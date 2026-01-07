Mi-séance Les marchés européens fébriles avant le test clé de l'emploi américain

publié le 08/01/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens sont plongés dans le rouge à la veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Vers midi, le CAC 40 abandonne 0,29% à 8210,46 points et l'EuroStoxx 50 se replie de 0,29% à 5906,79 points.

Côté valeurs, BNP Paribas culmine en tête de l'indice phare de la place parisienne. La séance est assez dense ce jeudi sur le front des statistiques, les investisseurs n'écartant pas de leurs têtes le volet diplomatique avec les dossiers du Groenland et du Venezuela en première ligne.

La confiance des consommateurs dans la zone euro est ressortie meilleure que prévu en décembre, mais reste en territoire négatif : à -13,1 contre -14,6 attendu après -14,2 en novembre. Le taux de chômage en zone euro s'affiche à 6,3% de la population active en novembre, après 6,4% enregistré le mois précédent.

Aussi, les prix à la production industrielle en novembre ont augmenté de 0,5% dans la zone euro.L'attention se portera notamment dans l'après-midi sur les inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique."Les résultats d'entreprises devraient continuer de soutenir les marchés, mais les niveaux de valorisation élevés et la concentration liée à l'IA appellent à la prudence et à la diversification.

Enfin, les risques géopolitiques, notamment à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, constituent un facteur d'incertitude à ne pas négliger", soutient Grégoire Kounowski, Investment Advisor chez Norman K.En Europe, Tesco (-5,44%, à 428 pence) est lourdement chahuté à Londres après la publication de ventes inférieures aux prévisions sur le troisième trimestre et la période de Noël, même si le groupe a resserré vers le haut sa fourchette de bénéfice opérationnel ajusté pour l'exercice 2025-2026.

A Paris, Sodexo (-3,55% à 42,44 euros) est sous pression, sanctionné par des pertes de contrats en Amérique du Nord et la dépréciation du dollar. Le spécialiste de la restauration collective a déclaré un chiffre d'affaires en repli de 2,2%, à 6,26 milliards d'euros. L'activité en Amérique du Nord, zone qui représente un peu moins de la moitié de ses ventes totales, a subi un repli de 6,5%.De son côté, BNP Paribas ( 2,32% à 81,55 euros) s'affiche en tête du palmarès de l'indice CAC 40, soutenu par le relèvement de recommandation d'UBS, qui est passé à l'Achat sur le titre, avec un objectif de cours porté de 77,4 à 103 euros.

La banque a également annoncé avoir été autorisée à interjeter appel de sa condamnation dans le dossier soudanais, après avoir été jugée coupable en première instance à l'issue d'une décision de justice qui avait été prononcée en octobre dernier.A la mi-séance, l'euro grappille 0,02% à 1,1679 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.