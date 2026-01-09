Fermeture Un CAC 40 record, signaux mixtes sur le front de l'emploi aux Etats-Unis

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes ont affiché un visage souriant à la clôture de la dernière séance de la semaine. Ce vendredi, elles ont fini dans le vert dans un contexte géopolitique toujours très tendu entre les Etats-Unis et le Venezuela. A Paris, le CAC 40 a établi un nouveau record historique en séance et en clôture en s'appréciant ce soir de 1,44%, à 8362,09 points.

L'indice a signé une deuxième séance de suite de progression, et s'est apprécié de 2,04% sur l'ensemble de la semaine, son meilleur exercice hebdomadaire depuis la mi-novembre. L'Eurostoxx 50 s'est adjugé 1,55% à 5 995,56 points. USA: un rapport sur l'emploi "contrasté"A Wall Street, les marchés suivent la même tendance ce vendredi après la publication du rapport sur l'emploi américain au mois de décembre 2025.

Le Dow Jones gagne 0,37% vers 17h45.Celui-ci présente un bilan mitigé. Il a révélé la création de 50 000 postes le mois dernier. Ce chiffre est inférieur au consensus (60 000) et à celui de novembre (56 000).En revanche, le point le plus positif du rapport est le recul du chômage. Attendu stable à 4,5%, son taux a finalement reculé de 0,1 point, pour s'installer à 4,4%. Cette baisse suggère que, malgré un rythme d'embauche plus lent, le marché du travail ne s'effondre pas et reste solide.

Enfin, la rémunération horaire moyenne sur le mois de décembre a augmenté de 0,3%, conformément aux attentes, portant la progression en rythme annuel à 3,8%, contre 3,6% espéré.Très surveillée par la Fed, ces chiffres sont cruciaux pour anticiper les prochaines décisions de la Banque centrale américaine sur ses taux d'intérêt."Nous anticipons que la Fed restera flexible, recentrant son attention sur l'inflation et surveillant son évolution avant tout nouvel ajustement des taux. La probabilité d'une baisse des taux en janvier est désormais quasi nulle.

À la lumière de ces données, toute baisse de taux évoquée par les membres les plus accommodants de la Fed sera probablement présentée comme une mesure préventive", a fait savoir Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet de ces chiffres du marché du travail aux Etats-Unis sur ce mois de décembre. Séance dynamique pour L'Oréal et GlencoreA Paris, au cours de cette séance de vendredi, L'Oréal a tiré le CAC 40 vers le haut avec une hausse spectaculaire de près de 6% suite à un relèvement de recommandation par UBS.

La banque suisse a relevé son avis de Neutre à Acheter sur le numéro un mondial des cosmétiques, tout en rehaussant son objectif de cours de 367 à 430 euros. Il a entraîné dans son sillage Hermès ( 3,74%) et Kering ( 2,45%).En outre, à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,83% grâce à Glencore. L'entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières a dominé cet indice bondissant de près de 9% après la confirmation de discussions préliminaires avec Rio Tinto en vue d'une fusion des deux géants du secteur minier par échange d'actions.Par ailleurs, aux Etats-Unis, l'actualité cette semaine a été dominée par les nouvelles déclarations de Donald Trump sur son réseau Truth Social avec la hausse du budget militaire.

Le président américain souhaite fixer le budget de la défense des Etats-Unis pour l'exercice 2027 à 1 500 milliards de dollars. Ce montant se rapprocherait du seuil des 5% du PIB du pays. Il représenterait une hausse de 50% par rapport au budget de 2026 (entre 900 et 1000 MdsUSD environ).Cette déclaration est intervenue quelques jours après l'opération militaire américaine au Venezuela qui s'était conclue par la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.Dans une interview au New York Times publiée hier, Donald Trump a prévenu que la supervision du Venezuela par les Etats-Unis pourrait durer des années et qu'il comptait gérer les revenus issus du pétrole produit dans le pays.Sur l'or noir justement, le locataire de la Maison Blanche a confirmé mardi un accord pour l'exportation de 2 MdsUSD de pétrole vénézuélien vers les Etats-Unis.

"Je suis ravi d'annoncer que les autorités par intérim du Venezuela vont remettre aux Etats-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sous sanction et de haute qualité. Ce pétrole sera vendu au prix du marché et l'argent sera contrôlé par moi, pour garantir qu'il soit utilisé au profit des peuples du Venezuela et des Etats-Unis", a t-il affirmé. La semaine prochaine sera marquée par le début de la saison des résultats du quatrième trimestre 2025. Les banques américaines ouvriront le bal : JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.Les chiffres sur l'inflation américaine en décembre seront aussi un des autres temps forts. Ils seront publiées à 14h30 mardi. Cette publication sera le juge de paix pour les investisseurs, déterminant la trajectoire des taux de la Fed pour le début d'année 2026.