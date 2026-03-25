Pré-ouverture Wall Street en hausse, les investisseurs misent sur une désescalade au Moyen-Orient

publié le 26/03/2026

par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

25 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ?fini en hausse mercredi alors que les prix du pétrole ont baissé sur fond d'espoirs d'une désescalade du conflit au Moyen-Orient, ?l'Iran ayant dit étudier une proposition des Etats-Unis destinée à mettre fin à la guerre, laquelle perturbe depuis près de quatre semaines les livraisons mondiales d'énergie et alimente les craintes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones a gagné 0,66%, ou 305,43 points, à 46.429,49 ?points.

Le S&P-500, plus large, a pris 35,53 points, soit 0,54%, à 6.591,90 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 167,93 points (0,77%) à 21.929,83 points.

Téhéran a ?dit dans un premier temps mercredi, via un représentant non-identifié cité ?par la presse locale, que les demandes de Washington étaient "excessives" et que sa réponse initiale aux propositions américaines n'était "pas ?positive".

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a par la suite exclu l'hypothèse de négociations avec les Etats-Unis, tout en indiquant que des messages avaient été échangés via des médiateurs et que ?l'Iran étudiait les propositions.

Avec ces signaux ambigus, ?Wall Street a connu une séance en dents de scie, a noté Michael James, trader ?chez Rosenblatt Securities. "Les nerfs sont à vif, le moral et les gros titres dictent en grande partie les réactions du marché", a-t-il dit.

De quelconques informations sur des échanges entre les Etats-Unis et l'Iran sont à même de donner espoir aux investisseurs concernant ?le rétablissement des traversées dans ?le détroit d'Ormuz, voie cruciale pour les livraisons mondiales de pétrole et de gaz.

Les prix du pétrole ?ont reculé mercredi de plus de 2%, avec pour effet également de faire progresser les titres des entreprises grandement dépendantes ?du brut, telles les groupes de croisière maritime et les compagnies aériennes.

Parmi les principaux indices du S&P-500, l'énergie ?a réalisé la moins bonne performance du jour, cédant 0,5%.

La flambée récente des prix ?du pétrole a exacerbé les craintes ?d'un regain plus large de l'inflation, compliquant les politiques monétaires des banques centrales.

Selon FedWatch de CME, les traders ne misent plus ?sur une quelconque baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) ?cette année, comme c'était le cas avant le début de la guerre au Moyen-Orient. Au moins deux baisses de taux étaient alors anticipées.

A noter, côté ?valeurs, Arm a bondi mercredi de 16,4% après avoir dévoilé une nouvelle puce destinée aux centres de données d'intelligence artificielle (IA) et censée rapporter des milliards de dollars.

D'autres fabriquants de semiconducteurs ont progressé, dont Advanced Micro Devices et Intel, qui ont ?pris plus de 7%. Nvidia a fini en hausse de 2%.

Destiny Tech100 a grimpé de 15% à la suite d'informations de presse selon lesquels SpaceX, principal actionnaire de Destiny, prévoyait de déposer cette semaine son prospectus d'IPO.

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(Rédigé par Jean Terzian)