Interview de Adyl Bou : Sales Associate, Business Development France & Monaco chez Vaneck

Adyl Bou

Sales Associate, Business Development France & Monaco chez Vaneck

ETF VanEck : quels avantages pour les investisseurs particuliers ?

Publié le 09 Février 2026

Qui est VanEck et quelle est sa philosophie de gestion en matière d’ETF et d’ETN ?

VanEck a souvent été l’un des premiers à identifier des tendances de fond et à proposer des solutions innovantes 

VanEck est un gestionnaire d'actifs international fondé aux États-Unis il y a 70 ans. C’est une maison née en 1955, un anniversaire célébré en 2025, et qui s’est progressivement imposée comme un acteur reconnu grâce à une expertise historique particulièrement solide. Cette expertise s’est notamment construite sur les marchés actions liés aux matières premières — avec une place prépondérante pour l’or — mais aussi sur l’univers des stratégies thématiques, où VanEck a souvent été l’un des premiers à identifier des tendances de fond et à proposer des solutions innovantes.

 Chaque produit correspond à une logique claire de marché et répond à une thématique ou à un besoin réel, et non à un simple effet de mode

La philosophie de VanEck repose sur une conviction centrale : offrir aux investisseurs un accès efficace, transparent et de long terme à des opportunités qui ont elles-mêmes du sens. Cela signifie que VanEck privilégie une approche structurée, où chaque produit correspond à une logique claire de marché et répond à une thématique ou à un besoin réel, et non à un simple effet de mode. En matière d’ETF et d’ETN, VanEck privilégie des stratégies clairement identifiées, fondées sur des indices bien construits et développés en partenariat avec des fournisseurs de référence, dont les méthodologies sont robustes et reconnues.
L’objectif n’est pas de multiplier les produits pour étoffer artificiellement une gamme, mais de proposer des solutions différenciantes, prospectives, conçues pour anticiper les tendances de long terme. VanEck cherche à offrir des outils durables qui permettent aux investisseurs de se positionner dès aujourd’hui sur les grandes transitions économiques, technologiques ou sociétales de demain.

Quels types de produits VanEck (ETF et ETN) peut-on trouver sur la plateforme EasyBourse, et pour quels objectifs d’investissement sont-ils conçus ?

Les investisseurs particuliers peuvent accéder sur EasyBourse à quasiment l’ensemble des ETF et ETN distribuables par VanEck sur le marché français

Les investisseurs particuliers peuvent accéder sur EasyBourse à quasiment l’ensemble des ETF et ETN distribuables par VanEck sur le marché français. Cette gamme couvre véritablement toutes les grandes classes d’actifs : actions internationales de cœur de portefeuille, secteurs thématiques spécifiques, matières premières, solutions obligataires ou encore actifs numériques.
Ces produits répondent à des besoins d’investissement variés. Certains servent généralement à construire un cœur de portefeuille solide, grâce à des expositions larges et diversifiées qui peuvent convenir à une stratégie de long terme. D’autres produits, plus ciblés, permettent de diversifier une allocation ou d’ajouter une exposition précise à un thème donné, selon les cas de figure de marché. Certains ETF constituent également des outils pertinents pour la recherche de rendement, notamment via des stratégies orientées dividendes, tandis que d’autres peuvent dynamiser le portefeuille sur le long terme en captant des thématiques de croissance.

Cette gamme permet d’adopter une approche prudente, progressive ou dynamique

Cette gamme permet ainsi d’adopter une approche prudente, progressive ou dynamique, selon le profil, le rythme d’investissement et les objectifs individuels de chaque investisseur. VanEck offre une gamme pouvant aider à affiner une stratégie d’investissement.

En quoi les ETF VanEck se distinguent-ils des fonds traditionnels pour un investisseur particulier ?
Les ETF VanEck se veulent avant tout transparents et simples. Cette simplicité et cette transparence constituent leurs premiers éléments de différenciation par rapport aux fonds traditionnels. Un investisseur sait précisément dans quoi il investit grâce à la composition publique de l’indice, mise à jour régulièrement. Cette visibilité, accessible à tout moment, constitue un avantage particulièrement apprécié des particuliers, qui peuvent comprendre immédiatement la logique du produit.

Les ETF VanEck se veulent avant tout transparents et simples

Comme les autres ETF, les ETF de VanEck sont négociables en continu en bourse, exactement comme des actions. Cette caractéristique leur confère une grande flexibilité, puisqu’elle permet d’acheter ou de vendre tout au long des heures d’ouverture des marchés . Les ETF ont des frais généralement plus faibles et plus compétitifs que ceux des fonds traditionnels,
Enfin, les ETF et en particulier les ETF thématiques, sont généralement utilisés pour diversifier un portefeuille, qu’il soit composé de fonds traditionnels, d’ETF ou d’une combinaison des deux.

