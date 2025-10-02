Pré-ouverture Optimisme en vue à Wall Street, l'Europe portée par la tech

publié le 02/10/2025

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi malgré un deuxième jour de "shutdown" aux Etats-Unis, tandis que les Bourses européennes, portées par les nouvelles technologies dans le sillage des gains réalisés en clôture à New York, sont dans le vert à la mi-séance.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,06% pour le Dow Jones, mais une progression de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 et une hausse de 0,37% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance tirée par les compartiments de la santé et de la technologie avec notamment Biogen qui a gagné plus de 10% et Micron qui a bondi de 8,9%.

À Paris, le CAC 40 avance de 1,18% à 8.061,23 points vers 11h10 GMT, revenant au-dessus du seuil symbolique des 8.000 points, grâce notamment à Stellantis et Thales.

A Londres, le FTSE grignote 0,09% après avoir touché en séance un record à 9.475,07 points. Les gains de l'indice londonien sont toutefois limités par le repli du compartiment des services aux collectivités ("utilities") qui se replie de 1,21%.

À Francfort, le Dax prend 1,33%, pratiquement tous ses grands secteurs étant dans le vert.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,85% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,37%. Le Stoxx 600, qui a inscrit un nouveau sommet, à 569,19 points, avance de 0,71%, soutenu essentiellement par l'automobile (+2,06%), le luxe (+2,15%) et la "tech" (+2,69%). Le précédent record du Stoxx 600, à 565.18 points, datait du 3 mars.

Le sentiment sur les nouvelles technologies est renforcé par les accords cadre conclus par Samsung Electronics et SK Hynix pour la fourniture de puces aux centres de données d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, signe d'une demande croissante.

La tendance positive sur les marchés est également alimentée par les perspectives de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) après une enquête du cabinet ADP ayant montré mercredi que le secteur privé aux Etats-Unis avait détruit en septembre 32.000 postes le mois dernier après une contraction de 3.000 en août.

Le rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, prévu vendredi, pourrait ne pas paraître, en raison du "shutdown" qui est entré dans son deuxième jour. Le département américain du Travail a prévenu mardi que le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations au chômage ne serait pas publié ce jeudi avec le "shutdown".

L'impact de la paralysie budgétaire en cours aux Etats-Unis est toutefois jugé limité par la plupart des analystes. Selon Fitch, le shutdown n'affectera probablement pas les notations souveraines, tandis que S&P voit un impact marginal sur le produit intérieur brut (PIB).

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Tesla gagne 1,5% en avant-Bourse en amont de la publication de ses résultats trimestriels. Le constructeur automobile pourrait annoncer son meilleur trimestre depuis le début de l'année sur fond de ruée des consommateurs aux Etats-Unis pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 7.500 dollars sur les véhicules électriques qui a expiré en début de semaine.

VALEURS EN EUROPE

Thales bondit de 4,31%, Kepler Cheuvreux ayant relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

Stellantis, dont les immatriculations en Italie ont bondi de 15,3% en septembre selon les données du ministère italien des Transports, grimpe de 7,08%.

Ferrari avance de 2,75% après le relèvement par HSBC de sa recommandation sur le constructeur automobile italien de "conserver" à "acheter".

Les groupes européens de semi-conducteurs ASMI, AMSL, Soitec et BESI progressent de 4,33% à 5,78% en réaction aux accords signés entre deux groupes coréens du secteur et OpenAI.

Tesco monte de 3,81% à la faveur d'une révision à la hausse de sa prévision de bénéfice annuel après un été fructueux.

Brunello Cucinelli gagne 1,56% après avoir fait état d'une hausse de 12% de son chiffre affaires trimestriel.

Novo Nordisk s'adjuge 2,28% alors qu'une nouvelle directive de l'Association européenne pour l'étude de l'obésité, publiée dans la revue Nature Medicine, recommande les médicaments amaigrissants du laboratoire danois et de son concurrent américain Eli Lilly comme devant être les premiers à être utilisés par les médecins pour traiter l'obésité et ses complications.

Le secteur européen de la santé progresse encore jeudi, de 0,60%, après le rallye de la veille lié à un accord entre l'administration américaine et Pfizer sur les prix des médicaments sur ordonnance, ce qui atténue l'incertitude dans ce compartiment.

TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd 1,6 point de base, à 4,0904%, après une baisse de cinq points la veille liée aux craintes d'une faiblesse du marché du travail.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède également 1,6 point de base, à 2,6973%, suivant la tendance sur les taux américains, alors que le taux de chômage en zone euro a augmenté en août à 6,3%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans grimpe au-dessus des 82 points de base. Les syndicats organisent ce jeudi une nouvelle journée de mobilisation en France pour tenter de peser sur les choix budgétaires du gouvernement que s'apprête à former Sébastien Lecornu et contester par avance toute continuité dans la politique économique et fiscale appliquée sous Emmanuel Macron.

CHANGES

Le dollar recule de 0,12% face à un panier de devises internationales, à un creux d'une semaine, alors que les marchés tablent sur deux nouvelles baisses des taux de la Fed d'ici la fin de l'année.

L'euro prend 0,18%, à 1,1750 dollar, l'inflation ayant accéléré en zone euro à 2,2% en septembre en rythme annuel selon des données préliminaires.

La livre sterling s'échange à 1,3481 dollar (+0,1%).

Le bitcoin avance de 1,02%, à 118.758,19 dollars, alors que Citigroup a relevé ses prévisions de fin d'année pour l'ether à 4.500 dollars et légèrement réduit sa prévision sur le bitcoin à 133.000 dollars, invoquant des flux d'investisseurs changeants et des courants macroéconomiques croisés.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli jeudi pour une quatrième séance consécutive dans le rouge en raison des inquiétudes sur une possible offre excédentaire.

Le Brent reflue de 0,35% à 65,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,36% à 61,56 dollars.

La fermeture du gouvernement américain accroît l'incertitude sur les perspectives économiques mondiales, tandis que la perspective d'un relèvement de la production de l'Opep+, pèsent sur le sentiment, explique Hiroyuki Kikukawa, chef stratège chez Nissan Securities Investment.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)