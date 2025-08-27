Pré-ouverture Wall Street vue sans direction après les résultats financiers de Nvidia

publié le 28/08/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) -Wall Street est attendue sans direction jeudi et les Bourses européennes avancent en ordre dispersé à mi-séance, après les résultats de Nvidia et dans l'attente de quelques données économiques.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones, de 0,03% pour le Standard & Poor's-500, mais en baisse de 0,04% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,29% à 7.766,09 points vers 10h15 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,05% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,46%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,10%, le FTSEurofirst 300 baisse de 0,11% et le Stoxx 600 abandonne 0,18%.

Ce jeudi, les investisseurs digèrent les résultats de Nvidia, qui ont été publiés mercredi soir, le géant américain ayant fait état d'un chiffre d'affaires conforme aux attentes au deuxième trimestre mais avec des perspectives d'activités en Chine qui inquiètent.

Le dirigeant du groupe, Jensen Huang, espère obtenir l'autorisation de recommencer à vendre les puces Nvidia en Chine après avoir conclu un accord avec le président américain Donald Trump pour verser des commissions au gouvernement américain. Mais en l'absence de règles officielles et compte tenu des incertitudes quant à la position des régulateurs chinois, le leader du marché de l'IA a exclu les ventes potentielles en Chine de ses prévisions pour le trimestre en cours.

Le chiffre d'affaires des centres de données, qui s'élève à 41,1 milliards de dollars, a également suscité des inquiétudes en s'affichant en deçà des attentes des analystes, qui tablaient sur 41,3 milliards, estime Mark Matthews, responsable de la recherche pour l'Asie à la banque Julius Baer à Singapour. "Certes, c'était mineur, mais un manque est inhabituel pour cette entreprise", selon lui.

"La demande en matière d'IA n'est pas un problème pour Nvidia, c'est plutôt la politique qui fait obstacle à ses grandes ambitions de domination mondiale", estime Dan Coatsworth, analyste financier chez AJ Bell.

En Europe, les développements politiques français restent au centre de l'attention des marchés. Le ministre de l'Economie Eric Lombard a affirmé jeudi ne pas croire à la possibilité d'une crise financière en France malgré le risque de renversement du gouvernement de François Bayrou par les députés opposés à ses propositions budgétaires pour réduire la dette.

Les événements en France "freinent quelque peu le potentiel de hausse de l'euro-dollar, mais pour nous, l'enjeu majeur reste évidemment ce que pourrait faire la Fed", selon Lee Hardman, analyste monétaire senior chez MUFG. Les anticipations d'assouplissement monétaire de la part de la banque centrale américaine, associées aux inquiétudes persistantes concernant l'indépendance de la Fed, font peser des risques baissiers sur le dollar, a affirmé l'analyste.

Au début de la semaine, le locataire de la Maison blanche a annoncé qu'il licenciait Lisa Cook, gouverneure de la Fed, intensifiant ainsi sa stratégie visant à exercer une influence sur la banque centrale, ce qui a inquiété certains investisseurs quant à l'influence politique sur les décisions de politique monétaire.

Par ailleurs, les marchés attendent la publication à 12h30 GMT des chiffres du PIB aux Etats-Unis et les inscriptions hebdomadaires au chômage. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3UK0GE]

VALEURS EN EUROPE

Pernod Ricard prend 5,21% après avoir fait état d'une baisse de 3% en données organiques de son chiffre d'affaires annuel, légèrement moins forte qu'attendu

Au contraire, Eiffage perd 3,28% après avoir publié ses résultats mercredi soir.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,8 point de base à 4,2304%. Le deux ans est stable à 3,6229%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 0,9 point de base à 2,7032%. Le deux ans gagne 2,7 points de base à 1,9416%.

CHANGES

Le dollar baisse, les investisseurs ayant renforcé leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed le mois prochain après que le président de la Fed de New York, John Williams, a laissé entendre qu'une baisse était possible.

Le dollar perd 0,16% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,09% à 1,1648 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse, sous la pression des prévisions d'une baisse de la demande américaine en carburant avec la fin de la saison estivale et la reprise des livraisons russes vers la Hongrie et la Slovaquie via l'oléoduc Droujba.

Le Brent recule de 0,56% à 67,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,59% à 63,77 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 AOUT

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Croissance du PIB T2 3,1% 3%

USA 12h30 Inscriptions hebdo au chômage semaine au 230k 235k

23 août

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)