Arnaud Faller

Publié le 15 Avril 2026

Quel regard portez-vous sur l’environnement de marché actuel ?



A un certain moment, le marché craignait une escalade militaire majeure, avec des conséquences potentiellement systémiques

Ce scénario s’est éloigné ?



Ce scénario s’est éloigné et le marché a respiré

Qu’en est-il du crédit ?



Ce sont surtout les taux qui n’ont pas totalement effacé le mouvement

Pourquoi les taux restent-ils plus sensibles que les actions ?



Les taux regardent encore davantage le prix du baril que les actions

Y a-t-il, selon vous, effectivement un risque d’effets de second tour comparable à celui de 2022 ?



Pourquoi la comparaison avec 2022 n’est-elle pas pertinente ?



Cela n’a rien à voir avec 2022, ce qui limite le risque d’un choc inflationniste majeur

Le marché du travail joue-t-il un rôle dans cette différence avec 2022 ?



Le niveau des taux change-t-il aussi la donne par rapport à 2022 ?



Quelle a été la stratégie des portefeuilles pendant cette période ?



Le choix a été de maintenir un poids en actions globalement proche des indices de référence

Quelle allocation géographique est aujourd’hui privilégiée ?



L’allocation géographique reste orientée vers la zone euro et les émergents

Cette préférence pour les émergents vaut-elle pour tous les pays ?



Au détriment de quelle zone cette allocation est-elle mise en place ?



Quelles thématiques actions sont conservées ?



Le choix de l’électrification est maintenu [...] Il en va de même pour la souveraineté européenne qui ne se limite pas à la défense

Dans la sphère de l’IA, quelle est la stratégie ?



Dans la sphère de l’IA, la préférence va encore aux semi-conducteurs, à la mémoire et à l’optique

Comment distinguer les différents segments du logiciel ?



Notre préférence va pour les logiciels verticaux, [...] La cybersécurité reste également attractive

Quelle stratégie est adoptée sur les taux ?



La partie 2 ans à 5 ans a été renforcée

Quelle est l’analyse sur le crédit ?



Notre préférence va davantage vers l’Europe et vers l’investment grade

Quelle est la perspective sur le dollar ?



Le dollar devrait continuer à se déprécier, mais sans chute brutale

Quel est le scénario central sur les marchés actions ?



Quelle probabilité était attribuée à l’apaisement et à l’escalade fin mars ?



Fin mars, la probabilité retenue était de 70 % pour un scénario d’apaisement et de 30 % pour un scénario d’escalade

Pourquoi une guerre de très haute intensité paraît-elle difficile à prolonger ?



Une guerre d’ultra-haute intensité est très difficile à soutenir dans la durée,

Des précédents récents vont-ils dans ce sens ?



La position est quasi neutre sur les actions. À quelle condition pourrait-on revenir plus massivement sur le marché ?



Pourquoi la saison des résultats est-elle jugée importante ?



Qu’attend-on précisément de la saison des résultats ?



La grande question, surtout aux États-Unis, est de savoir si les hyperscalers vont confirmer leurs dépenses de free cash-flow en matière d’infrastructures d’IA

Quels signaux sont observés à ce stade ?



La capacité de financement de ces dépenses est-elle solide ?



Sur ce front des résultats, quels secteurs sont particulièrement suivis en Europe ?



Les banques européennes sont suivies de près

Les banques centrales sont-elles contraintes aujourd’hui ?



Que tablez-vous pour la BCE et la Fed ?



la BCE pourrait être amenée à relever ses taux de 25 points de base

Du côté des risques, la dette privée suscite-t-elle une inquiétude particulière ?



Il y a eu des craintes, mais elles paraissent exagérées

Pourquoi ce risque n’est-il pas jugé systémique ?



Pourquoi la comparaison avec 2008 n’est-elle pas pertinente ?



Les banques sont plutôt en deuxième ligne, avec en plus un levier bien inférieur à celui de 2008, ce qui réduit considérablement le risque systémique

Peut-il malgré tout y avoir des accidents ?



Les résultats récents des banques américaines rassurent-ils ?



Y a-t-il d’autres segments de marché à surveiller ?



Les small caps gardent du potentiel

AVERTISSEMENT