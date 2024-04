Mi-séance CAC40: s'accroche aux 8000, chiffres US encore très robustes

publié le 18/04/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris progresse de +0,3% et le CAC40 semble s'établir assez solidement au-dessus des 8.000.L'Euro-Stoxx50 se redonne un peu d'oxygène (+0,2% à 4.925) en repassant au-dessus de justesse au-dessus de son support moyen (hausse freinée par Francfort qui stagne).

Les gains en Europe tendent à se réduire après la publication de nombreux indicateurs économiques dans l'après-midi, lesquels sont ressortis 'plus forts que prévu'.Cela n'affecte pas trop Wall Street à l'ouverture, avec une hausse conforme aux attentes sur le Dow Jones (+0,4%)... le S&P500 se contente de +0,1% et le Nasdaq demeure lourd avec un repli de -0,2% vers 15.

650.Wall Street avait poursuivi sa consolidation mercredi, les investisseurs s'étant remis à vendre massivement les valeurs technologiques, semi-conducteurs en tête... et ça ne s'arrange pas ce jeudi avec AMD ou Nvidia en repli de -1%, Applied Materials à -1,5% au bout de quelques minutes de cotations (à noter la chute de -4,5% du géant Taïwanais TSMC).'Nous avons dans l'idée que l'engouement autour de l'intelligence artificielle est désormais fini et recommandons de davantage s'exposer aux valeurs cycliques et 'value'', écrivent ce matin les équipes de Danske Bank.

Les données macroéconomiques UD du jour vont par ailleurs alimenter la crainte d'un maintien de taux élevés pendant une période plus longue qu'espéré jusqu'ici.L'indice 'Philly FED', calculé par la Fed de Philadelphie, a grimpé de 12 points pour s'établir à 15,5 en avril, soit son troisième chiffre positif consécutif et son plus haut niveau depuis avril 2022... alors que le consensus tablait sur un repli de -1,5Pt.'Près de 38% des entreprises manufacturières ont signalé une augmentation de l'activité générale ce mois-ci, tandis que 22% ont fait part de baisses ; 40% n'ont signalé aucun changement', précisent les enquêteurs.

Ils ajoutent que l'indice des entrées de commandes a augmenté de sept points en avril, son deuxième chiffre positif consécutif, et que celui des livraisons courantes a augmenté de huit points pour atteindre 19,1.Le nombre d'inscrits aux chômage est resté stable à 212.000 alors qu'une hausse hebdomadaire des demandeurs était attendue.Reste à découvrir les indicateurs avancés du Conference Board, qui permettront de mieux jauger les perspectives de croissance du pays : la patronne du FMI, Kristalina Georgieva revoit à la hausse les perspectives pour les Etats Unis, qui accumulent un endettement record.Sur le marché obligataire, l'heure reste à l'accalmie et le rendement des Treasuries américains à dix ans, qui avait atteint des plus hauts de cinq mois mardi, se stabilise vers 4,60% Les bons du Trésor européens retombent vers leurs planchers annuels avec un rendement du Bund allemand s'inscrit en hausse de +1,5Pt vers 2,4860%, le rendement des OAT (+2Pts) repasse le cap des 3,00%, avec un 'pic' intraday à 3,029%.

Les cours du pétrole se stabilisent, coincés entre des données qui ont montré hier une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis et un climat géopolitique toujours très tendu, sans oublier un appel au boycott du pétrole vénézuélien des Etats Unis.A Londres, le baril de Brent se reprend timidement de 0,3% à 87,6 dollars tandis que le brut léger américain (WTI) avance d'un peu plus de 0,6% à 83,2 dollars.Notons que l'Or ne lâche toujours rien et l'once se maintient vers 2.380$.Du coté des valeurs, Danone a annoncé un chiffre d'affaires de 6,79 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2024, en baisse de 2,5% en raison d'effets périmètre (-5%) et change (-3,2%) fortement négatifs, et malgré une contribution positive de +1,7% de l'hyperinflation.Forvia a réalisé, au titre du premier trimestre 2024, un chiffre d'affaires de 6,53 milliards d'euros, en baisse de 1,7% en données publiées mais en croissance de 3,1% en organique, soit une surperformance de 390 points de base sur la production automobile mondiale.Edenred a annoncé au titre du premier trimestre 2024, un revenu total de 685 millions d'euros, en hausse de 21,4% (+20,5% en comparable), dont un chiffre d'affaires opérationnel de 625 millions, en croissance de 18,8% (+16,9% en comparable).

Barclays a renouvelé jeudi sa recommandation 'surpondérer' sur Air Liquide, tout en rehaussant son objectif de cours sur le titre de 190 à 220 euros.