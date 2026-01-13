Mi-séance Des gains timides à Paris avant un après-midi chargé aux Etats-Unis

publié le 14/01/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris s'inscrit en faible hausse ce mercredi midi, dans l'expectative d'un après-midi où les regards devraient encore rester braqués vers les Etats-Unis, entre publications de banques et statistiques macroéconomiques.Un peu avant midi, le CAC40 affiche un gain de l'ordre de 0,2% à près de 8365 points, après avoir touché un nouveau record historique dans la matinée, tandis que l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 grappille 0,1%.

Parmi les autres grands indices européens, le DAX se distingue dans le rouge avec un repli de 0,4% (après avoir toutefois enchaîné 11 séances consécutives de hausse), tandis que le FTSE de Londres et l'Ibex de Madrid gagnent 0,3%.Au lendemain de l'accueil sans enthousiasme réservé aux résultats mitigés de JPMorgan (-4,2%), ce sera au tour de Bank of America, Citigroup et Wells Fargo de publier leurs comptes trimestriels à partir de la mi-journée.Si les prochains résultats d'entreprises permettront d'en savoir plus sur la forme actuelle des grands groupes américains, ils fourniront également des indices fiables sur la situation économique des Etats-Unis, où les derniers indicateurs se sont révélés robustes.

Au chapitre de l'économie américaine, l'après-midi verra d'ailleurs aussi paraitre les prix à la production et les ventes au détail, avec l'espoir qu'ils montrent que l'inflation a été mieux maîtrisée et que la consommation des ménages est restée vigoureuse."Toutefois, les contraintes budgétaires sont resserrées (freinage des salaires réels)", rappellent les équipes d'Oddo BHF, ajoutant que "divers rapports signalent que les consommateurs sont plus frileux, sauf sur le segment du haut de gamme".Les intervenants de marché garderont également un oeil sur la Cour Suprême des Etats-Unis qui pourrait se prononcer aujourd'hui sur la constitutionnalité des droits de douane imposés par l'administration Trump.Dans l'actualité des valeurs à Paris, Abivax ( 2%) se distingue grâce à Stifel qui a confirmé sa recommandation "achat", tout en relevant sa cible de cours de 100 à 142 euros, pour prendre en compte les spéculations sur un intérêt de grands laboratoires.

Toujours dans la santé, Ipsen ( 5%) est soutenu par l'octroi par la FDA américaine, à son médicament IPN60340, de la désignation de "thérapie innovante" dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë inéligible.Ailleurs en Europe, Orion s'envole de 12% à Helsinki, anticipant que son traitement Nubeqa pourrait générer à terme plus d'un milliard d'euros de revenus annuels et tablant pour 2026 sur une forte croissance tirée quasi exclusivement par ce produit phare.En revanche, l'éditeur britannique Pearson voit son titre chuter de 6% à Londres, ayant annoncé des résultats financiers pour l'exercice 2025 conformes aux prévisions, mais ayant légèrement revu à la baisse ses objectifs.Autoneum dévisse de près de 10% à Zurich, plombé par une dégradation de recommandation chez UBS de "achat" à "neutre", sur le titre de ce spécialiste des solutions acoustiques et de gestion thermique pour véhicules.