Ouverture Rebond de Wall Street, les investisseurs attentifs au sommet de l'Otan

publié le 24/03/2022

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York rebondit jeudi à l'ouverture à la faveur d'achats à bon compte au lendemain d'une forte baisse des indices alors que les dirigeants occidentaux sont réunis à Bruxelles, dans le cadre notamment du sommet de l'Otan, pour discuter de la guerre en Ukraine qui entre dans son deuxième mois.

Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 67,28 points, soit 0,2%, à 34.425,78 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,44% à 4.476,01 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,56%, soit 78,36 points, à 14 000,96.

Les investisseurs affichent pour le moment un optimisme prudent avant les annonces officielles qui seront effectuées vendredi par le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l'issue de plusieurs sommets (Otan, G7, Union européenne).

Les dirigeants de l'Otan se sont déjà entendus jeudi sur l'envoi de renforts dans quatre pays de l'Est de l'Europe. Un accroissement de leur aide à l'Ukraine, en guerre contre la Russie depuis le 24 février, est également attendu et un responsable américain a déclaré que le G7 et l'Union européenne allaient annoncer des mesures empêchant la Russie de contourner les sanctions.

Aux valeurs, les groupes pétroliers comme Devon Energy et Occidental Petroleum sont dans le rouge, dans un contexte de forte volatilité des cours pétroliers. Selon le Washington Post, Joe Biden va annoncer des livraisons de gaz naturel liquéfié des Etats-Unis vers l'Europe.

Côté hausse, les banques Wells Fargo, Bank of America et Citigroup progressent dans le sillage de la remontée des rendements obligataires américains, de plus en plus de membres de la Fed, à l'instar de Loretta Mester, présidente de l'antenne de Cleveland, plaidant pour des mesures plus fortes face à l'inflation.

Tesla prend 1,8% après l'ajout par le loueur de voitures Hertz Global de la Model Y dans sa flotte de véhicules électriques. Le constructeur Nikola bondit de 14% en réaction à l'annonce du lancement de la production de son camion électrique, tandis qu'Uber Technologies (+3,5%) profite de la signature d'un accord visant à intégrer les taxis de la ville de New York à son application de réservations de services de VTC. Son concurrent Lyft cède 1,4%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)