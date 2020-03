Vilmorin affiche des ventes en hausse au premier semestre

(Easybourse.com) Vilmorin, 4ème semencier mondial, a présenté jeudi 27 février ses résultats semestriels.

Sur le marché des semences, marché fondamentalement porteur du fait de la croissance démographique mondiale, Vilmorin est le numéro 1 mondial des semences potagères et le numéro 6 des semences de grandes cultures.



Vilmorin a une présence sur les 5 continents, notamment avec de nombreuses marques, filiales, et partenariats avec des acteurs locaux. 47% des effectifs sont hors d’Europe, des filiales sont présentes dans 50 pays.



Un chiffre d'affaires en hausse de 6,6%



Le semestre 2019-2020, clos au 31 décembre 2019, a fait état d’une bonne dynamique. Le chiffre d’affaires est ressorti en progression de 6,6% à données courantes (et de 2,5% à données comparables, du fait de l’impact et du retraitement de données de change favorables en 2019 et du périmètre de consolidation). L’Amérique du Sud sur les grandes cultures et dans une certaine mesure l’Asie avec notamment l’Inde ont été les principaux vecteurs de progression.



La marge opérationnelle, d’au moins 8%, tient compte d’un important effort de recherche, notamment en génétique. 15,9% du chiffre d’affaires est investi dans la recherche avec la volonté de rester parmi les semenciers les plus en pointe et de pouvoir à terme proposer une gamme propriétaire de maïs OGM.



Vilmorin a également développé fin 2019 des accords lui permettant d’accéder aux technologies les plus récentes sur l’édition du génome. Des accords et partenariats lui permettent aujourd’hui de travailler sur des traits OGM maïs. Le soutien de la Banque européenne d’Investissement a permis à Vilmorin d’obtenir un financement de 170 millions d’euros qui sera dédié à la recherche sur les semences.



Enfin, Vilmorin a poursuivi son développement sur les marchés en croissance soutenue que sont notamment l’Afrique et l’Asie. Une joint-venture a été notamment créée au Ghana, en partenariat avec Seed Co.



Le résultat du semestre est pour autant négatif de 74,3 millions d'euros (vs -42,3 millions € sur le semestre clos le 31.12.2018) notamment du fait que seulement un tiers des ventes sont traditionnellement effectuées au premier semestre.



Le coronavirus ne devrait que peu impacter



La saisonnalité et le déroulement de l’année sont cependant tels que Vilmorin reste sur une dynamique proche de l’année passée dont l’exercice annuel avait amené un résultat positif de 77,9 millions d'euros. Le second semestre est donc commercialement le plus impactant et s’annonce bien orienté d’après les derniers chiffres et notamment ceux de janvier. L’anticipation sur le chiffre d’affaires annuel est de 2 à 3% en données comparables et une marge opérationnelle en progression de 8%.



L’impact du coronavirus devrait peu impacter le besoin de semences. Quant-à la production en Chine, sa joint-venture Hengji Limagrain Seeds Co Ltd a redémarré son activité il y a une dizaine de jours. Le soutien stratégique fort que donne la Chine au secteur agricole est de nature a limiter l’impact des conséquences d’un développement de l’épidémie sur ce pays.





EasyBourse