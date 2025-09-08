Comment faire face à la chute du dollar sur easybourse.com
(Easybourse.com) Depuis le début de l'année 2025, le dollar américain traverse une période de forte turbulence. Après plusieurs années de vigueur, la devise a perdu près de 10 à 11 % entre janvier et juillet, enregistrant ainsi sa plus forte baisse semestrielle depuis 1973. Cette évolution spectaculaire, suivie d'un léger rebond en juillet (+3,2 %), reste au coeur des préoccupations des investisseurs et des analystes financiers. Face à cette situation, plusieurs solutions existent pour se protéger ou même tirer parti de la baisse du dollar. La plateforme EasyBourse propose divers instruments accessibles aux particuliers.
1.Une chute marquée et documentée
Les grandes institutions convergent sur le constat :
JPMorgan et Morgan Stanley estiment la baisse du premier semestre à environ -11 %, qualifiant la période de « pire performance en un demi-siècle ».
Morningstar et Bank of America confirment une perte supérieure à 10 % face à un panier de devises mondiales.
Selon l’indice dollar (DXY), la baisse atteignait encore -9,6 % au 3 septembre 2025, malgré la reprise estivale.
Cette dynamique a eu des répercussions notables sur les marchés : alors que l’indice MSCI ex-US a bondi de +16,2 % au premier semestre, le S&P 500 ne progressait que de +5,4 %. L’affaiblissement du billet vert a donc avantagé les actions internationales libellées dans d’autres devises.
2.Les facteurs derrière l’affaiblissement du dollar
Plusieurs éléments expliquent ce recul inédit :
• Une politique commerciale imprévisible : les annonces tarifaires américaines, notamment lors du « Liberation Day » du 2 avril, ont ébranlé la confiance des investisseurs étrangers.
• Un déficit budgétaire et une dette publique préoccupants : l’ampleur du déficit américain alimente la crainte d’une soutenabilité à long terme.
• Des doutes sur l’indépendance de la Fed : les pressions politiques sur la Réserve fédérale ont semé le doute sur sa capacité à mener une politique monétaire stable.
• Des anticipations de baisse de taux : l’attente d’un assouplissement monétaire réduit l’attrait du dollar par rapport aux devises à rendement plus élevé.
• Un report vers d’autres actifs : or, actions internationales et même cryptomonnaies profitent de la volatilité du billet vert.
3.Une évolution aux conséquences globales
La baisse du dollar n’est pas qu’un phénomène américain :
• Pour les entreprises européennes, elle augmente mécaniquement la valeur des revenus réalisés en dollars.
• Pour les pays émergents, souvent endettés en devise américaine, elle allège temporairement le coût du service de la dette.
• Pour les matières premières, libellées en dollars, elle peut entraîner une hausse mécanique des prix pour les acheteurs internationaux.
4.Et demain ?
Si un rebond ponctuel reste possible, plusieurs analystes estiment que la tendance pourrait se prolonger avec une nouvelle baisse d’environ 10 % d’ici fin 2026. L’évolution dépendra de la politique monétaire de la Fed, de la trajectoire budgétaire des États-Unis et des tensions commerciales.
5.Quelles stratégies pour les investisseurs ?
a) ETF couverts en euros (EUR-hedged)
Ils neutralisent l’impact de la variation EUR/USD et ils limitent ainsi l’exposition au risque de change.
Exemples (dans l'ordre alphabétique, liste non exhaustive)
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist - FR0011660927
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc - FR0011871136
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - LU1681038599
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - LU1681049109
Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - EUR Hedged Acc - FR0013412293
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Capitalisation - FR0013041530
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) - IE00B3ZW0K18
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) - IE00B441G979
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) - IE00BDBRDM35
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR - UCITS ETF H1C (EUR HEDGED) - LU1655103726
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged - JE00B8DFY052
b) Produits dérivés (warrants, turbos, certificats) pour investir directement sur l’évolution de la paire de devise Euro / US
Ces instruments flexibles servant à spéculer ou à se couvrir mais nécessitant une bonne gestion du risque.
Exemples
Des produits cotés sur Euronext permettent d’investir sur l’évolution, à la hausse ou à la baisse dollar.
