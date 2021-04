L'année d'après - la valeur est dans la "value"

(Easybourse.com) Après l'une des années les plus volatiles, quelles leçons pouvons-nous tirer ? Qu'est-il advenu des marchés actions, des différents secteurs, thèmes et styles d'investissement ? Pour quelles raisons la "value" a-t-elle bénéficié de la rotation ? A quoi pouvons-nous nous attendre à l'avenir ? La rotation actuelle a-t-elle encore de la vigueur et le momentum va-t-il continuer d'être favorable à la gestion "value" ? Y a-t-il de la valeur dans la "value" ?



Dès l'été 2019, la question avait été évoquée « [...]le style "value" a besoin soit d'une réaccélération durable de la croissance mondiale, soit, à l'autre extrême, d'une profonde récession, forçant une réévaluation des primes et une sous-performance des styles "quality" et "momentum" [...]". "Bien que le facteur et le style ‘’value’’ aient rarement été aussi bon marché, ils ont besoin d'un soutien fondamental de l'économie, d'une diminution de l'incertitude politique et d'une hausse des rendements obligataires pour acquérir une dynamique durable. » Depuis novembre dernier, le déclassement des styles "momentum" et "quality" a commencé et les conditions d'un rallye durable du style "value" n'ont jamais été aussi favorables au cours de la dernière décennie.



Il y a exactement un an, les marchés ont touché leurs plus bas niveaux en 2020 après avoir connu l'un des trimestres les plus mauvais et les plus volatils de leur histoire, dans le contexte de la pandémie COVID et d'économies mondiales subissant les confinements. Travailler à la maison, rester à la maison, jouer à la maison, manger à la maison, acheter à la maison, se divertir à la maison étaient les nouveaux mantras de l'époque. L'action rapide des gouvernements et des banques centrales a stimulé une reprise unique en son genre, sans précédent dans l'Histoire, et a propulsé les valeurs "growth" vers des sommets. Alors que les rendements obligataires s'effondraient, devenant parfois même négatifs, les investisseurs désertaient les actions bon marché (« value »), car nombre d'entre elles étaient plus exposées aux industries cycliques, aux services financiers et aux services, qui avaient été profondément touchés par les confinements et le ralentissement colossal de la croissance mondiale. Parallèlement, les prix du pétrole ont également plongé en dessous de zéro, la demande ayant fortement chuté pendant que l'OPEP augmentait l'offre. L'indice MSCI ACWI Value a plongé et touché son plus bas niveau en huit ans le 20 mars 2020 ! Par rapport à l'indice "growth", un plancher de 21 ans a été touché le 30 septembre.



MSCI ACWI Value/Growth (cours)

_