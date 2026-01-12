Ouverture Les marchés suspendus à la statistique de l'inflation américaine

publié le 13/01/2026

(Zonebourse.com) - La planète finance retient son souffle à quelques heures de la publication de l'inflation aux États-Unis (attendue à 14h30), une donnée très surveillée par la Fed et qui pourrait influer sur la politique monétaire de l'institution. Les investisseurs préfèrent limiter les risques et jouent la prudence ce matin : Paris recule de 0,2% tandis que Londres et Francfort évoluent à proximité immédiate de leur point d'équilibre.

Tous les regards seront tournés outre-Atlantique en début d'après-midi, où Jefferies anticipe un taux d'inflation annuel stable à 2,7% pour le mois de décembre aux États-Unis en données brutes, mais en hausse de 0,1 point par rapport à novembre à 2,7% en données sous-jacentes. La donnée sera d'autant plus surveillée qu'un climat de plus en plus délétère s'est installé au fil des derniers mois entre la Maison-Blanche et la Fed. Donald Trump exhorte régulièrement Jerome Powell à abaisser les taux directeurs, quand ce dernier rétorque que la Fed est indépendante et a pour mission de contenir l'inflation sous les 2%.

Un début d'année placé sous le signe de la prudence"Pour les investisseurs, ce début d'année 2026 est placé sous le signe d'une économie mondiale soutenue par des mesures de relance monétaire généralisées et par une croissance solide sur les marchés émergents", notait hier soir Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM."Selon nos prévisions, l'expansion de l'économie américaine devrait atteindre 1,5% cette année, ce qui est en deçà de l'estimation du consensus de 2%. Ces perspectives plus prudentes reflètent nos prévisions d'un ralentissement des dépenses des ménages américains", ajoute-t-il.

Sur le Vieux Continent, Pictet AM estime que l'économie de la zone euro devrait se redresser avec la baisse de l'excédent d'épargne des ménages et un rebond de la production, qui surviendra avec un certain retard en réponse aux baisses de taux précédentes. "Cependant, les retombées de l'assouplissement budgétaire, en particulier en Allemagne, prendront du temps à se concrétiser", ajoute le spécialiste.Début de la saison des résultats, valeurs en mouvementDans ce contexte, la saison des résultats qui débute aujourd'hui sera suivie de près par les intervenants. Le coup d'envoi sera donné par JP Morgan Chase aujourd'hui, aux États-Unis, avant d'être suivi demain par Bank of America, Wells Fargo ou encore Citigroup.

Dans l'actualité des valeurs européennes, Orsted gagne 5,6% après qu'un juge américain a autorisé le Danois à reprendre son projet éolien au large de Rhode Island. Trustpilot progresse de 7,5% après avoir annoncé prévoir une hausse annuelle de 20% de son CA grâce à des réservations en hausse.Zalando progresse de 6%, soutenu par une analyse de Barclays qui relève son conseil sur le titre de neutre à achat. L'objectif de cours est réajusté à la hausse à 35 EUR contre 28 EUR précédemment. En revanche, Thales cède 1,8% à Paris, pénalisé par une dégradation de Deutsche Bank qui est passé de "acheter" à "conserver" avec un objectif de cours réduit de 285 à 280 EUR. Vinci et Eiffage reculent de plus de 3,2% à Paris alors qu'un projet de loi-cadre du gouvernement envisagerait de faire contribuer les concessions autoroutières au financement du rail et des routes secondaires.

Bank of America a abaissé sa recommandation sur Eiffage d'acheter à neutre, tandis que celle sur Vinci passe de surperformance à sous-performance.À Londres, le baril de Brent s'échange contre 64,5 USD ( 0,5%). L'or évolue juste en deçà des 4600 USD l'once. Enfin, l'euro est stable face au billet vert, autour des 1,166 USD.