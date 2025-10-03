Pré-ouverture Wall Street vue en hausse, l'Europe en passe d'enregistrer de solides gains hebdomadaires

publié le 03/10/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et la plupart des Bourses européennes progressent légèrement à mi-séance vendredi, s'acheminant vers un solide gain hebdomadaire grâce aux valeurs technologiques et aux anticipations d'une baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, malgré l'incertitude liée à la poursuite du "shutdown" américain.

Après avoir enregistré jeudi de nouveaux records de clôture, portés par l'enthousiasme des investisseurs pour l'IA, les indices new-yorkais sont orientés vers une ouverture en hausse, les futures indiquant 0,21% pour le Dow Jones, de 0,16% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,16% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40, qui a dépassé plus tôt cette semaine les 8.000 points, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis mars dernier, gagne 0,05% à 8.060,69 points vers 11h19 GMT, réduisant toutefois ses gains de début de séance. À Francfort, le Dax recule de 0,07% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,60%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,07%, le FTSEurofirst 300 prend 0,27% . Le Stoxx 600, qui est par ailleurs en passe d'enregistrer sa meilleure semaine depuis fin mai, prend 0,32%.

Les investisseurs ont gardé la tête froide cette semaine malgré les désaccords budgétaires aux Etats-Unis, où le shutdown de l'administration fédérale se poursuit, se concentrant sur les espoirs autour de l'IA et du secteur technologique mondial, après une série d'annonces jugées prometteuses, ainsi que sur la conviction que la Réserve fédérale (Fed) continuera à baisser ses taux lors des réunions restantes en 2025.

Les perspectives d'un allègement de l'impact des droits de douane sur le secteur pharmaceutique grâce à des accords avec la Maison blanche, dans le sillage de celui annoncé avec Pfizer cette semaine, ont également contribué à la hausse des indices des deux côtés de l'Atlantique.

Les opérateurs ne pourront toutefois pas accéder à ce qui est probablement l'information macroéconomique la plus suivie par le marché en ce moment : les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, qui devraient être publiés ce vendredi, mais que la fermeture de l'administration américaine empêchera.

Paradoxalement, Christopher Hodge, économiste chez Natixis, souligne que l'absence de ces données renforce, dans une certaine mesure, les paris sur une nouvelle baisse des taux d'intérêt américains ce mois-ci.

"Le scénario de base (d'une baisse des taux) est le scénario par défaut en l'absence de nouvelles informations", dit-il, ajoutant que les marchés ont une grande expérience dans la gestion des fermetures aux États-Unis.

Les traders anticipent une baisse de 25 points de base du taux directeur de la Fed plus tard ce mois-ci et au moins quatre baisses d'ici la fin de 2026.

Les données du secteur privé n'étant pas affectées par la fermeture du gouvernement américain, l'indice des services de l'Institute for Supply Management (ISM) devrait être publié comme prévu vendredi à 14h00.

En Europe, les investisseurs ont appris vendredi que la croissance du secteur des services s'est légèrement accélérée en septembre pour atteindre son plus haut niveau depuis huit mois.

L'incertitude politique en France continue pourtant de peser sur la zone euro, et les investisseurs suivent de près les négociations en vue du nouveau budget qui sera présenté ce mois-ci pour le gouvernement français. Selon deux sources proches du Premier ministre Sébastien Lecornu, celui-ci aurait proposé au Parti socialiste (PS) une taxe sur la fortune excluant les biens professionnels afin d'obtenir son soutien.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

A Paris, Legrand prend 0,49% après avoir annoncé jeudi soir l'acquisition du groupe américain spécialisé dans les bancs de charge Avtron Power Solutions.Les banques avancent de 1,01%, Raiffeisen menant la hausse avec une progression de 6,2% après que le Financial Times a rapporté que l'UE envisageait de lever les sanctions sur les actifs liés à l'oligarque russe Oleg Deripaska afin d'indemniser la banque autrichienne.

Le secteur de la technologie marque une pause vendredi(-0,16%), mais il se dirige vers une hausse hebdomadaire de 4,7%.

ABN AMRO avance de 1,7%, aidé par Goldman Sachs, qui a relevé sa recommandation sur la valeur à "acheter".

TAUX

Les marchés obligataires sont calmes vendredi.Les rendements des Treasuries à dix ans et à deux ans affiche progressent tous deux légèrement à 4,0922% et à 3,5512%, respectivement.

En Europe, celui du Bund allemand à dix ans ressort à 2,7009%, en légère hausse également, tandis que le deux ans recule de 0,5 point de base à 2,0082%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans baisse de 0,7 point de base à 3,5145%.

CHANGES Le dollar se dirige vers sa pire performance hebdomadaire depuis fin juillet, la fermeture du gouvernement américain ayant accru l'incertitude.

Le dollar cède 0,07% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,18% à 1,1736 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère hausse, mais s'apprêtent à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de trois mois en raison des perspectives d'une augmentation de l'offre de l'Opep+.

Le Brent prend 0,55% à 64,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,53% à 60,82 dollars.

MÉTAUX

L'or est en passe d'enregistrer sa septième semaine consécutive de gains à 3.863 dollars l'once, après avoir atteint un nouveau record de 3.896 dollars jeudi.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)