BNP Paribas Asset Management : Transition Énergétique ? « Un Thème Très Prometteur pour Investir Aujourd'hui » (Vidéo)

« Nous en avons la preuve tout autour de nous », avancent Edward Lees et Ulrik Fugmann du groupe des stratégies environnementales. Ils soulignent le besoin de plus en plus évident de transition énergétique à mesure que les populations, les revenus et l'urbanisation augmentent, alimentant une plus grande demande en énergie alors même que les émissions doivent être réduites.





L'impérieuse nécessité d'une transition énergétique et l'opportunité d'investir dans un domaine essentiel, riche et innovatif



Compte tenu des changements massifs dans l’allocation de capital et des changements politiques radicaux requis, Edward et Ulrik soulignent l’opportunité exceptionnelle de croissance que la transition énergétique offre. Le moment est venu d’investir dans un domaine riche en innovations et en solutions économiques, disent-ils, alors que la sensibilisation du public et des hommes politiques se développe et que de plus en plus d’entreprises deviennent partie intégrante de la solution....



Regarder la vidéo sur l’opportunité que représente la transition énergétique par BNP Paribas Asset Management :



Ulrik FUGMANN, BNP Paribas Asset Management