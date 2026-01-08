Ouverture La Bourse de Paris s'approche de sommets inexplorés avant l'emploi US

publié le 09/01/2026

(Zonebourse.com) - L'indice parisien évolue à 8295 points ( 0,5%), à quelques encablures de son record absolu de 8314 points, profitant notamment du rebond à l'oeuvre sur le secteur du luxe.Avec une hausse de 4,7%, L'Oréal mène la danse sur la place parisienne, le titre étant soutenu par un changement de recommandation d'UBS qui a relevé son conseil de "neutre" à "acheter" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 367 à 430 EUR.

L'analyste met notamment en avant l'accélération de la croissance dans le secteur et le renforcement des gains de parts de marché. Le numéro un mondial des cosmétiques entraîne dans son sillage Hermès ( 3,2%) et Kering ( 2,8%).À noter que BNP Paribas s'invite aussi dans le quatuor de tête. Après avoir gagné 3,5% hier, la banque tricolore s'arroge encore 3,3% aujourd'hui, à la faveur d'une analyse de JPMorgan, passé de "neutre" à "surpondérer", avec un objectif de cours porté de 89 à 102 EUR.

Les marchés saluent aussi le fait que BNP Paribas devrait interjeter appel dans les prochaines semaines de sa condamnation de 21 millions de dollars dans le dossier soudanais - on lui reproche le financement d'un régime responsable de violations massives des droits de l'homme.Les autres places boursières européennes ne sont pas en reste : Londres gagne 0,4%, aidée par Glencore ( 8%) après la confirmation de discussions préliminaires avec Rio Tinto en vue d'une fusion par échange d'actions. Le marché parie clairement sur une opération plus favorable pour Glencore : Rio Tinto lâche d'ailleurs 3%, les investisseurs s'interrogeant sur les termes de l'accord et sur le risque de surpayer la cible.

J Sainsbury (-5%) décroche après une publication jugée contrastée. La solide progression de l'alimentaire, avec des ventes de Noël en hausse de 5,1%, ne suffit pas à compenser la faiblesse persistante d'Argos et des activités non alimentaires, en net retrait par rapport aux attentes.Outre-Rhin, l'ambiance est un peu plus maussade. Le DAX grappille moins de 0,1%, partagé entre les hausses de Zalando ( 2,5%) et adidas ( 2,3%) et les replis d'Allianz ou Commerzbank (-2%).La matinée a été ponctuée par la publication de plusieurs statistiques sur le Vieux Continent. Ainsi, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,2% dans la zone euro et dans l'UE, entre octobre et novembre 2025, selon les premières estimations d'Eurostat.

Dans l'Hexagone, la production a augmenté dans l'industrie manufacturière ( 0,3%) entre octobre et novembre après avoir été quasi stable un mois plus tôt (-0,1%), et se montre quasi stable dans l'ensemble de l'industrie (-0,1% après 0,2%).Enfin, les dépenses de consommation des ménages tricolores en biens se replient sur un mois en novembre (-0,3% en volume après 0,5% en octobre 2025 - données révisées), indique l'Insee ce vendredi. La consommation d'énergie repart à la baisse (-2,0% après 1,5%), comme la consommation alimentaire (-0,2% après 0,3%), tandis que la consommation de biens fabriqués accélère ( 0,4% après 0,1%).Le rapport mensuel sur l'emploi US en ligne de mireLes marchés ont désormais les yeux rivés outre-Atlantique, où seront publiés en début d'après-midi les chiffres des créations d'emplois.

Très surveillée par la Fed, cette statistique pourrait influer sur les prochaines décisions de politique monétaire de la banque centrale.Le consensus table en moyenne sur 60 000 créations d'emploi non agricoles en décembre, c'est-à-dire à peu près autant qu'en novembre (64 000), avec un taux de chômage qui devrait se tasser à 4,5% après sa remontée à 4,6% du mois précédent.Par ailleurs, la Cour suprême des États-Unis pourrait rendre dès cet après-midi son avis sur la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump au reste du monde, une mesure qui avait bouleversé la planète finance il y a un peu moins d'un an."Si la justice statue contre Trump, nous nous attendons à ce que l'administration Trump reconstruise rapidement son mur tarifaire, mais cette fois sur la base d'autres éléments juridiques", soulignaient ce matin les équipes de Danske Bank.

Les intervenants se préparent aussi à une année 2026 riche en événements. "Nous examinons notamment la possibilité d'un éclatement de la bulle de l'IA, le maintien de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine, un éventuel ralentissement économique en Allemagne, la menace d'une crise de la dette souveraine dans la zone euro et les conséquences d'un cessez-le-feu en Ukraine", rapportent les équipes de Commerzbank.À Londres, le baril de Brent s'échange contre 62,1 USD (-0,9%). L'euro est stable face au billet vert, à 1,164 USD.