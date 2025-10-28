Pré-ouverture Wall Street vue en hausse avant la Fed et la "tech", l'Europe prudente à mi-séance

publié le 29/10/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes évoluent sur une note prudente mercredi à mi-séance, après une nouvelle pluie de résultats d'entreprises et en attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et les publications trimestrielles de plusieurs géants de la "tech" dans la soirée.

Après les niveaux records atteints mardi par la Bourse de New York, portée par Nvidia, les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,20% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,48% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 grappille 0,02% à 8.218,30 points vers 11h53 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,02% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,78%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,42%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,26% et le Stoxx 600 prend 0,24%.

Les marchés d'actions européens restent mercredi près de leurs récents records, dans une journée chargée en événements financiers et macroéconomiques qui invitent à un certain attentisme.

Une réduction de 25 points de base des coûts d'emprunt de la part de la Fed étant pratiquement acquise ce soir, les investisseurs veulent surtout connaître les perspectives de la banque centrale en matière de taux d'intérêt, car la visibilité s'est réduite en raison de la fermeture partielle de l'administration américaine, qui dure depuis près d'un mois.

La technologie sera également à l'honneur alors que le géant de l'intelligence artificielle (IA) Nvidia pourrait atteindre une capitalisation boursière de 5.000 milliards de dollars, une première, et que les résultats trimestriels de Meta, Microsoft et Alphabet sont attendus après la clôture de Wall Street.

Les perspectives des acteurs de la "tech" en matière d'investissement dans l'IA feront l'objet d'une grande attention et les investisseurs devraient se montrer exigeants, surtout compte tenu des valorisations élevées du secteur.

En Europe, les dernières prévisions de bénéfices publiées mardi montrent par ailleurs que les perspectives sur la santé des entreprises européennes se sont légèrement améliorées, ce qui offre un soutien mais pourrait ne pas suffire à maintenir les gains.

"Les bénéfices européens ont démarré cette saison avec un niveau très bas. Nous constatons des résultats supérieurs aux prévisions, notamment dans le secteur bancaire, mais cela ne suffit pas encore pour justifier l'optimisme général des marchés boursiers européens à ce stade", a déclaré Laura Cooper, analyste chez Nuveen.

La Banque centrale européenne (BCE) doit pour sa part annoncer jeudi sa décision de politique monétaire, les investisseurs s'attendant largement à un statu quo.

Les espoirs d'une détente commerciale entre les États-Unis et la Chine sont également favorables avant la réunion prévue jeudi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Le locataire de la Maison blanche a par ailleurs déclaré mercredi qu'un accord commercial avait été conclu avec la Corée du Sud.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Nvidia prend 3% en avant-Bourse après s'être rapprochée mardi en séance d'une valeur boursière de 5.000 milliards de dollars.

VALEURS EN EUROPE

À Paris, le fabricant d'articles de papeterie BIC plonge de 9,72% après avoir abaissé mardi soir ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires, de marge opérationnelle et de trésorerie en 2025, citant la faible performance au troisième trimestre.

Ailleurs en Europe, Deutsche Bank, qui a annoncé mercredi une hausse inattendue de 7% de son bénéfice au troisième trimestre, avance de 2,38%.

Le constructeur allemand Mercedes progresse pour sa part de 5,36% après avoir fait état pour le troisième trimestre d'une marge opérationnelle supérieure aux prévisions dans son activité automobile.

Adidas, qui a vu son chiffre d'affaires en Amérique du Nord reculer de 5% au troisième trimestre et a dit s'attendre à ce que les droits de douane américains aient un impact direct de 120 millions d'euros sur son bénéfice d'exploitation en 2025, recule de plus de 4%

Adyen grimpe de 6,32% à la Bourse d'Amsterdam, le fournisseur néerlandais de services de paiement ayant dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel, aidé par la forte activité dans le secteur de la vente au détail.

TAUX

Le marché obligataire est plutôt calme mercredi avant les annonces de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans grappille 1,2 point de base à 3,9948%. Le deux ans prend pour sa part 1,4 point de base à 3,5081%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans ressort à 2,6230%, quasi inchangé. Celui de l'obligation à deux ans est également stable à 1,9818%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,24% face à un panier de devises de référence, aidé par les espoirs d'un accord commercial sino-américain.

L'euro perd 0,15% à 1,1633 dollar.

La livre sterling perd 0,43% face au dollar, son plus bas niveau en près de trois mois, les marchés anticipant une probabilité croissante d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre (BoE).

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère hausse mercredi, l'optimisme suscité par la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, les dirigeants des principaux consommateurs de brut au monde, l'emportant sur les craintes liées à une éventuelle augmentation des quotas de production par l'Opep+.

Le Brent avance de 0,39% à 64,65 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,38% à 60,38 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)