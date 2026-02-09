Publié le 09 Février 2026

Qui est VanEck et quelle est sa philosophie de gestion en matière d’ETF et d’ETN ?



VanEck a souvent été l’un des premiers à identifier des tendances de fond et à proposer des solutions innovantes

Chaque produit correspond à une logique claire de marché et répond à une thématique ou à un besoin réel, et non à un simple effet de mode

Quels types de produits VanEck (ETF et ETN) peut-on trouver sur la plateforme EasyBourse, et pour quels objectifs d’investissement sont-ils conçus ?



Les investisseurs particuliers peuvent accéder sur EasyBourse à quasiment l’ensemble des ETF et ETN distribuables par VanEck sur le marché français

Cette gamme permet d’adopter une approche prudente, progressive ou dynamique

En quoi les ETF VanEck se distinguent-ils des fonds traditionnels pour un investisseur particulier ?



Les ETF VanEck se veulent avant tout transparents et simples

Pourquoi VanEck propose-t-il à la fois des ETF et des ETN, et dans quels cas un particulier peut-il préférer l’un à l’autre ?



Les ETF, notamment chez VanEck, reposent sur la détention physique des actifs sous-jacents

Les ETN, quant à eux, peuvent être pertinents lorsque l’exposition concerne les cryptomonnaies

Quelles grandes thématiques d’investissement sont couvertes par les produits VanEck accessibles aux particuliers (technologie, matières premières, marchés émergents, crypto-actifs, etc.) ?



VanEck couvre des thématiques structurelles qui s’inscrivent dans les grandes tendances de transformation économique

Quels sont les principaux avantages des produits VanEck pour un investisseur individuel souhaitant diversifier son portefeuille ?



Ce double usage, à la fois stratégique et tactique, fait des ETF VanEck des outils polyvalents, adaptés à une grande variété de profils et d’objectifs

Quels sont les risques généraux à comprendre avant d’investir dans les ETF et ETN VanEck, notamment pour un public non professionnel ?



L’un des principaux risques est le risque de perte en capital

Les ETN comportent un risque de crédit lié à l’émetteur

Chaque investisseur doit s’assurer que le niveau de risque correspond à sa situation personnelle et à ses objectifs

Comment un investisseur particulier peut-il utiliser les produits VanEck dans une stratégie long terme (épargne, diversification) ou plus dynamique ?



Certains ETF servent de briques fondamentales pour constituer le cœur d’un portefeuille

L’investisseur peut aussi adapter son portefeuille en temps réel en fonction de l’évolution des marchés

Quels sont les frais typiques associés aux produits VanEck et comment les appréhender simplement en tant qu’investisseur particulier ?



Les frais sont transparents, simples à comprendre et généralement inférieurs à ceux des fonds traditionnels

Pourquoi un investisseur particulier pourrait-il choisir un produit VanEck plutôt qu’un produit équivalent d’un autre émetteur ?



VanEck est une société de gestion chargée d’histoire, dotée d’une expertise reconnue sur certaines thématiques clés

Ce qui distingue également VanEck, c'est son approche sélective, différenciante et prospective





