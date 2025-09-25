Pré-ouverture Wall Street vue sans direction dans l'attente d'éclaircissements sur la politique monétaire

publié le 26/09/2025

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi à l'ouverture avant l'indice PCE des prix à la consommation tandis que les Bourses européennes progressent à mi-séance.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street prudente, le Dow Jones s'affichant en hausse de 0,14% tandis que le Standard & Poor's 500 ouvrirait stable et le Nasdaq en baisse de 0,10%.

À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,42% à 7.828,59 points vers 10h23 GMT. Le Dax à Francfort se renforce de 0,28%, tandis que le FTSE à Londres progresse de 0,38%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,28%, l'EuroStoxx 50 gagne 0,41% et le Stoxx 600 croît de 0,29%.

Les investisseurs attendent vendredi la publication de l'indice PCE des prix à la consommation avant l'ouverture de la séance afin d'affiner leurs anticipations de politiques monétaires de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Alors que les marchés avaient largement augmenté leurs anticipations de baisse des taux de la banque américaine à l'issue de sa réunion en septembre, les dernières données, traduisant une plus grande résistance que prévue de l'économie, tempèrent ces attentes.

Jeudi, le département du Commerce a révisé à la hausse la croissance du Produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre tandis que certains membres de la Fed, comme Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, ont mis en garde contre de nouvelles baisses des taux d'intérêt tant que l'inflation restera supérieure à l'objectif de 2%.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont également surpris à la baisse, relançant les doutes concernant les perspectives du marché du travail outre-Atlantique.

Stephen Miran, gouverneur de l'institution récemment nommé par Donald Trump, a au contraire plaidé pour une politique moins restrictive.

"Face à une économie américaine peu lisible, cette dispersion des anticipations montre que le rythme des prochaines baisses de taux de la Fed est particulièrement incertain", résument les analystes de Lazard Frères Gestion dans une note vendredi.

En Europe, les marchés ne semblent pas paniquer après la nouvelle salve de droits de douane annoncée par Donald Trump.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L5N3VD0D3]

VALEURS EN EUROPE

Le secteur européen de l'acier est en hausse vendredi après des informations du journal allemand Handelsblatt selon lesquelles la Commission européenne prévoit d'imposer dans les semaines à venir des droits de douane de 25% à 50% sur l'acier chinois.

Arcelor Mittal et Aperam gagnent plus de 1,6%. Voestalpine avance de 2,55% et Thyssenkrupp de 1,62%.

Les poids-lourds Daimler Truck et Traton abandonnent plus de 2,5% après que Donald Trump a annoncé de nouvelles taxes sur le secteur.

Le secteur pharmaceutique européen résiste mieux malgré les nouveaux droits de douane également évoqués par le président américain : Novo Nordisk recule de 1,41%, Roche abandonne 0,08% et Novartis prend 0,49%. En France, TP signe la plus mauvaise performance du SBF 120 en abandonnant 4,19%, au plus bas depuis 10 ans. Les investisseurs s'inquiètent des perspectives après les mauvais résultats de son homologue américain Concentrix.

Alstom enregistre au contraire la meilleure performance du CAC 40 en s'adjugeant 2,76% après avoir fait état d'une commande d'un client européen.

TAUX

Les rendements américains sont stables dans l'attente de précisions sur la politique monétaire de la Fed.

Le rendement du Treasury à dix ans prend 0,3 pb à 4,1775%, tandis que le rendement du titre à deux ans est stable à 3,6614%.

Le rendement du dix ans allemand recule de 1,2 pb à 2,7598%, celui du taux à deux ans perd 1,1 pb à 2,0325%.

CHANGES

Le dollar est en baisse vendredi dans l'attente de la publication de l'indice PCE des prix.

Le dollar lâche 0,13% face à un panier de devises de référence, l'euro gagne 0,06% à 1,1672 dollar, et la livre sterling progresse de 0,05% à 1,3347 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont orientés à la baisse vendredi mais devraient engranger leur plus forte hausse hebdomadaire en trois mois, les attaques ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes pesant sur les perspectives d'offre.

Le Brent recule de 0,36% à 69,17 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'affaiblit de 0,42% à 64,71 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Indice PCE août

- sur un mois 0,3% 0,2%

- sur un an 2,7% 2,6%

Indice PCE "core"

- sur un mois 0,2% 0,3%

- sur un an 2,9% 2,9%

USA 12h30 Dépenses de consommation août - 0,3%

USA 12h30 Moral des ménages de septembre 55,4 55,4*

l'Université du Michigan

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)