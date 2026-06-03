Palmarès des actions les plus achetées et les plus vendues en mai sur easybourse.com
(Easybourse.com) Les classements des actions les plus achetées et des plus vendues sur EasyBourse en mai révèlent une forte concentration des transactions sur un nombre limité de valeurs françaises et européennes, particulièrement sensibles à l'actualité économique et financière. Quinze titres figurent à la fois dans le Top 20 des achats et dans le Top 20 des ventes, témoignant d'une activité soutenue sur ces valeurs. Les investisseurs ont par ailleurs privilégié les titres cycliques et décotés au détriment des valeurs de croissance défensive. Enfin, la forte représentation des secteurs bancaire, énergétique, aéronautique-défense et des semi-conducteurs illustre l'intérêt persistant des investisseurs pour les grandes thématiques qui animent les marchés européens en 2026.
Top 20 des actions les plus achetées en mai
|Libellé
|ISIN
|STELLANTIS
|NL00150001Q9
|SOITEC REGROUPEM.
|FR0013227113
|TOTALENERGIES SE
|FR0000120271
|AIRBUS
|NL0000235190
|CREDIT AGRICOLE
|FR0000045072
|NANOBIOTIX
|FR0011341205
|STMICROELECTRONICS
|NL0000226223
|AIR LIQUIDE
|FR0000120073
|EUTELSAT COMMUNIC.
|FR0010221234
|VALLOUREC REGPT
|FR0013506730
|SOCIETE GENERALE
|FR0000130809
|SAFRAN PROV.ECH.
|FR0000073272
|SANOFI
|FR0000120578
|VUSIONGROUP
|FR0010282822
|WORLDLINE
|FR0011981968
|RENAULT
|FR0000131906
|ELIOR GROUP
|FR0011950732
|BNP PARIBAS ACT.A
|FR0000131104
|LVMH MOET VUITTON
|FR0000121014
|ATOS REGPT
|FR001400X2S4
|Libellé
|ISIN
|SOITEC REGROUPEM.
|FR0013227113
|TOTALENERGIES SE
|FR0000120271
|STELLANTIS
|NL00150001Q9
|AIRBUS
|NL0000235190
|STMICROELECTRONICS
|NL0000226223
|NANOBIOTIX
|FR0011341205
|EUTELSAT COMMUNIC.
|FR0010221234
|BNP PARIBAS ACT.A
|FR0000131104
|AIR FRANCE-KLM RGP
|FR001400J770
|SAFRAN PROV.ECH.
|FR0000073272
|SOCIETE GENERALE
|FR0000130809
|VALLOUREC REGPT
|FR0013506730
|GAZTRANSPORT TECHN
|FR0011726835
|TELEPERFORMANCE
|FR0000051807
|ARCELORMITTAL
|LU1598757687
|ATOS REGPT
|FR001400X2S4
|WORLDLINE
|FR0011981968
|EXAIL TECHNOLOGIES
|FR0000062671
|2CRSI
|FR0013341785
|AIR LIQUIDE
|FR0000120073
Une recherche d'opportunités sur les valeurs délaissées
Plusieurs des titres les plus achetés ont connu des parcours boursiers difficiles au cours des derniers mois. C'est notamment le cas de Stellantis, Soitec, Worldline ou encore Atos. Ces achats suggèrent que de nombreux investisseurs ont cherché à se positionner sur des dossiers jugés décotés, dans l'espoir d'un rebond à moyen terme.
L'intérêt marqué pour Soitec et STMicroelectronics témoigne également du maintien d'une forte conviction sur le thème des semi-conducteurs, malgré les interrogations persistantes sur le rythme de la reprise du secteur.
Les valeurs liées à la défense et à la souveraineté toujours recherchées
Airbus, Safran, Eutelsat, Exail Technologies ou encore 2CRSI figurent parmi les titres les plus échangés. Cette tendance confirme l'intérêt durable des investisseurs pour les thématiques de défense, d'aéronautique et de souveraineté technologique, qui continuent de bénéficier d'un contexte géopolitique favorable et d'importants programmes d'investissement publics.
La présence d'Eutelsat parmi les valeurs les plus achetées et les plus vendues traduit notamment les débats des investisseurs sur les perspectives du groupe dans le secteur stratégique des télécommunications par satellite.
Les banques et l'énergie restent des piliers des portefeuilles
TotalEnergies, Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale occupent une place importante dans les achats. Ces valeurs continuent d'attirer les investisseurs en raison de leur capacité à générer des résultats solides, à distribuer des dividendes attractifs et à offrir une certaine visibilité dans un environnement économique encore incertain.
Des prises de bénéfices sur les valeurs ayant bien performé
Le classement des ventes laisse apparaître plusieurs valeurs ayant fortement progressé ces derniers trimestres, comme Airbus, Safran, BNP Paribas, Société Générale ou encore Vallourec. Les investisseurs semblent avoir profité de la hausse de ces titres pour sécuriser une partie de leurs gains.
Cette logique de prise de bénéfices apparaît également sur Nanobiotix, dont l'actualité a suscité d'importants mouvements de marché, ainsi que sur certaines valeurs industrielles comme ArcelorMittal ou Gaztransport & Technigaz.
Un marché d'investisseurs actifs plutôt que défensifs
Au final, le mois de mai se caractérise par une forte activité d'arbitrage davantage que par un mouvement de retrait du marché. Les investisseurs particuliers ont simultanément cherché à saisir des opportunités sur des valeurs décotées, à renforcer leur exposition aux thèmes porteurs tels que les semi-conducteurs, la défense ou la souveraineté technologique, tout en prenant des bénéfices sur plusieurs valeurs ayant déjà enregistré de solides performances.
Ces palmarès reflètent ainsi un comportement opportuniste et sélectif, où la recherche de potentiel de rebond cohabite avec une gestion active des gains réalisés.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
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Imen Hazgui
Publié le 03 Juin 2026