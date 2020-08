Ouverture CAC 40: Paris légèrement dans le vert, près des 5.025 points

publié le 26/08/2020

(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris évolue légèrement dans le vert ce mercredi, dans le sillage des nouveaux records inscrits mardi à Wall Street et à la veille de l'ouverture du symposium de Jackson Hole.Ainsi, en milieu de matinée, le CAC 40 progresse de +0,4%.

Il s'affiche à 5.025 points.'[La séance d'hier] permet à l'indice CAC 40 de conserver sa tendance haussière de court terme avec comme premier objectif la barre des 5.025/5.050 points, la seconde zone de résistance à 5.105 points apparaissant comme un obstacle important dans l'immédiat', estiment les équipes de Kiplink.

Le principal moteur de la progression du marché parisien reste la cascade de plus hauts historiques établis par les grands indices américains.En progressant de près de 0,8% hier, le Nasdaq a touché un nouveau zénith à 11.468 points et signé un 37ème record au titre de l'année 2020, captant les flux au détriment du Dow Jones (-0,2%), qui a lui pâti du recul de ses trois valeurs sortantes, ExxonMobil, Pfizer et Raytheon.

Le S&P 500 s'est lui aussi redressé dans l'après-midi pour finir au plus haut, du jour et de tous les temps, à 3444 points, soit un gain de l'ordre de 0,4%.'Le rally des actifs risqués et la correction du compartiment obligataire se sont produits malgré un indice de confiance du consommateur américain décevant au sens du Conference Board, qui est venu rappeler aux investisseurs que la route était encore longue avant un retour à la normalité qui prévalait avant l'épidémie de Covid', commentent ce matin les équipes de Deutsche Bank.

Du côté des statistiques du jour, en août 2020, la confiance des ménages dans la situation économique en France est stable, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 94, en dessous de sa moyenne de longue période (100).La proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants diminue néanmoins : le solde correspondant perd quatre points par rapport au mois précédent, et demeure inférieur à sa moyenne de longue période. Leurs craintes concernant l'évolution du chômage baissent en août, tout en restant à un niveau élevé, et les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont moins nombreux que le mois précédent.

Aux États-Unis, les opérateurs attendent les chiffres des commandes de biens durables, puis les stocks de pétrole qui tomberont plus tard dans l'après-midi.Dans l'actualité des valeurs, Iliad fait part de la conclusion d'un accord avec le groupe Médiapro pour la distribution de sa chaîne Telefoot auprès des abonnés Freebox ADSL et Fibre, accord portant sur les saisons 2020/2021 à 2023/2024 inclus.Ils pourront ainsi bénéficier de l'intégralité des programmes et des matchs proposés sur Téléfoot et sur les canaux additionnels Téléfoot Stadium (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT, UEFA Europa League et, pour la saison 2020/2021 UEFA Champions League). Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.