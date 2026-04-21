Vincent Juvyns

Publié le 21 Avril 2026

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’environnement des marchés financiers, notamment après le “trou d’air” et la phase de reprise récente ?

L’environnement actuel des marchés financiers s’inscrit dans une configuration particulièrement délicate, que l’on peut qualifier de stagflationniste,

Il existe un décalage notable entre la réalité géopolitique et la trajectoire des marchés

Les fondamentaux économiques permettent-ils réellement de justifier cette résistance des marchés ?



L’économie mondiale perd en dynamisme, sans pour autant basculer dans une phase de récession

Un autre élément différenciant réside dans la transformation du mix énergétique mondial

Comment expliquer qu’aux côtés des marchés actions, les marchés du crédit aient rebondi alors que les marchés obligataires restent sous pression ?



Les marchés obligataires sont confrontés simultanément à une pression inflationniste et à une dégradation des équilibres budgétaires

Quelle allocation obligataire privilégier dans ce contexte ?



Les obligations d’entreprises apparaissent comme une alternative particulièrement intéressante, notamment en Europe

Les maturités courtes à intermédiaires, autour de quatre à cinq ans, sont particulièrement pertinentes

Quelle est la position actuelle sur les marchés actions ?



La posture dominante sur les marchés actions reste celle d’une neutralité prudente

Les marchés émergents se distinguent par une dynamique de croissance bénéficiaire singulièrement élevée

Quelles sont les principales opportunités sectorielles aujourd’hui ?



Les énergies renouvelables constituent un premier axe structurant

Le secteur technologique, et plus particulièrement les logiciels, représente un second axe d’opportunité

Les résultats des entreprises soutiennent-ils cette dynamique ?



Les perspectives bénéficiaires restent globalement bien orientées, avec des attentes de croissance à deux chiffres aussi bien en Europe qu’aux États-Unis

Faut-il craindre une bulle dans le secteur technologique ?



Il existe effectivement des excès localisés

Ce phénomène ne présente pas les caractéristiques d’une bulle systémique comparable à celle des années 2000

La dette privée américaine représente-t-elle un risque ?



La dette privée ne constitue pas à ce stade, une source de risque systémique

Quelle est votre vision sur le dollar et l’or ?



L’or conserve son statut de valeur refuge

Concernant le dollar, une évolution dans une fourchette comprise entre 1,15 et 1,20 semble probable

Quels sont les principaux risques à surveiller ?



L’incertitude liée aux politiques monétaires constitue un facteur clé

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