Jean-Thomas OLANO

Pouvez-vous nous expliquer l’activité de Rising Stone ?

Rising Stone est un créateur et constructeur d’immobilier de luxe essentiellement dans les Alpes françaises.Notre activité consiste en l’acquisition d’actifs fonciers premium dans les stations de montagne les plus prestigieuses et lieux de villégiature pour ensuite imaginer, concevoir et construire des chalets ou appartements aux plus hauts standards du luxe.Notre développement repose sur 4 piliers : le développement des 15 programmes neufs (actuels d’ici 2030), l’acquisition de nouveaux actifs fonciers premium pour préparer l’avenir, des contrats de services pour comptes de tiers (dont 3 sont déjà signés notamment pour la construction de 2 hôtels 5 étoiles pour le compte d’une grande maison de champagne) et la rénovation d’actifs immobiliers anciens, issus du développement immobilier en montagne depuis plusieurs décennies.Nous avons fait le choix de rassembler au sein de notre entreprise les expertises clés qui permettent de mener des projets immobiliers haut de gamme en maîtrisant le triptyque qualité irréprochable, maîtrise des coûts et tenue des délais, et au final dégager des marges élevées.Cette intégration verticale englobe l’ingénierie patrimoniale pour organiser les montages financiers et juridiques, la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre -qui vont de la prospection foncière jusqu’au pilotage des chantiers- l’architecture d’intérieur et la commercialisation des biens. Le vente n’est pas une fin en soi puisque nous restons présents auprès de nos clients à travers des prestations de gestion locative, de para-hôtellerie et de conciergerie.Au final, Rising Stone c’est 22 000 m² de programmes d’immobilier de luxe conçus, construits et vendus depuis la création de l’entreprise. C’est aujourd’hui 52 collaborateurs, 18 programmes en cours de réalisation dont 3 contrats pour le compte de tiers, représentant 46 000 m² et 335 appartements et chalets, et un pipeline de 130 opportunités d’actifs fonciers rares et exclusifs.

Avez-vous quelques projets emblématiques à nous donner comme exemple ?

Nous avons une forte implantation à Méribel avec de belles réalisations comme par exemple celle du Yéti qui a représenté 55 m€ de volume d’affaires, pour 10 appartements à un prix de vente moyen de 5,5 m€ avec un prix de 31 000 € le m2, ou encore par exemple la résidence Fleur des Alpes, 61 m€ de volume d’affaires et des prix de vente moyen de 2,3 m€.Également à Méribel, nous menons actuellement le projet du Lac Bleu qui remplacera un ancien hôtel. 28 appartements seront vendus pour une livraison en 2026-2027 et un montant de projet à un peu plus de 113 m€. L’acquisition du foncier a été faite en 2022, le projet se sera ainsi déroulé sur 4 ans.D’autres projets sont situés à Courchevel, Val d’Isère, Auron, et nous accompagnons même certains clients sur des programmes hors montagne au Portugal en Algarve.Chaque programme est réalisé en société de projet, avec une quote-part financée par Rising Stone avec le soutien de banques et des émissions obligataires, et une quote-part financée par des co-investisseurs, qui peuvent être des Family Offices, des investisseurs institutionnels ou même parfois des clients.



Quelles sont vos objectifs de développement ?

D’ici à 2028, nous avons l’ambition de tripler notre chiffre d’affaires et notre résultat net par rapport à ceux estimés pour 2025. En 2025, notre chiffre d’affaires consolidé estimé est de 48 M€ pour un résultat net de l’ensemble consolidé estimé de 9 M€. En 2028, nous visons de franchir le cap des 155 M€ de chiffre d’affaires consolidé et afficher un résultat net de l’ensemble consolidé supérieur à 30 M€.Nous nous appuierons pour cela sur notre portefeuille actuel constitué de 15 programmes et de 3 contrats pour compte de tiers, dont la livraison va s’échelonner d’ici 2030, et qui représente un volume d’affaires total prévisionnel de 1 milliard d’euros.Nous sommes portés par la forte dynamique de l’immobilier de montagne sur les stations premium situées au-dessus de la limite pluie-neige à 1 700 m. La demande y est durablement très supérieure à l’offre, entraînant des hausses de prix chaque année de 4 à 6%.Cette introduction en Bourse qui vise à augmenter notre capital de 25 m€ va essentiellement nous permettre de renforcer notre capacité à acquérir de nouveaux actifs fonciers premium, et dans une moindre mesure, à étoffer nos équipes. Nous gagnerons aussi en visibilité et en crédibilité pour mener à bien nos futurs projets.



Quelles marges pouvez-vous obtenir et pourrez-vous les maintenir dans la durée ?



Sur notre portefeuille actuel constitué de 15 programmes immobilier de luxe, la marge moyenne sur projet se situe à 18%. A cette marge sur projet, il faut ajouter notre marge réalisés sur service intégrés de l’ordre de 4 à 5%. Au final, là où les promoteurs traditionnels ont une marge entre 7 et 10%, nous réalisons une marge significativement supérieure.Si vous prenez nos comptes du 1er semestre 2025, Rising Stone a enregistré une marge d’exploitation de 23,5% pour une marge nette de 11,8%. Elle devrait atteindre près de 19% sur l’ensemble de l’année 2025 écoulée.Pour ces raisons, nous nous inscrivons comme une valeur de rendement en proposant un taux de distribution minimum de 40% du résultat net de l’ensemble consolidé dès 2026 au titre de l’exercice 2025.

Pourquoi investir dans Rising Stone et comment participer à votre introduction en bourse ?





Le marché de l’immobilier de luxe, notamment sur des lieux premium et rares, est très porteur.Nous avons démontré, grâce à notre organisation intégrée, notre capacité à délivrer des performances opérationnelles et financières élevées.Devenir actionnaire de Rising Stone permet de capter cette dynamique tout en bénéficiant d’une forte visibilité sur les prochaines années grâce aux 18 projets engagés, et également de bénéficier d’une politique de dividendes très attractives.La période de souscription est ouverte jusqu’au 17 février 2026 et l’action est proposée dans une fourchette de 53,45 € à 58,30 €. Elle peut bien sûr être acquise avec un PEA ou un PEA PME ETI.La valorisation de Rising Stone sur ce cours d’introduction est de l’ordre de 110 – 120 m€.18,9 m€ soit 79,1% du montant de l’augmentation de capital initiale ont déjà donné lieu à des engagements de souscription de la part d’actionnaires existants et d’investisseurs tiers.Propos recueillis le 5 février 2026 par Jean-Baptiste Barbier______________________________



Comment souscrire à cette introduction en bourse avec EasyBourse ?

https://www.easybourse.com/introduction-en-bourse/ALRIS-05022026

Plus d'informations sur le site de Rising Stone dédié à cette opération.

AVERTISSEMENT

Cette interview ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Elle n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement Ni Easybourse ni Rising Stone ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cette interview. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.