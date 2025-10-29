Fermeture Wall Street termine en ordre dispersé après les déclarations de Powell

publié le 29/10/2025

par Caroline Valetkevitch

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a déclaré qu'une nouvelle baisse des taux en décembre était loin d'être certaine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,16%, ou 74,37 points, à 47.632,00 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,30 points, soit 0,00% à 6.890,59 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 130,98 points, soit 0,55% à 23.958,473 points.

Le Nasdaq a notamment profité de la hausse de Nvidia , qui a dépassé la barre de 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière.

Les indices avaient progressé en début de séance avant d'avancer encore lorsque la Fed a annoncé sa décision de réduire de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds", le ramenant dans une fourchette de 3,75% à 4,00%.

Après la déclaration de Jerome Powell, qui a dit qu'une nouvelle réduction du taux directeur lors de la réunion de décembre n'est pas acquise, les traders ont réduit la probabilité d'une baisse des taux en décembre à 71%, contre une probabilité de 90% précédemment.

"Le président Powell a indiqué qu'une nouvelle baisse des taux n'était pas acquise", a dit Oliver Pursche, conseiller de Wealthspire Advisors.

"Aucune baisse des taux n'est toutefois jamais acquise. Donc, pour moi, ce n'est pas un commentaire inapproprié. La Fed dépend des données", a-t-il ajouté.

Les investisseurs attendent avec impatience les résultats de plusieurs grandes entreprises cette semaine.

Meta Platforms, Microsoft et Alphabet doivent notamment publier leurs résultats après la clôture des marchés.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Avec Pranav Kashyap et Twesha Dikshit; version française Camille Raynaud)