Pré-ouverture Wall Street vue dans le rouge avant l'inflation PCE

publié le 29/08/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge vendredi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, alors que les marchés attendent la publication des données sur l'inflation PCE aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,48% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,53% à 7.721,46 points vers 10h14 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,51% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,62%, le FTSEurofirst 300 perd 0,59% et le Stoxx 600 recule de 0,57%.

Ce vendredi, les données économiques sont au centre de l'attention des investisseurs, qui attendent la publication à 12h30 GMT de l'indice de l'inflation PCE pour le mois de juillet aux Etats-Unis, l'indicateur privilégié de la Réserve fédérale américaine (Fed), après que Jerome Powell, président de la banque centrale, a évoqué une possible baisse des taux en septembre.

Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ, a affirmé que les analystes chercheraient à déterminer si l'impact de l'augmentation des droits de douane commençait à se faire sentir. Selon l'outil CME FedWatch, les investisseurs tablent actuellement sur une probabilité de 85% d'une baisse des taux en septembre, contre 63% un mois plus tôt.

Christopher Waller, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, a déclaré jeudi qu'il souhaitait commencer à réduire les taux d'intérêt le mois prochain et qu'il "s'attendait pleinement" à ce que d'autres baisses suivent afin de rapprocher le taux directeur de la Fed d'un niveau neutre.

En Europe, c'est surtout l'inflation française et allemande qui concentrent les attentions alors que le compte-rendu de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) a confirmé l'attitude attentiste avec une légère tendance à l'assouplissement.

Par ailleurs, vendredi, un juge fédéral examinera la possibilité d'empêcher temporairement le locataire de la Maison blanche de limoger Lisa Cook, gouverneure de la Fed, alors qu'elle poursuit une action en justice affirmant que Donald Trump n'a aucune raison valide de la démettre de ses fonctions. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3UL0DL]

VALEURS EN EUROPE

Ayvens abandonne 3,09% après que Citigroup a abaissé sa recommandation sur la valeur à "neutre".

TAUX

Les rendements américains évoluent peu vendredi dans l'attente de données importantes.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 1,8 point de base à 4,2245%. Le deux ans gagne 0,2 point de base à 3,6372%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 1,4 point de base à 2,7119%. Le deux ans est stable à 1,9356%.

CHANGES

Le dollar est en petite hausse, mais devrait enregistrer une baisse de 2% en août par rapport aux principales devises, les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Fed le mois prochain s'intensifiant, tandis que les inquiétudes concernant les menaces pesant sur l'indépendance de la banque centrale américaine persistent.

Le dollar gagne 0,16% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,08% à 1,1673 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse mais devraient afficher une hausse hebdomadaire, tiraillés entre l'incertitude concernant l'approvisionnement russe et les prévisions d'une baisse de la demande à l'approche de la fin de la saison estivale aux États-Unis, premier consommateur mondial de carburant.

Le Brent perd 0,68% à 68,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,54% à 64,25 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 AOUT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 12h00 Prix à la consommation août

(chiffres préliminaires)

- sur un mois 0,0% 0,4%

- sur un an 2,0% 1,8%

USA 12h30 Inflation PCE juillet

- sur un mois 0,2% 0,3%

- sur un an 2,6% 2,6%

USA 14h Indice de l'Université du août 58,6 58,6

Michigan sur la confiance

des consommateurs

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)