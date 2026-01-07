Ouverture Europe : les Bourses en ordre dispersé à la mi-séance

publié le 07/01/2026

(Zonebourse.com) - En dépit des gains solides affichés par les indices américains la veille (notamment 1% pour le Dow Jones), les places européennes évoluent en ordre dispersé ce mercredi (-0,6% à Londres, -0,1% à Paris et à Madrid, mais 0,6% à Francfort).

Si 2026 a démarré dans la confiance à Wall Street, cela semblait pourtant aussi être le cas sur le vieux continent ( 2,2% sur le Stoxx Europe 600 depuis le début de l'année) dans le sillage d'une année 2025 réussie.

"Les marchés actions ont conclu l'année sur une note positive, en particulier en Europe, permettant de signer des performances plus qu'honorables au regard du contexte toujours compliqué", rappelle Invest Securities.Selon le bureau d'études, "avec des niveaux de valorisation élevés, imputables à des primes de risque faibles, le levier de la valorisation est déjà activé et la performance 2026 devra être drivée par la forte croissance des résultats".

"Sur ce point, si les attentes sur le S&P 500 ( 14,9% en 2026) sont cohérentes et même susceptibles d'être relevées, celles sur l'Euro Stoxx ( 14,7%) apparaissent de notre point de vue ambitieuses", prévient néanmoins Invest Securities.Au chapitre des statistiques du jour, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2% en décembre 2025 contre 2,1% en novembre, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, un taux globalement en ligne avec les attentes."La tendance à la baisse devrait se poursuivre dans les mois à venir.

Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que ces mouvements incitent la BCE à prendre de nouvelles mesures sur les taux d’intérêt", réagit-on chez Commerzbank.Autre donnée de la matinée, le nombre de chômeurs en Allemagne s'est accru de 23 000 en rythme séquentiel pour atteindre 2 908 000 en décembre, avec l'arrivée des vacances hivernales, et le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 6,2%."Le marché du travail continuant de manquer de vents favorables économiques, l'évolution faible s'est poursuivie à la fin de l'année", commente Andrea Nahles, présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi, qui publie ces chiffres.

Les opérateurs doivent encore prendre connaissance de statistiques américaines cet après-midi, parmi lesquelles les créations d'emplois privés selon l'enquête ADP et l'indice ISM des services pour le mois de décembre.Sur le front des valeurs, Vodafone grimpe de près de 3% à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation chez Berenberg de "conserver" à "achat" sur le titre de l'opérateur de téléphonie, avec un objectif de cours rehaussé de 82 à 119 pence.Exail Technologies reprend son ascension à Paris ( 7%), après la signature de deux nouveaux contrats pour son drone de surface DriX H-9, "confirmant l'accélération de l'adoption de ses solutions autonomes dans la défense et la sécurité maritime".

KBC recule de plus de 1% à Bruxelles, alors que sa filiale KBC Securities et Van Lanschot Kempen Investment Banking ont l'intention de regrouper leurs activités spécialisées dans les actions au sein d'une coentreprise détenue à parts égales.