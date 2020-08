Huitième mois consécutif de surperformance pour Tocqueville PME

(Easybourse.com) Selon l'équipe de gestion composée de Pierre Schang et Mathieu Tassy, les petites capitalisations ont mieux résisté que les grandes au mois de juillet.

Le marché a évolué en dents de scie le mois dernier, conforté dans un premier temps par des chiffres économiques supérieurs aux attentes laissant espérer une normalisation de la situation en Europe avant de laisser place, dans un second temps, à un regain de craintes de deuxième vague de Covid-19. Sur le plan géopolitique, les relatons sino-américaines se sont une nouvelle fois tendues alors que les pays de l’UE, quant à eux, sont parvenus à signer la première ébauche d’un accord sur un plan de relance de 750 Mds€, commentent les gérants dans leur dernier rapport mensuel.



Par conséquent, dans ce contexte, les petites capitalisations ont mieux résisté ces dernières semaines que les grandes à l’instar du CAC Small NR qui s’adjuge +1,3% et signe son quatrième mois de hausse consécutif contre -2,8% le CAC 40 NR.



De son côté, Tocqueville PME a surperformé son indice pour le huitième mois consécutif et affiché ainsi une nette surperformance depuis le début de l’année. Depuis le début de l'année au 31 juillet, la performance du fonds ressort à -5,31% contre -14,87% pour l’indice.



Les principaux contributeurs positifs à la performance ont été Home 24 (+41,9%, excellente publication trimestrielle et revue en hausse de la guidance), Engie EPS (+50,1%, après que la Commission Européenne a dévoilé des attentes ambitieuses pour la filière hydrogène), et Focus Home Interactive (+22,1%, excellente publication trimestrielle et l’annonce de l’acquisition d’un premier studio de développement).



Les plus fortes contributions négatives ont été Barco (-25,6%), Fnac Darty (-8,9%) et Amadeus Fire (-10,8%).



Les opérations sur capital sur le segment des petites capitalisations se sont multipliées avec quatre sociétés en portefeuille concernées ce mois-ci : Devoteam, Easyvista, Microwave Vision et Focus Home.



Les gérants pensent qu’un environnement de taux bas et de croissance faible devrait favoriser les valeurs de croissance et que le scenario d’un nouveau confinement généralisé et de grande ampleur est peu probable.



Pour rappel



L’objectif du fonds Tocqueville PME éligible au PEA et au PEA PME est, dans le cadre d’une allocation dynamique actons déterminée par la société de gestion, de profiter du développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Tailles Intermédiaires (ETI), principalement de France, des autres pays de la zone euro et des autres pays d’Europe, tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille.





Imen Hazgui