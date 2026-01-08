Pré-ouverture Wall Street vue stable avant l'emploi, l'Europe portée par le secteur minier

publié le 09/01/2026

par Claude Chendjou

PARIS, 9 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue sans grand changement vendredi à l'ouverture avant la publication du rapport officiel sur l'emploi américain, tandis que les Bourses européennes sont à des niveaux records, portées notamment par les valeurs technologiques, minières et énergétiques. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,10% pour le ?Standard & Poor's 500 et de 0,22% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,83% à 8.311,39 points vers 12h20 GMT, après avoir dépasssé en séance son sommet historique à 8.314,23 points atteint le 13 novembre 2025. Il est soutenu notamment par le compartiment du luxe en Europe (+1,58%). À Francfort, le Dax avance de 0,45% après avoir inscrit un record la veille. A Londres, le FTSE prend de 0,50%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,66% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro, qui ?a touché un pic sans précédent en séance à 5.972,74 points, avance de 1,08%. Le Stoxx 600, lui aussi à un niveau record, gagne 0,56%.

Les grands indices en Europe sont à des niveaux inédits vendredi, grâce notamment à un bond de Glencore, ce qui a permis au Stoxx 600 d'enregistrer sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis mai.

L'action Glencore, en hausse de 10,19%, a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2024, tandis que ?celle de Rio Tinto recule de 2,42%. Rio a annoncé jeudi être en pourparlers préliminaires en vue du rachat de Glencore, une opération qui donnerait naissance au premier groupe minier au monde.

Le rebond des indices européens intervient ?après deux séances de pertes et témoigne de l'appétit des investisseurs pour le risque malgré une série de résultats d'entreprises décevants et une nouvelle vague de tensions géopolitiques allant du Venezuela au Groenland, en passant par l'Ukraine, la Chine et le Japon.

La tendance en Europe pourrait évoluer dans l'après-midi avec la publication tant attendue des chiffres officiels de l'emploi américain, qui permettent aux marchés d'ajuster ?les anticipations sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour cette année.

Une décision ?de la Cour suprême sur les droits de douane imposés par le président Donald Trump est également attendue. Lors d'une audience en novembre, les juges de cette cour ?avaient émis des doutes sur la capacité de l'exécutif à recourir à la loi de 1977, l'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), pour imposer des droits de douane sans l'approbation du Congrès.

La suppression des droits de douane pourrait avoir un impact sur les recettes publiques, mais le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi qu'il était davantage préoccupé par la perte d'influence de Donald Trump que par les recettes fiscales.

"La décision de la Cour suprême pourrait être importante. Mais je m'attends à ce ?que l'administration américaine trouve une solution juridique, même si les droits de douane sont jugés illégaux par la Cour", a déclaré Michael Field, chef stratège actions chez Morningstar.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les valeurs du secteur, qui avaient progressé jeudi grâce avec la perspective d'un budget militaire américain porté à 1.500 milliards de dollars en 2027, consolident dans les échanges en avant-Bourse. Lockheed Martin gagne 1,2% et RTX 0,8%.

VALEURS EN EUROPE

BNP Paribas prend 3,56% et Société Générale abandonne 2,15% après des changements ?de recommandation respectivement de JPMorgan et Kepler Cheuvreux sur les deux banques françaises.

Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML bondit de 5,65%, plus forte hausse de l'indice technologique en Europe (+2,86%), HSBC ayant relevé son objectif de ?cours sur la valeur.

Infineon progresse de 2,03% et STMicroelectronics de 2,66%. Les actions technologiques bénéficient également d'un coup de pouce après les résultats positifs du quatrième trimestre ?de TSMC, premier fabricant mondial de puces sous contrat.

Anglo American ?monte de 2,84%, au lendemain d'un document de la Commission européenne indiquant que l'accord entre le groupe minier et la société canadienne Teck Resources est en passe d'obtenir l'approbation des autorités de la concurrence en Europe.

Sainsbury's abandonne 2,2%, la deuxième chaîne ?de supermarchés britannique ayant fait état vendredi d'une baisse de ses ventes pour le trimestre incluant les fêtes de Noël.

TAUX

Le rendement du ?Bund allemand à dix ans, en repli à ce stade de 7,5 points sur l'ensemble de la semaine, est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, après s'être replié par rapport à ses plus hauts niveaux en près de neuf mois suite à des données économiques décevantes. Il s'affiche vendredi à 2,825%. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable également vendredi, à 4,189%, avant le rapport sur l'emploi.

CHANGES

Le dollar s'apprécie légèrement vendredi, de 0,1%, face à un panier de devises internationales, les marchés étant dans l'attente du rapport sur l'emploi américain et se préparant à une décision imminente de la Cour suprême sur les droits de douane.

L'euro recule de 0,13%, à 1,1643 dollar, après la publication de données montrant une baisse surprise des ?exportations allemandes en novembre, tandis que les ventes au détail en zone euro ont progressé plus que prévu en novembre. Les Vingt-Sept ont par ailleurs donné leur feu vert pour signer l'accord commercial avec le Mercosur.

La livre sterling s'échange à 1,3408 dollar (-0,21%).

Le bitcoin baisse de près de 1%, à 90.386,66 dollars.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse vendredi en raison des inquiétudes sur une éventuelle perturbation de la production iranienne dans un contexte de vague de contestation dans le pays. L'incertitude quant à l'approvisionnement en provenance du Venezuela pèse également, Donald Trump ayant notamment dit avoir annulé une deuxième vague d'attaques prévue contre le pays.

Le Brent prend 0,90% à 62,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,92% à 58,29 dollars.

Les deux indices de référence ont progressé de plus de 3% jeudi, après deux séances consécutives de baisse. Sur la semaine, le Brent devrait gagner 2,8% et le WTI 1,5%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Rapport sur l'emploi, décembre +60.000 +64.000

créations de ?postes non

agricoles

USA 15h00 Confiance du consommateur janvier 53,5 52,9

de l'Université du

Michigan (préliminaire)

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)