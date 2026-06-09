Les listes de valeurs du moment que nous vous proposons s’appuient sur les meilleures idées d’investissement de deux experts reconnus : Marlène Hassine Konqui, directrice générale de BSD Investing, société de conseil spécialisée dans les ETF et la sélection de fonds en gestion active comme passive, ainsi que Ahmed Khelifa, président de L’Allocataire, structure dédiée à l’allocation d’actifs pour les investisseurs professionnels. L’approche cœur satellite, la gestion flexible ainsi que la combinaison entre gestion active et gestion passive constituent trois piliers majeurs des allocations proposées. Pour en savoir plus.  