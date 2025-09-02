Pré-ouverture Rebond en vue de Wall Street avec Alphabet, l'Europe bien orientée avec la "tech"

publié le 03/09/2025

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Un rebond de Wall Street est attendu mercredi à l'ouverture et les Bourses européennes sont également orientées à la hausse à la mi-séance, mais le contexte reste prudent avant la publication en fin de semaine du rapport mensuel sur l'emploi américain.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street dans le vert avec une quasi-stabilité pour le Dow Jones, une hausse de 0,46% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,68% pour le Nasdaq, avec notamment d'importants gains attendus pour Apple et Alphabet.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,95% à 7.726,60 points vers 10h50 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,84% et à Londres, le FTSE prend 0,59%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,81% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,86%. Le Stoxx 600 monte de 0,69%, tiré essentiellement par le compartiment technologique (+1,43%), après avoir accusé la veille sa plus importante baisse en une séance depuis plus d'un mois.

La tendance positive en Bourse est soutenue mercredi par des achats à bon compte après la nette baisse dans les précédentes séances liées aux tensions dans l'obligataire sur fond d'inquiétudes sur les niveaux d'endettement des Etats.

Outre l'obligataire, les investisseurs surveillent l'évolution du marché du travail aux Etats-Unis, une donnée susceptible d'influer sur la trajectoire des taux directeurs. L'enquête Jolts sur les offres d'emplois, prévue ce mercredi à 14h00 GMT, devrait donner une première tendance en la matière, avant la publication jeudi de l'enquête ADP et du rapport mensuel officiel sur l'emploi de vendredi.

Dans les indicateurs du jour en Europe, les PMI montrent que l'activité du secteur privé en zone euro a progressé à un rythme faible en août avec un indice composite à 51,0 contre 50,9 en juillet. En Grande-Bretagne, le PMI composite a atteint son plus haut niveau en 12 mois, à 53,5, contre 51,5 en juillet. Pour ce qui est de l'inflation, les prix à la production en zone euro ont augmenté plus que prévu en juillet, de 0,4% sur un mois et de 0,2% sur un an. Ces statistiques n'ont pas fait réagir les marchés.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

En avant-Bourse, Alphabet bondit de 6% et Apple de 2,7%, la justice américaine ayant décidé mardi que la maison mère de Google, qui a un partenariat dans les moteurs de recherche sur internet avec le fabricant de l'iPhone, n'aurait pas à céder son navigateur Chrome, offrant ainsi au groupe technologique une rare victoire dans ses batailles avec les autorités antitrust américaines.

VALEURS EN EUROPE

A Paris, le compartiment du luxe est une nouvelle fois bien orientée avec notamment LVMH qui prend 1,72%, continuant de profiter d'un changement de recommandation.

Sur le SBF 120, Derichebourg plonge de 12,2% après avoir abaissé son objectif d'Ebitda pour cette année en raison du contexte économique, tandis que Valneva grimpe de 5,06% à la faveur de données positives pour son candidat vaccin contre la maladie de Lyme.

Ailleurs en Europe, Swiss Life recule de 2,08%, l'assureur ayant publié un bénéfice net en baisse au premier semestre.

Adidas avance de 4,14%, Jefferies ayant relevé sa recommandation sur l'équipementier sportif de "conserver" à "acheter", citant la diversité accrue des moteurs de croissance du groupe allemand.

TAUX

Les coûts d'emprunt à long terme des Etats grimpent encore mercredi sur fond d'inquiétudes budgétaires à travers le monde.

Le rendement du Gilt britannique à 30 ans a ainsi touché en séance un nouveau pic depuis 1998, à 5,752%, alors que la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, doit présenter le budget annuel du pays le 26 novembre.

Le rendement du Bund allemand à 30 ans est au plus haut depuis 2011, à 3,434%. Son équivalent français, qui a franchi mardi le seuil des 4,50%, est stable mercredi à 4,49%, à cinq jours d'un vote de confiance susceptible de faire tomber le gouvernement de François Bayrou.

Au Japon, où l'on spécule sur une possible démission du Premier ministre Shigeru Ishiba, le rendement des obligations d'Etat à 30 ans a bondi de 8 points de base, au niveau record de 3,28%. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a lui franchi mercredi le seuil très surveillé des 5%, une première depuis la mi-juillet, les droits de douane du président Donald Trump ayant été jugés illégaux, ce qui ravive les inquiétudes sur le budget.

Les maturités à dix ans aux Etats-Unis et en Europe sont pratiquement stables mercredi.

CHANGES

La livre sterling et le yen continuent mercredi de reculer, à respectivement 1,3385 dollar et 148,65 pour un dollar, les investisseurs s'inquiétant de la santé des finances publiques dans le monde et de l'incertitude politique au Japon.

Le dollar cède néanmoins du terrain face à un panier de devises internationales avec un repli de 0,13%, après un gain de 0,66% mardi.

L'euro grignote 0,08%, à 1,1649 dollar, après une baisse de 0,60% mardi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi avant la réunion de dimanche des pays de l'Opep+, qui envisagent d'augmenter encore leur production de pétrole, selon des sources proches du dossier.

Le Brent reflue de 1,65% à 68,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,91% à 64,35 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)