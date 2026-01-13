Fermeture L'Europe autour de l'équilibre après l'inflation US

(Zonebourse.com) - Les grands indices européens ont fait preuve de prudence. Le CAC 40, qui a battu deux records au cours des deux dernières séances, a passé l'intégralité de la journée sous son point d'équilibre, pour finir sur un léger repli de 0,14%, à 8347,20 points.

De son côté, le DAX 40 à Francfort a poursuivi, non sans difficulté, son impressionnante série haussière pour enchaîner une dixième progression consécutive ( 0,02%, à 25 411,44 points aujourd'hui). La hausse du jour lui a également permis d'établir de nouveaux plus hauts historiques.

Au cours des dix dernières séances, l'indice allemand s'est adjugé 4,64%, dont 3,76% depuis le début de l'année.La séance du jour a été marquée par deux événements d'importance outre-Atlantique : l'inflation américaine, toujours particulièrement attendue, et le début de la saison des résultats du quatrième trimestre avec notamment le géant bancaire JP Morgan.

L'inflation américaine se stabilise, sans conséquence pour la politique monétaireAu niveau de la macro-économie, au mois de décembre, l'indice des prix à la consommation a progressé de 0,3% aux Etats-Unis, conformément aux prévisions des analystes. En rythme annuel, il a connu une hausse de 2,7%, comme prévu, après une augmentation également de 2,7% un mois plus tôt.

En donnée core, hors alimentation et énergie, la hausse de l'inflation n'a été que de 0,2% en décembre, contre des attentes à 0,3%, portant la progression en rythme annuel à 2,6%, soit 0,1 point de moins que prévu.Cette publication révèle une stabilisation de l'inflation aux Etats-Unis, mais a priori ça ne sera pas suffisant pour voir la Réserve fédérale baisser ses taux directeurs.

Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité entre un statu quo (97,2%) et une baisse de 25 points de base (2,8%) n'a quasiment pas bougé. Toujours selon cet outil, une politique monétaire plus accommodante n'est espérée que lors de la réunion de la mi-juin.Il n'est pas certain que Donald Trump trouve la patience d'attendre jusque-là, lui qui multiplie depuis de nombreux mois les sorties vindicatives contre Jerome Powell, le président de la Fed.

Ce week-end, ce dernier a indiqué qu'il pourrait faire l'objet d'une action du Département américain de la justice concernant des travaux menés au siège de la banque centrale. Jerome Powell y voit, à juste titre, un "prétexte" de Donald Trump pour exercer une pression sur la Fed et son patron. Jerome Powell a reçu le soutien de plusieurs de ses homologues. Dans une lettre commune, signée notamment par Christine Lagarde, présidente de la BCE, les banquiers centraux ont exprimé leur entière solidarité avec le Système de la Réserve fédérale et son président, Jerome H.

Powell. Ils ont ajouté que "l'indépendance des banques centrales est la pierre angulaire de la stabilité des prix, de la stabilité financière et économique, dans l'intérêt des citoyens que nous servons".Début de la saison des résultats aux Etats-UnisLes investisseurs ont également dû garder un oeil sur le début de la saison des résultats trimestriels qui a débuté aux Etats-Unis. JP Morgan (-3,20%, à 314,12 dollars) s'est plié à cet exercice et recule à New York. Le géant américain a pourtant dévoilé un bénéfice supérieur aux attentes, mais en baisse par rapport à la même période un an plus tôt.

Jamie Dimon, président-directeur général de la banque, s'est toutefois montré prudent en indiquant : "nous restons vigilants, et les marchés semblent sous-estimer les dangers potentiels -notamment les conditions géopolitiques complexes, le risque d'une inflation persistante et le niveau élevé du prix des actifs".D'autres géants de la finance aux Etats-Unis publieront leurs résultats dans les prochains jours, avec notamment mercredi Bank of America, Wells Fargo et Citigroup, suivis jeudi de Morgan Stanley, Goldman Sachs et BlackRock.En France, Vinci et Eiffage ont été particulièrement délaissés, pénalisés par la volonté du ministère des Transports de prélever 2,5 milliards d'euros supplémentaires auprès des concessionnaires autoroutiers pour financer des infrastructures.

Saint-Gobain est également dans le rouge, victime de la publication décevante du Suisse Sika.