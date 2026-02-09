Adyl Bou
Sales Associate, Business Development France & Monaco chez Vaneck
ETF VanEck : quels avantages pour les investisseurs particuliers ?
Publié le 09 Février 2026
VanEck a souvent été l’un des premiers à identifier des tendances de fond et à proposer des solutions innovantes
Chaque produit correspond à une logique claire de marché et répond à une thématique ou à un besoin réel, et non à un simple effet de mode
L’objectif n’est pas de multiplier les produits pour étoffer artificiellement une gamme, mais de proposer des solutions différenciantes, prospectives, conçues pour anticiper les tendances de long terme. VanEck cherche à offrir des outils durables qui permettent aux investisseurs de se positionner dès aujourd’hui sur les grandes transitions économiques, technologiques ou sociétales de demain.
Quels types de produits VanEck (ETF et ETN) peut-on trouver sur la plateforme EasyBourse, et pour quels objectifs d’investissement sont-ils conçus ?
Les investisseurs particuliers peuvent accéder sur EasyBourse à quasiment l’ensemble des ETF et ETN distribuables par VanEck sur le marché français
Ces produits répondent à des besoins d’investissement variés. Certains servent généralement à construire un cœur de portefeuille solide, grâce à des expositions larges et diversifiées qui peuvent convenir à une stratégie de long terme. D’autres produits, plus ciblés, permettent de diversifier une allocation ou d’ajouter une exposition précise à un thème donné, selon les cas de figure de marché. Certains ETF constituent également des outils pertinents pour la recherche de rendement, notamment via des stratégies orientées dividendes, tandis que d’autres peuvent dynamiser le portefeuille sur le long terme en captant des thématiques de croissance.
Cette gamme permet d’adopter une approche prudente, progressive ou dynamique
En quoi les ETF VanEck se distinguent-ils des fonds traditionnels pour un investisseur particulier ?
Les ETF VanEck se veulent avant tout transparents et simples. Cette simplicité et cette transparence constituent leurs premiers éléments de différenciation par rapport aux fonds traditionnels. Un investisseur sait précisément dans quoi il investit grâce à la composition publique de l’indice, mise à jour régulièrement. Cette visibilité, accessible à tout moment, constitue un avantage particulièrement apprécié des particuliers, qui peuvent comprendre immédiatement la logique du produit.
Les ETF VanEck se veulent avant tout transparents et simples
Enfin, les ETF et en particulier les ETF thématiques, sont généralement utilisés pour diversifier un portefeuille, qu’il soit composé de fonds traditionnels, d’ETF ou d’une combinaison des deux.
Pourquoi VanEck propose-t-il à la fois des ETF et des ETN, et dans quels cas un particulier peut-il préférer l’un à l’autre ?
Les ETF et les ETN répondent à des besoins différents. Les ETF, notamment chez VanEck, reposent sur la détention physique des actifs sous-jacents. Par définition, un ETF passif représente un panier d’actions qui suit un indice.
Les ETF, notamment chez VanEck, reposent sur la détention physique des actifs sous-jacents
Les ETN, quant à eux, peuvent être pertinents lorsque l’exposition concerne les cryptomonnaies
Quelles grandes thématiques d’investissement sont couvertes par les produits VanEck accessibles aux particuliers (technologie, matières premières, marchés émergents, crypto-actifs, etc.) ?
VanEck couvre des thématiques structurelles qui s’inscrivent dans les grandes tendances de transformation économique. Parmi ces thématiques : la technologie, la défense figurent parmi les principales thématiques d’investissement à l’heure actuelle.
VanEck couvre des thématiques structurelles qui s’inscrivent dans les grandes tendances de transformation économique
D’autres thèmes plus traditionnels comme les marchés émergents, les actifs numériques via les crypto ETN, ou encore les matières premières (dont l’or, qui joue un rôle important dans le contexte de dédollarisation observé depuis une dizaine d’années) font aussi partie intégrante de l’offre VanEck. Enfin, les stratégies axées sur les dividendes permettent d’intégrer des solutions orientées sur la génération potentiel de revenus et la croissance du capital.
Ces thématiques reflètent les tendances profondes liées à l’évolution de l’économie mondiale, à la démographie ou encore à l’essor de nouveaux usages technologiques.
Quels sont les principaux avantages des produits VanEck pour un investisseur individuel souhaitant diversifier son portefeuille ?
Selon l’ETF choisit, l’investisseur accède à un ensemble d’actions réparties sur plusieurs pays, secteurs , ce qui constitue un moyen simple et efficace d’atténuer certains risques spécifiques. Cette diversification est d’autant plus intéressante qu’elle reste accessible même avec des montants d’investissement relativement modestes.
Ce double usage, à la fois stratégique et tactique, fait des ETF VanEck des outils polyvalents, adaptés à une grande variété de profils et d’objectifs
Ce double usage, à la fois stratégique et tactique, fait des ETF VanEck des outils polyvalents, adaptés à une grande variété de profils et d’objectifs.
Quels sont les risques généraux à comprendre avant d’investir dans les ETF et ETN VanEck, notamment pour un public non professionnel ?
L’un des principaux risques est le risque de perte en capital
risque de crédit lié à l’émetteur, car ils constituent des obligations de l’émetteur et l’investisseur n’acquiert pas la propriété des actifs sous-jacents. Ce risque n’existe pas pour les ETF de VanEck, qui reposent sur une réplication physique et ne recourent pas aux swaps. Certains secteurs ou pays présentent également des risques spécifiques, tout comme certaines classes d’actifs peuvent être sujettes à des risques de liquidité.
Chaque investisseur doit s’assurer que le niveau de risque correspond à sa situation personnelle et à ses objectifs
Comment un investisseur particulier peut-il utiliser les produits VanEck dans une stratégie long terme (épargne, diversification) ou plus dynamique ?
Dans une stratégie de long terme, les produits VanEck peuvent jouer plusieurs rôles.
Certains ETF servent de briques fondamentales pour constituer le cœur d’un portefeuille
L’investisseur peut aussi adapter son portefeuille en temps réel en fonction de l’évolution des marchés
Quels sont les frais typiques associés aux produits VanEck et comment les appréhender simplement en tant qu’investisseur particulier ?
Les frais sont transparents, simples à comprendre et généralement inférieurs à ceux des fonds traditionnels
En outre, des frais de courtage appliqués par la plateforme doivent être pris en compte. EasyBourse facilite l’accès aux produits VanEck au marché Français, y compris pour les investisseurs qui débutent ou souhaitent investir progressivement.
La meilleure manière de comprendre ces frais est de les appréhender dans une optique de long terme, en tenant compte de leur impact global sur la performance nette plutôt qu’en se focalisant uniquement sur le coût annuel.
Pourquoi un investisseur particulier pourrait-il choisir un produit VanEck plutôt qu’un produit équivalent d’un autre émetteur ?
VanEck est une société de gestion chargée d’histoire, dotée d’une expertise reconnue sur certaines thématiques clés
Ce qui distingue également VanEck, c'est son approche sélective, différenciante et prospective
Enfin, l’expérience accumulée au fil des décennies et l’engagement constant en faveur de la qualité et de la clarté constituent des facteurs majeurs de différenciation pour les investisseurs particuliers à la recherche de produits fiables, robustes et orientés vers le long terme.
Retrouvez les produits Vaneck dans notre Selection EasyTrade avec la possibilité de remboursement des frais de courtage sous certaines conditions.
AVERTISSEMENT
Cette interview ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Elle n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Ni Easybourse ni Vaneck ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cette interview. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui