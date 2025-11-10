Ouverture CAC 40: stimulé par le luxe et le rebond des marchés US

publié le 11/11/2025

(Zonebourse.com) - Après avoir gagné 1,3% hier, la Bourse de Paris poursuit sur sa lancée en ce 11 novembre et s'arroge quelque 0,7%, autour des 8115 points, notamment tirée par le luxe avec +2,7% pour Hermès, 2,3% pour LVMH ou encore 1,6% pour Kering. En ce jour férié, les volumes d'échange s'annoncent néanmoins bien plus restreints qu'à l'accoutumée.

Les marchés financiers saluent les avancées notables autour du 'shutdown' aux Etats-Unis : le Sénat américain s'est prononcé dans la nuit en faveur d'un texte de loi visant à mettre fin au blocage partiel des administrations fédérales après 41 jours de paralysie.L'accord, conclu par les sénateurs à 60 voix pour et 40 contre, doit maintenant être approuvé par la Chambre des représentants, où les républicains disposent de la majorité, avant sa promulgation définitive par le président Donald Trump.

'Cela veut dire que le gouvernement américain pourrait rouvrir dès mercredi, après le jour de l'Armistice, si la Chambre des représentants devait soutenir le texte qui vise à financer les services publics', indique Kenneth Broux, le responsable de la recherche devises et taux à la Société Générale, basé à Londres.L'accord permet d'améliorer les perspectives pour la croissance économique américaine à un moment, celui de la fin de l'année, où les marchés d'actions américains prennent généralement le chemin de la hausse, ce qui constitue un élément porteur.

Les capitaux devraient donc continuer à revenir sur le marché et la tendance haussière se poursuivre après la spectaculaire reprise en 'V' signée hier soir à New York.Avec la perspective de la résolution du 'shutdown', le Nasdaq a gagné 2,3%, devant le S&P500 (+1,5%). Le rebond a surtout été emmené par l'envol des fabricants de puces comme Nvidia (+5,8%), AMD (+4,5%) ou Micron (+6,6%).L'indice VIX de la volatilité, le baromètre de la peur à Wall Street, qui s'était tendu vers 22,7 vendredi, a rechuté de 8% vers 17,6, soit une baisse de 22% en quelques heures.

La réouverture des services publics pourrait par ailleurs annoncer une déferlante de statistiques économiques dans les jours à venir après quasiment six semaines de disette. D'après Kenneth Broux, l'analyste de SG, le Département américain du travail pourrait publier le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre dès ce vendredi.Reste à savoir si la fin du blocage budgétaire aux Etats-Unis permettra aux marchés boursiers mondiaux de se remettre sur de bons rails après les tumultes de la semaine dernière.'Ce ne sont pas les niveaux de valorisations qui poussent les marchés en territoire baissier, ce sont les récessions', rappelle Neil Wilson, stratégiste chez Saxo Banque.

'C'est la raison pour laquelle les conséquences du 'shutdown' commençaient à inquiéter Wall Street', souligne-t-il.Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans est stable à 2,67% tout comme l'OAT de même échéance, à 3,43%.À Londres, le Brent s'apprécie de 0,5%, à 64,3 USD le baril. L'euro reste stable face au billet vert, à 1,156 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Medincell a annoncé hier soir son inclusion dans l'indice MSCI World Small Cap à compter du 24 novembre 2025. Cet indice regroupe les sociétés à petite capitalisation les plus liquides et performantes de 23 marchés développés.La société de private equity Audacia annonce un partenariat avec l'OEuvre nationale du Bleuet de France, 'symbole national de la mémoire et de la solidarité envers le monde combattant', via son nouveau fonds dédié à la défense et à la souveraineté industrielle, Straton.

