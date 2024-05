Mi-séance Wall Street passe à un règlement accéléré des transactions

publié le 28/05/2024

par Laura Matthews et Carolina Mandl

NEW YORK (Reuters) - Les Etats-Unis ont inauguré ce mardi un nouveau cycle de règlement de transaction sur les titres, passant de deux jours ouvrables à un seul.

Ce changement incite cependant les investisseurs et les autorités de régulation à redoubler de vigilance en cas d'éventuels problèmes sur le plus grand marché financier du monde au cours des prochains jours.

Les investisseurs en actions américaines, obligations d'entreprises et des collectivités, ainsi que différents autres titres doivent désormais régler leurs transactions un jour ouvrable après l'opération, au lieu de deux, afin de se conformer à une modification des règles adoptée en février dernier par la Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier aux Etats-Unis.

Les autorités de régulation espèrent qu'un règlement plus rapide réduira les risques et améliorera l'efficacité. Elles ont adopté la nouvelle norme, baptisée T+1, après que la frénésie boursière de 2021 autour des "meme stocks", dont GameStop fait partie. Cette situation a mis en évidence la nécessité de réduire le risque de contrepartie et d'améliorer l'efficacité du capital et la liquidité dans les transactions sur titres.

"Raccourcir le cycle de règlement (...) aidera les marchés car le temps, c'est de l'argent et le temps, c'est du risque", a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, dans un communiqué.

Toutefois, cette mesure comporte des risques, car les entreprises ont moins de temps pour réunir les fonds nécessaires à l'achat d'actions, pour rappeler les actions prêtées ou pour corriger les erreurs de transaction, ce qui pourrait accroître le risque d'échec du règlement de l'opération et augmenter les coûts de transaction.

Un test important pour le marché aura lieu mercredi, lorsque les transactions exécutées vendredi dernier sous le régime "T+2" (deux jours ouvrables) était encore en place, et mardi, le premier jour de "T+1", seront réglées. On s'attend à ce que cela entraîne une augmentation du volume.

"J'imagine qu'il y aura des problèmes de montée en charge et quelques accrocs", prévient mardi Joe Saluzzi, co-directeur du trading sur les actions chez Themis Trading. "S'il y a quelque chose, nous le saurons tous assez rapidement. Demain matin, nous verrons s'il s'est passé quelque chose", a-t-il ajouté.

Le règlement est le processus de transfert de titres ou de fonds d'une personne à une autre au terme de la transaction qui a été décidée. Il a lieu après la compensation et est géré par la Depository Trust Company, une filiale de la Depository Trust and Clearing Corporation.

Les transactions échouent lorsque l'acheteur ou le vendeur ne remplissent pas leurs obligations à la date de règlement, ce qui peut entraîner des pertes, des pénalités et des atteintes à la réputation.

Avec la mise en place du T+1, les Etats-Unis emboîtent le pas l'Inde et de la Chine. Le Canada, le Mexique, l'Argentine et la Jamaïque l'ont, eux, mis en oeuvre lundi.

"Nous espérons que nous commencerons à voir les avantages que nous attendons, à savoir la réduction des risques, la réduction des marges ou des garanties, et nous espérons que cela se produira sans impact sérieux sur les taux de règlement", a déclaré RJ Rondini, directeur des opérations sur titres à l'Investment Company Institute.

(Reportage Laura Matthews et Carolina Mandl à New York, avec la contribution de Davide Barbuscia et Caroline Valetkevitch à New York, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)