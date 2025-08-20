Pré-ouverture Wall Street termine en baisse avant le discours de Powell à Jackson Hole

publié le 22/08/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les investisseurs attendant le discours du président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole vendredi, tandis que Walmart a affiché des résultats trimestriels jugés décevants.

L'indice Dow Jones a cédé 0,34%, ou 152,81 points, à 44.785,50 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 25,61 points, soit 0,40% à 6.370,17 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 72,54 points, soit 0,34% à 21.100,312 points.

Tous les regards sont tournés vers le symposium de politique économique de Jackson Hole, où le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer vendredi à 16h00 GMT. Les investisseurs suivront de près son discours pour déceler tout indice d'une baisse des taux d'intérêt américains en septembre, après la récente faiblesse du marché du travail.

"Nous avons encore environ 80% de chances que la Fed baisse ses taux d'intérêt, mais cette probabilité est désormais remise en question. C'est donc, en quelque sorte, intégré aux prévisions des investisseurs", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef investissements chez CFRA Research.

"Les investisseurs se disent : 'Vous savez quoi ? Prenons quelques bénéfices dès maintenant'", a-t-il ajouté.

Les faibles volumes d'échanges du mois d'août seront aussi susceptibles d'amplifier les mouvements du marché après les commentaires de Powell.

Plusieurs décideurs politiques de la Fed, dont Beth Hammack (Cleveland), Raphael Bostic (Atlanta) et Jeffrey Schmid (Kansas City) ont adopté un ton prudent et reconnu la nécessité de prendre en compte les données économiques.

La plupart des 11 sous-secteurs du S&P 500 ont reculé, la grande distribution en tête, alors que Walmart a fait état d'un bénéfice par action ajusté en deçà des attentes pour la première fois en 13 trimestres. L'action du géant de la distribution a cédé 4,49%.

"Il y a une image quelque peu mitigée du secteur de la consommation et il y a de l'incertitude dans l'économie - qu'il s'agisse du marché du travail ou des prix (en hausse) en raison d'une répercussion des droits de douane, a commenté Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

Parmi les autres valeurs, Coty a chuté de 21,60%après que le fabricant de produits de beauté a prévu une baisse de ses ventes pour trimestre en cours en raison de la faiblesse des dépenses aux États-Unis.

(Réfigé par Carolina Mandl à New York, Johann M Cherian et Sanchayaita Roy ; Version française Kate Entringer)