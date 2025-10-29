Pré-ouverture CAC 40: la prudence l'emporte face à une actualité très chargée

publié le 30/10/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin, les mouvements s'annonçant relativement limités alors que les investisseurs doivent faire face à une actualité particulièrement chargée, marquée par une nouvelle baisse de taux de la Fed, la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), le sommet entre Trump et Xi en Asie et une nouvelle salve de résultats.

Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - cède neuf points à 8205 points, suggérant un début de séance autour de l'équilibre, voire en légère baisse.Cette avant-dernière séance de la semaine se présente très certainement comme l'une des journées les plus chargées et les plus décisives de cette fin d'année, avec un calendrier bien rempli à tous les niveaux.Les intervenants vont d'abord devoir digérer les dernières annonces de la Réserve fédérale, qui a décidé hier soir d'abaisser ses taux directeurs de 25 points de base pour la deuxième fois consécutive, comme largement anticipé par les marchés.

A Wall Street, un petit mouvement de retrait a néanmoins suivi la conférence de presse de son président, Jerome Powell, qui a laissé entendre qu'une nouvelle réduction du loyer de l'argent à l'issue de la réunion de décembre n'était pas acquise.Le patron de la banque centrale américaine a estimé que le marché du travail restait robuste, malgré son ralentissement en cours, et que le PIB des Etats-Unis demeurait en expansion, quoique à un rythme désormais plus modéré.Mais les analystes semblent surtout s'inquiéter de la division inhabituelle affichée par le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, un gouverneur ayant voté en faveur d'une baisse de taux de 50 points de pourcentage (Stephen Miran) et un autre s'étant prononcé pour un 'statu quo' (Jeffrey Schmid).

'Dès son propos introductif, Jerome Powell a insisté sur les vues 'très divergentes' au sein du FOMC', relève Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.'Il est vraiment très rare qu'un président de banque centrale insiste de cette manière sur les divisions', souligne l'économiste.Les marchés d'actions américains ont clôturé la séance de mercredi sur une note hésitante dans le sillage de ces annonces, avec un repli de près de 0,2% pour le Dow Jones tandis que le Nasdaq parvenait à s'octroyer une progression de plus de 0,5% grâce à la forme toujours étincelante de Nvidia, qui a franchi hier le cap des 5.000 milliards de capitalisation, une première dans l'histoire boursière mondiale.De son côté, la BCE rendra sa décision de politique monétaire à 14h15 avant la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, qui débutera 15 minutes plus tard.

Aucune décision majeure n'est attendue du côté de Francfort, ce qui n'empêchera pas les investisseurs de se montrer à l'affût du moindre signe permettant d'anticiper le calendrier des prochaines baisses de taux.La relative déception liée aux annonces de la Fed est toutefois contrebalancée par le soulagement qui fait suite à la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi, qui s'est soldée dans la nuit par quelques avancées de nature à apaiser les tensions commerciales entre les deux pays.Pékin a prévu de reprendre l'achat de soja américain et de s'attaquer au commerce du fentanyl, tandis que Trump s'est dit prêt à réduire certains tarifs douaniers.'Cependant, les restrictions sur les microprocesseurs américains restent en suspens et le sujet de Taïwan n'a pas été abordé, ce qui fait que cet accord temporaire ne devrait avoir que peu d'impact dans l'immédiat sur les marchés', tempère ce matin les stratèges de Danske Bank.

Un autre élément susceptible de soutenir la cote est l'accueil positif réservé aux premières publications de résultats des 'Sept Magnifiques', qui ont dépassé dans l'ensemble les attentes.Alphabet, la maison-mère de Google, a notamment fait état de performances jugées 'exceptionnelles' grâce au développement de l'IA, ce qui lui valait une progression de 7% dans les échanges après la clôture.Microsoft a également dépassé les attentes sur le trimestre écoulé, mais les analystes s'inquiétaient des importantes dépenses d'investissement dans l'IA consenties par le géant des logiciels, ce qui se traduisait par un recul de plus de 3% de son titre en cotations électroniques.Sur le marché des changes, l'euro reprend un peu d'altitude et remonte autour de 1,1620 dollar avant les décisions de politique monétaire de la BCE.En raison des doutes entourant l'opportunité d'une troisième baisse de taux aux Etats-Unis en décembre, l'euro avait enfoncé le support de 1,16 hier soir pour retomber autour de 1,1580.

Les rendements souverains américains se tendent de nouveau dans l'anticipation d'une Fed moins accommodante, le taux du papier à dix ans revenant au-dessus de 4,05%Sur le Vieux Continent, le rendement du dix ans allemand reste figé autour de 2,62% tout comme celui de l'OAT à même échéance qui reste stable à 3,40%.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.