Ouverture Wall Street stable avant un nouveau discours de Powell et après l'enquête ADP

publié le 08/03/2023

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert mercredi dans de faibles variations, les investisseurs continuant à se montrer globalement prudents après l'enquête ADP montrant une accélération de l'emploi aux Etats-Unis et les propos de Jerome Powell sur un possible durcissement du resserrement monétaire de la banque centrale américaine alors qu'il doit de nouveau s'exprimer dans la journée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 32,55 points, soit 0,1%, à 32.889,01 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,13% à 3.991,68 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,23%, soit 26,72 points, à 11.557,05.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, l'enquête mensuelle du cabinet ADP a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait créé 242.000 emplois en février, un chiffre nettement supérieur aux attentes et qui traduit une accélération par rapport à janvier.

Le rapport officiel sur l'emploi américain sera, lui, publié vendredi par le département du Travail et le consensus Reuters prévoit un ralentissement des créations de postes à 203.000 après 517.000 en janvier.

La statistique sur le travail est particulièrement surveillée alors que Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a lui-même reconnu mardi devant la commission bancaire du Sénat, que le marché de l'emploi restait tendu, malgré la volonté de la banque américaine de freiner la demande par un relèvement massif des taux d'intérêt.

Jerome Powell, qui doit s'exprimer de nouveau ce mercredi à partir de 15h00 GMT devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, a en conséquence prévenu que la Fed pourrait se montrer plus agressive que prévu.

"Nous nous attendons à présent à trois nouvelles hausses de taux, et on prévoit également un relèvement d'un demi-point rien que pour la réunion de mars", a déclaré Susannah Streeter, analyste investissements et marchés chez Hargreaves Lansdown.

"Cela exercera davantage de pression sur les entreprises et les consommateurs et les inquiétudes se renforcent", a-t-elle ajouté, notant que l'économie américaine pourrait tomber en récession et non plus atterrir en douceur.

Certains experts, à l'image de Rick Rieder de BlackRock, estiment que les taux de la Fed pourraient culminer à 6% et demeurer à ce niveau pendant une période prolongée.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans continue mercredi de se tendre, à 5,084%, tandis que le dollar évolue à un pic de trois mois face aux grandes devises.

Aux valeurs, Tesla recule de 1,94%, Berenberg ayant abaissé sa recommandation sur le constructeur automobile à "conserver".

Côté hausse, Occidental Petroleum avance de 2,64% en réaction à la décision de Berkshire Hathaway de porter à 22,2% sa participation dans la compagnie pétrolière, tandis que Wework prend 2,193%, le groupe discutant d'une restructuration de sa dette et d'une levée de liquidités, selon le New York Times.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)