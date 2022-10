Ouverture CAC40: poursuit sa hausse avant une salve de résultats US

publié le 14/10/2022

(CercleFinance.com) - Dans l'attente d'une première salve de résultats d'entreprises aux Etats-Unis, la Bourse de Paris débute la séance sur une note optimiste. Le CAC40 affiche en bond de l'ordre de 0,8% vers 5930 points, au lendemain d'une séance volatile.

L'indice-phare parisien a finalement terminé jeudi sur un gain de plus de 1%, malgré un éphémère plongeon en début d'après-midi à la suite de la publication d'une inflation américaine plus forte que prévu le mois dernier, à 8,2% en rythme annuel.Ce vendredi, les regards se tourneront vers les ventes de détail et les prix à l'importation pour septembre aux Etats-Unis, mais surtout vers les publications trimestrielles de grandes banques telles que JP Morgan Chase, Morgan Stanley ou Citigroup.

'Ces résultats permettront de savoir dans quelle mesure le risque de dégradation économique et de défaillances d'entreprises pèse sur les modèles et de jauger l'impact positif de la hausse des taux sur les bénéfices', indiquait Kiplink mardi dernier.En attendant ce rendez-vous, sur le vieux continent, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice des prix à la consommation en France pour le mois dernier, puis de la balance commerciale dans la zone euro au titre du mois d'août.Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 5,6% en septembre, en ralentissement donc après +5,9% en août, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire publiée en fin de mois dernier.

Selon les premières estimations publiées par Eurostat, la zone euro a enregistré un déficit des échanges de biens avec le reste du monde de 50,9 milliards d'euros en août 2022, contre un excédent de 2,8 milliards d'euros un an plus tôt, en août 2021.Du côté des valeurs à Paris, Danone annonce sa décision de lancer le processus de transfert du contrôle de son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP) en Russie, 'meilleure option pour assurer la continuité de la performance opérationnelle de cette activité'.Thales a annoncé un nouveau partenariat avec Microsoft, pour proposer une offre conjointe de services renforcés de détection et de réponse aux menaces cyber au sein des environnements cloud en s'appuyant sur les solutions Sentinel et Defender de l'Américain.

Pernod Ricard annonce accroître significativement sa participation minoritaire dans le portefeuille de vins et de spiritueux super-premium de Sovereign Brands. ' Cet investissement additionnel renforcera l'ambitieux partenariat de long terme initié en septembre 2021 et déjà marqué par le succès ' indique le groupe.Stifel maintient sa recommandation 'conserver' et son objectif de cours de 200 euros sur Pernod Ricard, au lendemain de l'annonce par le groupe de spiritueux qu'il allait accroitre sa participation dans Sovereign Brands.Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Engie mais avec un objectif de cours ajusté de 18,5 à 17 euros, à la suite du relèvement moyen du CMPC de 130 pb environ à 7,2%, et avec des estimations à présent 18% et 8% au-dessus du consensus 2023-24.

Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.