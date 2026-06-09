ETF et OPC - Découvrez les idées d'investissement d'EasyBourse du mois de Juin
(Easybourse.com) Afin d'enrichir son service « Idées d'investissement », déjà développé autour des titres vifs, EasyBourse vous propose un nouveau volet à valeur ajoutée dédié aux ETF et aux OPCVM.
Les listes de valeurs du moment que nous vous proposons s’appuient sur les meilleures idées d’investissement de deux experts reconnus : Marlène Hassine Konqui, directrice générale de BSD Investing, société de conseil spécialisée dans les ETF et la sélection de fonds en gestion active comme passive, ainsi que Ahmed Khelifa, président de L’Allocataire, structure dédiée à l’allocation d’actifs pour les investisseurs professionnels. L’approche cœur satellite, la gestion flexible ainsi que la combinaison entre gestion active et gestion passive constituent trois piliers majeurs des allocations proposées. Pour en savoir plus.
|Les listes de valeurs du moment et les commentaires associés n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un conseil en investissement. La présentation de ces listes et leur mise à jour ne sauraient constituer une recommandation personnalisée d'achat ou de vente. La responsabilité d'EasyBourse, de BSD Investing et de L'Allocataire et/ou de leurs dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures.
|COMMENTAIRE DE GESTION
Les grandes tendances de la décennie dans une enveloppe fiscale optimisée — indiciel au cœur, actif là où ça compte.
Le PEA est l'un des outils les plus puissants à disposition d'un investisseur particulier en France. Encore faut-il l'utiliser à la hauteur de ce potentiel. Le PEA Cap Monde est construit pour ça : pas un simple fonds monde en plus cher, mais une architecture ciblée sur les grandes tendances économiques de la décennie à venir, avec une sélection de fonds combinant stratégies actives et passives comme second levier de performance après l'allocation. L'utilisation des ETF permet de s'affranchir de la contrainte européenne pour s'exposer à l'ensemble du monde.
Allocation d'actifs
Le cœur est un ETF MSCI World — large, diversifié, 0,15 % de frais annuels. Il ancre le portefeuille sur les marchés développés mondiaux sans prise de risque inutile. Autour, des convictions ciblées et cohérentes entre elles. Les petites capitalisations américaines : ce sont les entreprises les plus domestiques des États-Unis, celles qui bénéficient directement du reshoring industriel, des investissements en infrastructure et de la normalisation des chaînes d'approvisionnement — les premières bénéficiaires de la réindustrialisation américaine. L'Allemagne et son tissu de champions industriels mid-cap : le stimulus fiscal historique de Berlin profite d'abord au Mittelstand. L'Inde pour sa classe moyenne en forte expansion et son positionnement unique à la croisée de la démographie et du numérique. L'Asie émergente dans son ensemble, pour capter la recomposition des chaînes de valeur régionales. Et enfin les thématiques de souveraineté — défense — qui ne sont plus des paris spéculatifs mais des priorités budgétaires inscrites dans les lois de programmation de dizaines de gouvernements pour les dix prochaines années.
Sélection de fonds
55 % du portefeuille est positionné en gestion active — ETF ciblés et fonds discrétionnaires confondus — et 45 % en gestion passive. Ce n'est pas une règle mécanique : c'est une lecture de l'environnement inscrite dans le contexte structurel du PEA. Dans des marchés où la volatilité demeure mesurée malgré un niveau d'incertitudes géopolitiques et économiques élevé, les marchés ont retrouvé de la dispersion. Les révisions de politique budgétaire, les décisions tarifaires américaines, les virages monétaires de la Fed et de la BCE génèrent une dispersion des trajectoires d'entreprises sans équivalent récent. Dans cet environnement, un gérant actif spécialisé — sur les petites capitalisations européennes décotées, sur les mid-caps allemandes — identifie des opportunités que l'indice ne captera jamais. La volatilité mesurée des marchés, ni panique ni euphorie, crée précisément cette fenêtre. Les 45 % en gestion passive ne sont pas un aveu de doute : ils garantissent que le portefeuille bénéficie à plein de la prime de marché long terme, à un coût minimal, indépendamment de l'évolution des convictions sur les satellites. L'arbitrage sera réévalué à chaque évolution significative de l'environnement — c'est cette capacité d'ajustement continu qui définit la philosophie du portefeuille.
ALLOCATION PEA
|RÉPARTITION ENTRE GESTION ACTIVE ET GESTION PASSIVE
Gestion passive — 45 %
Amundi MSCI World
Gestion active — 55 %
Amundi Russell 2000 · Independance Europe Small · Amundi MSCI EM Asia · Amundi MSCI India · Amundi MDAX · BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense
* Une exposition est dite active dès qu'elle diverge significativement de l'indice large le plus représentatif de la classe d'actifs dans son ensemble. Il peut s'agir d'un fonds actif traditionnel ou d'un ETF offrant une exposition ciblée. Ex. : une exposition directe à l'or est une exposition active par rapport à une exposition sur l'ensemble des matières premières.
ALLOCATION CTO
Imen Hazgui
Publié le 09 Juin 2026