique sur EasyBoursesur le site https://www.easybourse.com, il est proposé des sélections qui permettent, grâce à un partenariat avec le leader en France des ETF auprès des particuliers, Amundi, de faire bénéficier aux clients d’EasyBourse de frais de courtage remboursés tous les mois. L’objectif de ce dispositif est de permettre de se constituer un portefeuille diversifié en investissant régulièrement. La sélection est composée de 27 ETF différents qui sont achetables chaque mois, et ceci sans coût d’achat (détail de la sélection et modalités de l’offre sur https://www.easybourse.com/trackers/free_trade/amundi ). Au final, ce sont ainsi 27 ordres d’achat chaque mois que l’ont peut effectuer sans frais tous les mois.



Comment répliquer le CAC 40 avec un ETF ?



L’investisseur aura le choix de faire de la réplication simple du CAC 40 qui distribue les dividendes (par exemple l’ETF proposé par Amundi avec l'ISIN FR0007052782), celui qui les capitalise (ISIN FR0013380607 ), et tout un choix d’autres ETF expliqué dans notre article dédié « Comment investir sur le CAC 40 ? » (https://www.easybourse.com/france/article/33785/comment-investir-sur-cac-40-.html ) : réplication du CAC 40 ESG, réplication avec un effet de levier de 2, ou encore réplication à l’inverse pour ceux qui anticipent une baisse du CAC 40.



Si les aller-retours sur les ETF sont très simples, notamment les aller-retours en cours de journée sur les ETF à levier, l’objectif sera souvent le long terme, permis par le fait que les ETF n’ont pas de date de maturité et que l’on peut donc les garder de nombreuses années dans son portefeuille. Le choix d’un ETF sera ainsi en général adapté à un investisseur qui a un profil orienté sur le long terme.



La diversification mondiale avec des ETF éligibles au PEA



Le Plan d’Epargne en Actions bénéficie d’un traitement fiscal avantageux par rapport au Compte Titres Ordinaire car les gains (plus-values ou dividendes) sur les PEA de plus de 5 ans ne sont pas imposés au titre de l’Impôt sur le Revenu.



Cet avantage fiscal a en contrepartie que l’investissement doit se faire au moins à 75% sur des actions d’entreprises européennes.



Cependant les principaux émetteurs d’ETF proposent des ETF pour répliquer le NASDAQ, le SP500, l’Inde, la Chine, le monde, l’intelligence artificielle au niveau mondial… et ces ETF sont éligibles au PEA. Ceci est rendu possible par le fait que les fonds investis dans l’ETF sont effectivement investis principalement sur des actions européennes mais aussi en partie sur un swap de performance entre le marché européen et le marché que se propose de répliquer l’ETF. Ces ETF sont appelés « ETF synthétiques ».



Au final, ces ETF permettent de diversifier son PEA sur le monde entier tout en bénéficiant du cadre fiscal avantageux du PEA.



Peuvent être ainsi cités par exemple l’ETF proposé par Amundi (LU1681043599, Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (C)) qui a pour objectif de répliquer au plus près l'évolution de l'indice MSCI World, à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition aux sociétés de grandes et moyennes capitalisations des pays développés en une seule transaction. En juillet 2024, cet indice est constitué de plus de 120 sociétés mondiales dont quelques une françaises (Accor, LVMH notamment). En date du 22 juillet 2024, la performance de cet ETF depuis le 1er janvier est de +15,22% (contre +2,60% pour l’ETF sur le CAC 40 qui distribue les dividendes (ISIN FR0007052782).



L’ETF équivalent proposé par iShares (groupe BlackRock) a comme indice de référence le MSCI WORLD NET TR EUR Index, son ISIN est IE0002XZSHO1, et il porte, en juillet 2024, sur 85 sociétés mondiales.



De manière plus ciblée, Franklin Templeton propose des ETF, mais uniquement éligibles au Compte-Titres, visant la réplication du marché indien via l'Indice FTSE India 30/18 Capped Index-NR (ETF Franklin FTSE India UCITS ETF - FLXI) ou encore le marché coréen (ETF Franklin FTSE Korea UCITS ETF - FLXK ).



Également uniquement éligibles au Compte-Titres, et présents dans les sélections « Ordres d’achat remboursés » sont proposés spécifiquement sur EasyBourse des ETF sur le thème de l’intelligence artificielle (ISIN LU1861132840, Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc), des mobilités du futur (Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Acc), du luxe (Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)), ….



Le choix en terme d’ETF est ainsi très large et permet de répondre aux principaux besoins des particuliers investisseurs. Même pour les plus attentistes et les plus prudents, que ce soit pour quelques jours ou quelques mois, des solutions peuvent être trouvés du côté des ETF monétaires. Par exemple l’ETF LYXOR EURO OVERNIGHT RETURN UCITS ETF (ISIN FR0010510800). Sans risque, indexé sur le marché monétaire, il s’est apprécié de 2,11% depuis le début de l’année et de 3,88% sur un an. Ses frais de gestion sont minimes (limités à 0,1%) et il est principalement investi dans des emprunts d’Etat français, britanniques, néerlandais, italiens, espagnols, et allemands).



(1) : État des lieux dressé par l’AMF, https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers-actifs-ndeg15-juillet-2024



« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. »









Jean-Baptiste Barbier