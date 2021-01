Quelle évolution pour l'investissement thématique en 2021 ?

(Easybourse.com) Une question traitée dans la dernière étude d'envergure mondiale, réalisée par le cabinet Cerulli Associates, spécialisé dans l'analyse et le conseil en matière de gestion et de distribution d'actifs. Selon ce cabinet, la forte demande de fonds thématiques en Europe l'année dernière devrait clairement se poursuivre cette année.

Les flux nets vers les fonds actions sectoriels au cours des 10 premiers mois de 2020 se sont élevés à 89 milliards d'euros (108 milliards de dollars), soit plus du triple de la collecte nette de 2019. Les actifs sous gestion ressortaient à 512,4 milliards d'euros à la fin du mois d'octobre 2020.



Selon les recherches de Cerulli Associates, la demande de fonds dont les thèmes sont axés sur l'eau, la biotechnologie et la technologie devrait augmenter au cours des 12 à 24 prochains mois.

"Le consensus des gérants opérant en Europe est que les grands thèmes liés à la technologie et à la durabilité prévaudront à la suite de la pandémie du COVID-19 et à plus long terme", déclare Fabrizio Zumbo, directeur associé de la recherche sur la gestion d’actifs et la gestion de fortune en Europe chez Cerulli.



Quelque 84 % des émetteurs de fonds négociés en bourse (ETF) en Europe qui ont répondu à l’ enquête de Cerulli s'attendent à une demande importante ou modérée d'ETF thématiques au cours des 12 à 24 prochains mois. Au cours des dix premiers mois de 2020, les thèmes liés à la technologie ont été les plus populaires, attirant un total de 28 milliards d'euros, soit 32 % des flux entrants nets, suivis par la santé (15 %) et les énergies renouvelables/le changement climatique (12 %).



Les recherches de Cerulli montrent que les émetteurs d'ETF en Europe s'attendent à ce que la croissance de la demande au cours des 12 à 24 prochains mois soit la plus forte pour les thèmes liés au développement durable, tels que l'eau et la biotechnologie, suivis de près par la technologie. Presque tous les gérants qui ont répondu à l'enquête de Cerulli (92 %) s'attendent à ce que l’appétit pour les ETF sur le thème de l'eau augmente au cours des deux prochaines années. Les encours dans la gestion passive et la gestion active dédiées au secteur de l'eau ont atteint un taux de croissance annuel composé de 23 % au cours des cinq dernières années.



Le cabinet Cerulli estime que les gérants d'actifs peuvent trouver de nouvelles opportunités en travaillant en étroite collaboration avec des experts techniques dans des domaines tels que la biotechnologie et les soins de santé, afin de s'assurer que les fonds spécialisés sont en mesure de capitaliser sur les domaines de croissance potentielle.



"Les thèmes technologiques, qui comprennent l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les réseaux 5G, devraient continuer à attirer une forte demande, en partie grâce au succès du télétravail de masse, qui devrait se poursuivre dans une certaine mesure après la pandémie. Quelque 84 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête pensent que les ETF axés sur le la technologie connaîtront une augmentation de la demande dans les 12 à 18 mois à venir", a déclaré M. Zumbo.



"Les investisseurs sont de plus en plus à l'aise pour utiliser les ETF thématiques à des fins de diversification et pour exprimer leurs objectifs d'investissement, ce qui reflète l'évolution de la gamme de produits", poursuit-il. En outre, selon plusieurs gérants d'actifs interrogés par Cerulli en Europe, les fonds thématiques sont généralement plus faciles à vendre aux clients finaux car les descriptifs commerciaux de ces produits les rendent plus faciles à comprendre.



Plus de 100 fonds thématiques dans la gamme OPC d’EasyBourse



EasyBourse propose à ce jour 102 fonds thématiques dans sa gamme.

Parmi ceux-ci, figurent des fonds axés sur sur la technologie, sur la santé, sur la biotechnologie, sur l’eau, sur l’écologie, sur l’agriculture, sur les énergies renouvelables, sur les ressources naturelles, sur les métaux précieux, ou encore sur les services financiers... La grande majorité de ces fonds sont notés au dessus de 3 étoiles Morningstar.



25 fonds sont éligibles au PEA et 27 fonds sont disponibles dans son offre d’assurance-vie.





Cerulli Associates et EasyBourse





_