Pourquoi VanEck propose-t-il à la fois des ETF et des ETN, et dans quels cas un particulier peut-il préférer l’un à l’autre ?
Les ETF et les ETN répondent à des besoins différents. Les ETF, notamment chez VanEck, reposent sur la détention physique des actifs sous-jacents. Par définition, un ETF passif représente un panier d’actions qui suit un indice.

Les ETF, notamment chez VanEck, reposent sur la détention physique des actifs sous-jacents 

Contrairement à un fonds traditionnel dont l’objectif est de battre cet indice, l’idée est ici de le répliquer le plus fidèlement possible. Cette réplication peut être physique ou synthétique ; VanEck a fait le choix clair et assumé d’utiliser exclusivement la réplication physique. Cette approche est particulièrement adaptée à la majorité des expositions actions et obligations, et elle renforce la transparence et la robustesse du produit.

Les ETN, quant à eux, peuvent être pertinents lorsque l’exposition concerne les cryptomonnaies

Les ETN, quant à eux, sont utilisés pour offrir une exposition très précise à certaines classes d’actifs. Cela peut être pertinent lorsque l’exposition concerne certaines classes d’actifs, par exemple les cryptomonnaies — pour lesquelles les ETF ne sont pas autorisés en Europe. En effet, les ETF crypto spot sont interdits car les crypto-actifs ne sont pas éligibles au cadre UCITS, qui impose la détention d’actifs diversifiés, liquides et facilement valorisables. Les ETN deviennent donc l’un des seuls véhicules réglementés permettant une exposition directe à ces actifs. C’est pour ces raisons que VanEck propose des ETN sur les crypto-actifs

Quelles grandes thématiques d’investissement sont couvertes par les produits VanEck accessibles aux particuliers (technologie, matières premières, marchés émergents, crypto-actifs, etc.) ?
VanEck couvre des thématiques structurelles qui s’inscrivent dans les grandes tendances de transformation économique. Parmi ces thématiques : la technologie, la défense figurent parmi les principales thématiques d’investissement à l’heure actuelle.

VanEck couvre des thématiques structurelles qui s’inscrivent dans les grandes tendances de transformation économique

Les ressources naturelles et les métaux stratégiques constituent un autre axe essentiel, puisqu’ils se situent à la croisée de plusieurs tendances majeures : sécurité énergétique, souveraineté industrielle, transition écologique et développement des technologies avancées.
D’autres thèmes plus traditionnels comme les marchés émergents, les actifs numériques via les crypto ETN, ou encore les matières premières (dont l’or, qui joue un rôle important dans le contexte de dédollarisation observé depuis une dizaine d’années) font aussi partie intégrante de l’offre VanEck. Enfin, les stratégies axées sur les dividendes permettent d’intégrer des solutions orientées sur la génération potentiel de revenus et la croissance du capital.
Ces thématiques reflètent les tendances profondes liées à l’évolution de l’économie mondiale, à la démographie ou encore à l’essor de nouveaux usages technologiques.

Quels sont les principaux avantages des produits VanEck pour un investisseur individuel souhaitant diversifier son portefeuille ?
 Selon l’ETF choisit, l’investisseur accède à un ensemble d’actions réparties sur plusieurs pays, secteurs , ce qui constitue un moyen simple et efficace d’atténuer certains risques spécifiques. Cette diversification est d’autant plus intéressante qu’elle reste accessible même avec des montants d’investissement relativement modestes.

Ce double usage, à la fois stratégique et tactique, fait des ETF VanEck des outils polyvalents, adaptés à une grande variété de profils et d’objectifs 

Par ailleurs, certains produits VanEck permettent d’ajouter des expositions “core” pour structurer un portefeuille, d’équilibrer certaines pondérations, ou de s’exposer à des thèmes très spécifiques selon les besoins. Conçus dans une optique de long terme, certains investisseurs conservent les ETF VanEck dans une approche tournée vers l’avenir tandis que d’autres les utilisent pour réaliser des ajustements plus tactiques et opportunistes.
Ce double usage, à la fois stratégique et tactique, fait des ETF VanEck des outils polyvalents, adaptés à une grande variété de profils et d’objectifs.

Quels sont les risques généraux à comprendre avant d’investir dans les ETF et ETN VanEck, notamment pour un public non professionnel ?

