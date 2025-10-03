Pré-ouverture Wall Street ouvre en légère hausse, l'optimisme sur les taux l'emporte sur le "shutdown"

publié le 03/10/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse vendredi, après les records atteints la veille par les principaux indices grâce au secteur technologique et aux anticipations d'une baisse des taux, tandis que le shutdown de l'administration fédérale américaine entre dans son troisième jour.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne perd 83,39 points, soit 0,18%, à 46.603,11 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,17% à 6.726,71 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,20%, soit 44,80 points, à 22.888,85.

Les investisseurs continuent de se montrer optimistes en pariant que la Réserve fédérale (Fed) baissera à nouveau ses taux lors de la réunion prévue à la fin du mois et fera de même lors des réunions restantes de 2025, ce qui, combiné au rallye du secteur technologique, contribue à ce que les marchés aient mis de côté, du moins pour le moment, l'impasse budgétaire américaine.

Le rapport mensuel sur les créations d'emplois, initialement prévu pour vendredi, a été reporté en raison de la fermeture de l'administration fédérale, ce qui a contraint les investisseurs à se tourner sur d'autres indicateurs publiés par le secteur privé. Loin de semer le doute sur l'affaiblissement du marché du travail, ceux-ci l'ont plutôt confirmé, ce qui maintient les paris sur l'assouplissement monétaire de la Fed.

Ces prévisions, associées à l'enthousiasme des investisseurs après une série d'annonces liées à l'IA qui laissent présager une forte demande en puces électroniques, ont permis aux trois principaux indices de Wall Street d'atteindre jeudi des niveaux records à la clôture, malgré l'incertitude qui règne aux États-Unis.

Le Sénat américain votera à nouveau vendredi sur les projets rivaux des démocrates et des républicains visant à mettre fin au blocage du gouvernement, mais rien n'indique qu'aucun d'entre eux ne sera approuvé, de sorte que la fermeture devrait se poursuivre.

Les données du secteur privé n'étant pas affectées par la fermeture du gouvernement américain, l'indice des services de l'Institute for Supply Management (ISM) devrait être publié comme prévu vendredi à 14h00.

Aux valeurs, le fabricant d'équipements pour puces Applied Materials recule de 2,5% après avoir déclaré jeudi prévoir un impact de 600 millions de dollars sur son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, alors que les États-Unis ont élargi cette semaine leur liste de restrictions à l'exportation.

L'action USA Rare Earth prend plus de 13% après que sa directrice générale Barbara Humpton a déclaré à la CNBC que la société était "en étroite communication" avec la Maison blanche lorsqu'elle a été interrogée sur l'intérêt de l'entreprise à conclure un accord avec l'administration Trump.

Rumble progresse de 11%, le fournisseur de plateforme vidéo et de services cloud ayant annoncé un partenariat stratégique avec la start-up d'IA Perplexity.

Tesla avance quant à lui de 2,2% après avoir reculé plus de 5% jeudi malgré des chiffres de livraisons trimestrielles plus solides qu'attendu. Certains analystes ont mis en garde contre les risques qui pèsent sur les ventes aux prochains trimestres en raison de l'expiration du crédit d'impôt fédéral de 7.500 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)