Palmarès des actions les plus achetées et les plus vendues en mai sur easybourse.com

(Easybourse.com) Les classements des actions les plus achetées et des plus vendues sur EasyBourse en mai révèlent une forte concentration des transactions sur un nombre limité de valeurs françaises et européennes, particulièrement sensibles à l'actualité économique et financière. Quinze titres figurent à la fois dans le Top 20 des achats et dans le Top 20 des ventes, témoignant d'une activité soutenue sur ces valeurs. Les investisseurs ont par ailleurs privilégié les titres cycliques et décotés au détriment des valeurs de croissance défensive. Enfin, la forte représentation des secteurs bancaire, énergétique, aéronautique-défense et des semi-conducteurs illustre l'intérêt persistant des investisseurs pour les grandes thématiques qui animent les marchés européens en 2026.

Top 20 des actions les plus achetées en mai



Top 20 des actions les plus vendues en mai



Ce qu'il faut retenir



Imen Hazgui