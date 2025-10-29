Pré-ouverture Wall Street ouvre dans le vert, l'attention sur la Fed et l'IA

publié le 29/10/2025

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée une nouvelle fois par l'optimisme sur l'intelligence artificielle (IA) et les anticipations sur la politique monétaire, au lendemain d'une clôture record des indices à Wall Street avec notamment Nvidia et Microsoft.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 106,03 points, soit 0,22%, à 47.812,40 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 17.64 points, soit 0,26% à 6,908.53 points.

Le Nasdaq Composite prend 158,64 points, soit 0,67%, à 23.986,14 points.

La Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre à 18h00 GMT sa décision de politique monétaire à l'issue de deux jours de débat. Une baisse qu'un quart de point des taux de la Fed est quasiment acquise et le marché se concentrera surtout sur la trajectoire future du coût du crédit. Les investisseurs surveilleront également une éventuelle annonce de la banque centrale sur la fin de son programme de réduction du bilan, connu sous le nom de "quantitative tightening" (QT) ou resserrement quantitatif.

"Nous anticipons aujourd'hui une baisse de 25 points de base du taux directeur de la Fed et la fin du resserrement quantitatif. (Jerome) Powell ne disposera pas de suffisamment d'éléments pour étayer une opinion tranchée sur les perspectives d'avenir", prédit Mohit Kumar, chef stratège chez Jefferies, faisant référence au président de la Fed.

Certains analystes estiment qu'une annonce sur la fin du QT pourrait être interprétée comme un changement accommodant, surtout si cela s'accompagne d'allusions au maintien de la stabilité du bilan.

Sur le plan géopolitique et commercial, la rencontre jeudi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping est très attendue alors que le locataire de la Maison blanche, en tournée en Asie, a exprimé son optimisme sur d'autres accords commerciaux après en avoir scellé un avec Séoul.

Côté entreprises, plusieurs des "Sept Magnifiques" - Microsoft, Alphabet et Meta - doivent publier après la clôture leurs résultats trimestriels, qui devront justifier les valorisations boursières attribuées à ces mastodontes.

"Les attentes sont très élevées et la barre de la déception l'est tout autant", prévient Charu Chanana, responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo.

"Les investisseurs veulent non seulement des chiffres solides, mais aussi des preuves de la monétisation à long terme de l'IA et de l'élargissement de la demande au-delà de l'essor initial. C'est à ce moment-là que le marché jugera si ce boom de l'IA est en train de devenir une bulle ou non", a-t-elle ajouté.

Aux valeurs, Nvidia bondit de 4,10%, dépassant pour la première fois de son histoire et celle d'une entreprise cotée la barre des 5.000 milliards de capitalisation boursière, après avoir conclu un accord avec l'administration américaine pour sept nouveaux superordinateurs. Apple (+0,37%) et Microsoft (+0,10%) sont proches des 4.000 milliards de dollars de valorisation.

Caterpillar, considéré comme un baromètre fiable de l'économie, grimpe de 9,64% après avoir dépassé les attentes sur le bénéfice et le chiffre d'affaires au troisième trimestre, l'IA ayant tiré sa division énergie et transport.

Boeing recule de 3,60%. Le constructeur d'avions a annoncé une charge de près de 5 milliards de dollars (4,29 milliards d'euros) liée aux retards de son programme 777X.

Verizon Communications progresse de 3,81%, l'opérateur télécoms ayant dépassé les attentes avec le bénéfice trimestriel et le nombre d'abonnés à ses services mobiles.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)