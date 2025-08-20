Ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé avant Jackson Hole

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi, alors que les investisseurs continuent d'analyser les résultats des détaillants américains et attendent avec impatience le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 70,07 points, soit 0,16%, à 44.992,34 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,09% à 6.405,80 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,25%, soit 54,17 points, à 21.260,78 points.

En ce milieu de semaine, tous les regards se tournent vers la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui se tiendra du 21 au 23 août. Le président de la Fed Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi sur les perspectives économiques et le cadre politique de la banque centrale.

A Jackson Hole, Jerome Powell "sera scruté sur sa capacité à infléchir son discours sur l'orientation de la politique monétaire tout en se montrant clair sur l'indépendance de la banque centrale", estime Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni.

Par ailleurs, renforçant les inquiétudes quant à l'ingérence du gouvernement dans les entreprises, des sources ont indiqué que l'administration Trump envisageait de prendre des participations dans des entreprises de puces électroniques en échange de subventions au titre de la loi CHIPS, quelques semaines seulement après avoir signé des accords de partage des revenus sans précédent avec Nvidia et AMD.

Nvidia, Advanced Micro Devices et Intel perdent entre 0,85% et 5,51%. Les résultats financiers trimestriels de Nvidia sont attendus le 27 août.

Les marchés continuent aussi d'analyser les résultats des grands détaillants américains.

Lowe's gagne 2,48% après avoir annoncé mercredi avoir conclu un accord pour racheter le distributeur de produits d'aménagement intérieur Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars et après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles et dépassé les estimations de bénéfice pour le deuxième trimestre.

Target, dans le rouge, perd 9,42% après avoir maintenu ses prévisions annuelles, le groupe ayant aussi nommé mercredi Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornell.

Estée Lauder abandonne 1,37% après avoir annoncé mercredi des prévisions de bénéfice annuel inférieures aux estimations de Wall Street.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)