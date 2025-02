Fermeture Wall Street chute encore, l'économie et les droits de douane pèsent

publié le 21/02/2025

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte baisse vendredi alors que les signaux d'alerte se multiplient pour l'économie américaine et que les investisseurs continuent de craindre que Donald Trump déclenche une guerre commerciale généralisée.

L'indice Dow Jones a cédé 1,69%, ou 748,63 points, à 43.428,02 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 104,39 points, soit -1,71%, à 6.013,13 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 438,36 points, soit -2,20%, à 19.524,005 points.

Les trois indices terminent en nette baisse sur la semaine, signant leur pire performance hebdomadaire depuis plusieurs mois.

Les récents indicateurs ont montré une décélération de l'activité des entreprises américaines et une détérioration du moral des ménages, avec des perspectives de plus en plus sombres face à l'accumulation d'incertitudes économiques.

L'optimisme des entreprises américaines s'est "évaporé" dans un contexte "d'incertitude croissante", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef de S&P Global.

"Les données de l'enquête de l'université du Michigan ont montré un recul significatif (du moral des ménages)", a relevé pour sa part Michael Green, stratège en chef chez Simplify Asset Management à Philadelphie. "On a le sentiment que les marchés pourraient chuter de 20% du jour au lendemain."

Le secteurs les plus sensibles à la conjoncture ont souffert, de même que les plus grosses capitalisations comme Alphabet, Amazon, Nvidia et Tesla, qui ont perdu entre 2,6% et 4,78%.

(Rédigé par Stephen Culp, version française Tangi Salaün)