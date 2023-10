Les fonds monétaires et les fonds obligataires court terme les plus achetés sur EasyBourse

(Easybourse.com) L'investissement dans les fonds monétaire et obligataires court terme ont retrouvé un réel intérêt qui allie un rendement attractif tout en conservant un niveau de liquidité très élevé avec un risque réduit cohérent avec un horizon d'investissement à brève échéance. Dans ce dossier EasyBourse vous indique le palmarès des SICAV et FCP gérés activement ainsi que des ETF les plus achetés par nos clients depuis le début de l'année 2023.



Contexte de marché



La classe d’actifs monétaire en zone Euro a connu une période difficile entre 2016 et 2022 sous le double effet d’une forte baisse des taux directeurs des Banques Centrales et d’une importante diminution de l’inflation. Cela a conduit à des taux directeurs négatifs, phénomène jamais observé auparavant. Le Bund allemand à 10 ans est ainsi tombé à -0,90%, 2020.



Cette tendance s’est inversée à partir du début de l'été 2022 dans le sillage du mouvement de relèvement des taux des banques centrales, en premier lieu desquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque Centrale Européenne (BCE) et en raison d'une inflation galopante induite par deux ondes de choc : la réouverture de l’économie mondiale post Covid et la guerre en Ukraine.

Les fonds monétaires -investis en grande majorité dans des titres de créances négociables (TCN) court terme, souvent de 1 mois à 1 an, émis par des entreprises et des banques - ont retrouvé une forme de normalité avec des rendements positifs, entre 5 et 20 points de base au-dessus du niveau de l’€str, ((European Short Term Rate) le taux interbancaire de référence en zone euro, situé ) 3,901% le 12 octobre. Il contraste avec son ancien niveau autour de – 58 pb, en vigueur en pleine crise sanitaire.

La mauvaise visibilité offerte par la toile de fond macroéconomique et géopolitique est d’autant plus propice à ces produits de placement qui permettent d’obtenir sur une durée de placement à brève échéance une performance relativement élevée.



Parallèlement, la forme actuelle de la courbe des taux et le niveau des spreads incitent également à s’intéresser à la classe d’actif des obligations souveraines et du crédit « Investment Grade » sur une courte maturité allant de 1 à 3 ans. À titre d’exemple, à fin septembre, l’indice Investment Grade ICE BofA 1-3 ans euro corporate ayant une maturité moyenne de 1,9 an offre un rendement de l’ordre de 4,4 %, avec deux fois et demie moins de sensibilité que l’indice ICE BofA Euro Corporate toutes maturités.

Un tel positionnement, donnerait le bénéfice de la conservation d’un rendement sur un horizon d’investissement un peu plus long que celui offert par le monétaire, notamment dans le cas où les taux directeurs viendraient à être abaissés.



Crédit « Investment Grade » : les obligations « Investment Grade » (IG) qualifient des obligations émises par les emprunteurs les mieux notés par les agences de notation. Selon le classement de Standard & Poor's ou Fitch, leurs notes vont de AAA à BBB-.



Le « spread » de crédit est la différence de taux d'intérêt d'une obligation d'entreprise avec celui d'une obligation de référence de même durée, considérée comme la moins risquée (l'emprunt d'État de référence.



EasyBourse met à disposition de ses clients deux possibilités de se positionner sur le monétaire et/ou le crédit court terme.Tout d’abord les fonds gérés activement. 26 fonds monétaires sont disponibles sur le site Easybourse.com, répartis entre 15 émetteurs différents, avec pour la quasi-totalité des droits d’entrée et des droits de sortie à 0. L’éligibilité au PEA est associé à deux de ces fonds. L’horizon d’investissement recommandé de ces produits d’épargne va de 1 jour à 6 mois. L’indice de référence majoritairement utilisé est l’Ester capitalisation jour TR en euro. La dimension durabilité est très présente. Tous les fonds, à l’exception d’un seul, sont classés Article 8 selon la règlementation européenne SFDR, prennent donc en compte systématiquement les critères ESG dans leur processus d’investissement. 19 produits ont, par ailleurs, le label d’Etat ISR.En plus, la gamme des OPC sur EasyBourse.com comptabilise 25 fonds obligations court terme (obligations d’Etat, obligations d’entreprises et obligations diversifiées), répartis entre 17 émetteurs différents. 12 d’entre eux ont des droits d’entrée et droits de sortie nulles. 20 produits ont un rating financier égal ou supérieur à 3 étoiles Morningstar. La durabilité est là aussi très significative pour l’échantillon concerné. 21 fonds sont classés article 8 SFDR, un fonds est classé article 9 et seulement 3 fonds indiquent dans leur prospectus ne considérer les critères ESG que de manière discrétionnaire. 14 produits ont le label d’Etat ISR.EasyBourse propose sur sa plateforme un peu plus de 200 ETF investis sur l'obligataire. A regarder de plus près, une trentaine de ces produits émanant de sept sociétés de gestion différentes -parmi lesquelles Amundi, BlackRock, Invesco, State Street...- sont exposés à un indice monétaire tel que l'eonia ou obligataire court terme comme le Barclays euro government bond 1-3 Years ou le Barclays 0-3 Years euro corporate bond. Les fonds les plus achetés depuis janvier 2023