Si le passage d’ordre se fait sur votre Compte-Titres EasyBourse (ces produits ne sont pas éligibles au PEA), les produits proposés sont émis par des émetteurs spécialisés filiales de grandes banques et dont les sites vous aideront à choisir le produit adapté. Voici 3 émetteurs partenaires d’EasyBourse avec des propositions de produits sur le dollar.
•Société Générale Produits de bourse
•Vontobel Markets
•BNP PARIBAS Markets
c) Diversification géographique
Certaines actions européennes ou émergentes profitent de la faiblesse du dollar.
Exemples :
Top 20 des valeurs françaises achetées depuis janvier 2025
FR0000121014- LVMH MOET VUITTON
FR0000120271 - TOTALENERGIES SE
FR0000130809 - SOCIETE GENERALE
FR0010221234 - EUTELSAT COMMUNIC.
FR0000131104 - BNP PARIBAS ACT.A
NL00150001Q9 - STELLANTIS
FR0000121329 - THALES
FR0000120073 - AIR LIQUIDE
FR0000121972 - SCHNEIDER ELECTRIC
FR0011981968 - WORLDLINE
FR0013227113 - SOITEC REGROUPEM.
FR001400J770 - AIR FRANCE-KLM RGP
FR0010220475 - ALSTOM REGROUPT
FR0013451333 - FDJ
FR0000133308 - ORANGE
FR0000073272 - SAFRAN PROV.ECH.
FR0000120578 - SANOFI
FR0004056851 - VALNEVA SE
FR0000052292 - HERMES INTL
FR0000062671 - EXAIL TECHNOLOGIES
Top 20 des valeurs européennes achetées depuis janvier 2025
NL0000235190 - AIRBUS
NL0000226223 - STMICROELECTRONICS
DE0007030009 - RHEINMETALL ORD.
NL0010273215 - ASML HOLDING
LU1598757687 - ARCELORMITTAL
NL0014559478 - TECHNIP ENERGIES
NL0006294274 - EURONEXT
LU0088087324 - SES
DE000HAG0005 - HENSOLDT AG
DE0007164600 - SAP
DE0007236101 - SIEMENS
DE000A2YNT30 - ALZCHEM GROUP
DE000ENER6Y0 - SIEMENS ENERGY
LU1778762911 - SPOTIFY TECHNOLOGY
LU0569974404 - APERAM
DE0008404005 - ALLIANZ
BE0974340722 - SEQUANA MEDICAL
DE0006231004 - INFINEON TECHN.
NL0015001W49 - PLUXEE
DE0006047004 - HEIDELBERG MATER.
Concernant les actions émergentes, à lire « Investir dans les sociétés chinoises sur EasyBourse, c'est possible ! »
d) Matières premières et or
Souvent corrélés inversement au billet vert.
A lire « Investir sur le marché de l'or avec EasyBourse »
A lire « Cuivre, lithium, nickel... Investir dans les matières premières critiques stratégiques sur EasyBourse »
Comment démarrer sur EasyBourse ?
1. Ouvrir un compte EasyBourse (PEA notamment pour les actions françaises ou européennes ou compte-titres).
2. Définir son profil d’investisseur : long terme, spéculatif, prudent…
3. Choisir ses instruments : actions pour cibler des producteurs, ETF pour diversifier simplement, produits de Bourse pour des stratégies plus tactiques, OPCVM pour investir sur le long terme.
4. S’informer régulièrement via les analyses et actualités proposées par EasyBourse.
5. Investir progressivement afin de lisser la volatilité et se positionner sur le long terme.
Conclusion
L’année 2025 restera probablement dans l’histoire comme un tournant pour le dollar. Sa baisse reflète une perte de confiance liée autant aux choix politiques qu’aux fondamentaux économiques américains. Mais pour les investisseurs, elle représente aussi des opportunités, à condition de mettre en place une stratégie adaptée.
Grâce à des outils accessibles comme les ETF couverts, les produits dérivés ou la diversification géographique via EasyBourse, il est possible non seulement de se protéger mais aussi de transformer cette contrainte en avantage.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 08 Septembre 2025