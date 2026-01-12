Pré-ouverture Vers des gains timides à Paris dans l'attente de l'inflation américaine

publié le 13/01/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris semble se diriger vers un début sur des gains timides, pour une séance où les regards devraient être braqués vers les Etats-Unis avec la publication des chiffres de l'inflation et des résultats de JP Morgan Chase.Au lendemain d'une première séance de la semaine qui a vu le CAC 40 finir à peu près stable (-0,04% à moins de 8358,8 points), le contrat future sur l'indice -livraison fin janvier- ( 11 points vers 8373) présage une ouverture plutôt positive.

Pour rappel, les indices actions américains majeurs ont pu terminer la séance dans le vert lundi, avec des gains de près de 0,2% pour le Dow Jones à 49 590 points ou de moins de 0,1% pour le Nasdaq-100 à 25 787 points.La confiance semble prévaloir alors que la séance sera marquée, en début d'après-midi, par la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis, sur fond d'interrogations au sujet de la politique monétaire de la Réserve fédérale."Si la désinflation se maintient, la Fed pourra maintenir un assouplissement progressif, bien qu'une forte consommation puisse limiter les réductions de taux agressives", soulignait-on chez Société Générale en fin de semaine dernière.

A titre indicatif, Jefferies anticipe l'annonce d'un taux d'inflation annuel stable à 2,7% pour le mois de décembre en données brutes, mais en hausse de 0,1 point par rapport à novembre à 2,7% en données sous-jacentes.La journée sera aussi marquée par le coup d'envoi à la saison des trimestriels aux Etats-Unis, qui sera donné par JP Morgan Chase, avant d'autres grands noms de la banque comme Bank of America ou Goldman Sachs les jours suivants.Dans l'actualité des valeurs à Paris, Bouygues a entamé une transformation de son organisation en regroupant ses filiales Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier, dans une nouvelle entité "Division Construction".Crédit Agricole s'est vu notifier par la Banque centrale européenne son autorisation pour le franchissement du seuil de 20% du capital de Banco BPM, lui permettant ainsi de renforcer légèrement sa participation dans le groupe italien.

Exail Technologies a réalisé une émission complémentaire d'ODIRNANE, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres avec suppression du DPS des actionnaires, pour un montant nominal de 200 millions d'euros.