L’un des principaux risques est le risque de perte en capital

L’un des principaux risques est le risque de perte en capital, puisque la valeur des produits évolue en fonction des marchés sous-jacents et peut donc fluctuer à la hausse comme à la baisse. Ce risque est valable pour l’ensemble des ETF et ETN. D’autres risques importants, comme la volatilité spécifique à certains secteurs, pays ou thématiques, qui peut être particulièrement marquée dans certains contextes, doivent être évalués avant tout investissement.

Les ETN comportent un risque de crédit lié à l’émetteur

Les ETN comportent un risque de crédit lié à l’émetteur, car ils constituent des obligations de l’émetteur et l’investisseur n’acquiert pas la propriété des actifs sous-jacents. Ce risque n’existe pas pour les ETF de VanEck, qui reposent sur une réplication physique et ne recourent pas aux swaps. Certains secteurs ou pays présentent également des risques spécifiques, tout comme certaines classes d’actifs peuvent être sujettes à des risques de liquidité.

Chaque investisseur doit s’assurer que le niveau de risque correspond à sa situation personnelle et à ses objectifs

VanEck recommande sincèrement aux investisseurs particuliers de bien se renseigner en amont, de lire attentivement la documentation produit et d’investir en cohérence avec leur horizon d’investissement et leur tolérance au risque. Chaque investisseur doit s’assurer que le niveau de risque correspond à sa situation personnelle et à ses objectifs.

Comment un investisseur particulier peut-il utiliser les produits VanEck dans une stratégie long terme (épargne, diversification) ou plus dynamique ?
 Dans une stratégie de long terme, les produits VanEck peuvent jouer plusieurs rôles.

Certains ETF servent de briques fondamentales pour constituer le cœur d’un portefeuille

Certains ETF servent de briques fondamentales pour constituer le cœur d’un portefeuille, tandis que d’autres permettent d’ajouter des expositions thématiques ou sectorielles, selon les préférences ou les convictions de chaque investisseur. Ils peuvent aussi être intégrés dans une épargne programmée, grâce à des investissements réguliers qui lissent les points d’entrée et facilitent la construction progressive d’un portefeuille diversifié.

L’investisseur peut aussi adapter son portefeuille en temps réel en fonction de l’évolution des marchés

Dans une approche plus dynamique, certains produits permettent de renforcer ponctuellement une exposition sectorielle ou thématique pour refléter une conviction de marché particulière. Grâce à la cotation en continu, ces ajustements peuvent être réalisés avec une grande flexibilité, un fonctionnement similaire à celui des actions. Cela donne à l’investisseur la possibilité d’adapter son portefeuille en temps réel en fonction de l’évolution des marchés.

Quels sont les frais typiques associés aux produits VanEck et comment les appréhender simplement en tant qu’investisseur particulier ?

Les frais sont transparents, simples à comprendre et généralement inférieurs à ceux des fonds traditionnels

Les frais sont principalement constitués de frais de gestion annuels directement intégrés dans la valeur du produit. Ces frais sont transparents, simples à comprendre et généralement inférieurs à ceux des fonds traditionnels.
En outre, des frais de courtage appliqués par la plateforme doivent être pris en compte. EasyBourse facilite l’accès aux produits VanEck au marché Français, y compris pour les investisseurs qui débutent ou souhaitent investir progressivement.
La meilleure manière de comprendre ces frais est de les appréhender dans une optique de long terme, en tenant compte de leur impact global sur la performance nette plutôt qu’en se focalisant uniquement sur le coût annuel.

Pourquoi un investisseur particulier pourrait-il choisir un produit VanEck plutôt qu’un produit équivalent d’un autre émetteur ?

VanEck est une société de gestion chargée d’histoire, dotée d’une expertise reconnue sur certaines thématiques clés

VanEck est une société de gestion chargée d’histoire, dotée d’une expertise reconnue sur certaines thématiques clés notamment en Europe. Elle a été pionnière sur plusieurs d’entre elles, ce qui lui confère une expérience et une capacité d’anticipation particulièrement appréciées. Les indices que nous utilisons, ainsi que les partenaires avec lesquels nous travaillons, sont sélectionnés avec une grande exigence.

Ce qui distingue également VanEck, c'est son approche sélective, différenciante et prospective

Ce qui distingue également VanEck, c'est son approche sélective, différenciante et prospective. L’entreprise cherche en permanence à anticiper les tendances de demain et à proposer des produits capables de capturer ces tendances sur le long terme. Cette démarche repose sur une spécialisation forte combinée à une transparence totale, grâce à la réplication physique systématique utilisée pour nos ETF.
Enfin, l’expérience accumulée au fil des décennies et l’engagement constant en faveur de la qualité et de la clarté constituent des facteurs majeurs de différenciation pour les investisseurs particuliers à la recherche de produits fiables, robustes et orientés vers le long terme.

