Vincent Juvyns
Chief Investment Strategist chez ING Belgique
Marchés financiers : faut-il se méfier du rebond actuel ?
Publié le 21 Avril 2026
L’environnement actuel des marchés financiers s’inscrit dans une configuration particulièrement délicate, que l’on peut qualifier de stagflationniste, où se combinent un ralentissement progressif de la croissance et des tensions inflationnistes persistantes.
L’environnement actuel des marchés financiers s’inscrit dans une configuration particulièrement délicate, que l’on peut qualifier de stagflationniste,
Dans ce contexte, les actifs évoluent davantage à l’unisson, ce qui réduit mécaniquement les bénéfices de diversification.
Pourtant, malgré ce choc initial, les marchés ont montré une capacité de rebond relativement rapide, revenant vers leurs niveaux de début d’année. Ils n’ont toutefois pas retrouvé leurs plus hauts récents, ce qui traduit une forme de prudence persistante.
Il existe un décalage notable entre la réalité géopolitique et la trajectoire des marchés
Les fondamentaux économiques permettent-ils réellement de justifier cette résistance des marchés ?
Dans une large mesure, oui. Les indicateurs avancés, comme les indices PMI, offrent une lecture assez nuancée de la situation. Leur positionnement autour du seuil des 50 traduit un ralentissement de l’activité, mais pas une contraction brutale. Autrement dit, l’économie mondiale perd en dynamisme, sans pour autant basculer dans une phase de récession généralisée. Cette distinction est essentielle pour les marchés, qui réagissent davantage aux changements de trajectoire qu’au niveau absolu de croissance.
Fonds monétaire international table sur une croissance mondiale de l’ordre de 3,1 %, un niveau qui, sans être exceptionnel, reste robuste dans un environnement aussi incertain. Dans le détail, la zone euro évoluerait autour de 1,1 %, ce qui reflète une croissance modérée, tandis que les États-Unis se maintiendraient au-dessus de 2 %, portés notamment par la consommation et la résilience du marché du travail. Ces niveaux restent incompatibles avec un scénario de récession globale, et contribuent à soutenir les anticipations des investisseurs.
Un autre élément différenciant réside dans la transformation du mix énergétique mondial
Comment expliquer qu’aux côtés des marchés actions, les marchés du crédit aient rebondi alors que les marchés obligataires restent sous pression ?
La divergence entre ces segments s’explique par la nature des chocs qui affectent les marchés obligataires. Ceux-ci sont confrontés simultanément à une pression inflationniste et à une dégradation des équilibres budgétaires. L’inflation pousse les investisseurs à revoir à la hausse leurs anticipations de taux d’intérêt, ce qui entraîne une baisse mécanique des prix des obligations existantes. Même si certains considèrent que ces anticipations sont excessives, il est probable que l’inflation reste supérieure aux attentes pendant encore un ou deux trimestres, limitant la capacité des banques centrales à assouplir leur politique monétaire.
Les marchés obligataires sont confrontés simultanément à une pression inflationniste et à une dégradation des équilibres budgétaires
Quelle allocation obligataire privilégier dans ce contexte ?
Les obligations d’entreprises apparaissent comme une alternative particulièrement intéressante, notamment en Europe
Les maturités courtes à intermédiaires, autour de quatre à cinq ans, sont particulièrement pertinentes
Certains investisseurs commencent également à se repositionner sur les obligations souveraines à court terme, entre deux et cinq ans, dans une logique plus défensive, notamment en cas de dégradation plus marquée de la croissance. Toutefois, à ce stade, le crédit d’entreprise reste privilégié, car il permet de capter un rendement supplémentaire sans prendre un risque excessif.
Quelle est la position actuelle sur les marchés actions ?
La posture dominante reste celle d’une neutralité prudente. Les valorisations, combinées à un environnement macroéconomique incertain, ne justifient pas une surpondération généralisée des actions. Cela étant, des poches d’opportunités existent et méritent une attention particulière.
La posture dominante sur les marchés actions reste celle d’une neutralité prudente
Les marchés émergents se distinguent par une dynamique de croissance bénéficiaire singulièrement élevée
Quelles sont les principales opportunités sectorielles aujourd’hui ?
Les énergies renouvelables constituent un premier axe structurant
Le secteur technologique, et plus particulièrement les logiciels, représente un second axe d’opportunité
La Chine se positionne à la croisée de ces deux thématiques, en étant à la fois un acteur majeur des technologies vertes et un pilier de l’industrie technologique mondiale, ce qui renforce son attractivité dans une allocation globale.
Les résultats des entreprises soutiennent-ils cette dynamique ?
Les perspectives bénéficiaires restent globalement bien orientées, avec des attentes de croissance à deux chiffres aussi bien en Europe qu’aux États-Unis.
Les perspectives bénéficiaires restent globalement bien orientées, avec des attentes de croissance à deux chiffres aussi bien en Europe qu’aux États-Unis
En Europe, la situation est plus hétérogène, même si les entreprises du secteur de l’énergie contribuent significativement au soutien des indices.
Il faut néanmoins souligner que les marchés se montrent particulièrement exigeants. Dans ce contexte, la moindre déception sur les résultats ou sur les perspectives peut entraîner des ajustements rapides et parfois violents, ce qui renforce la nécessité d’une sélection rigoureuse des valeurs.
Faut-il craindre une bulle dans le secteur technologique ?
Il existe effectivement des excès localisés, notamment dans certains segments liés à l’intelligence artificielle.
Il existe effectivement des excès localisés
Ce phénomène ne présente pas les caractéristiques d’une bulle systémique comparable à celle des années 2000
La dette privée américaine représente-t-elle un risque ?
Ce risque est souvent surestimé. La dette privée, par nature peu liquide, est détenue par des investisseurs qui en comprennent les contraintes. Une hausse des défauts est probable dans un environnement économique moins porteur, mais elle s’inscrit dans une normalisation après une période exceptionnellement calme, durant laquelle les défauts étaient restés artificiellement bas.
La dette privée ne constitue pas à ce stade, une source de risque systémique
Quelle est votre vision sur le dollar et l’or ?
L’or conserve son statut de valeur refuge
Concernant le dollar, une évolution dans une fourchette comprise entre 1,15 et 1,20 semble probable
Quels sont les principaux risques à surveiller ?
Le risque géopolitique demeure au premier plan, avec la multiplication des foyers de tension, notamment au Moyen-Orient et en Ukraine, susceptibles de perturber les équilibres économiques et financiers.
À cela s’ajoute la question du niveau élevé de la dette publique, qui reste insuffisamment traitée par les politiques économiques actuelles.
L’incertitude liée aux politiques monétaires constitue un facteur clé
AVERTISSEMENT
Cette interview ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Elle n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui