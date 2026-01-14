Fermeture Les marchés européens terminent sur une note morose hormis le footsie

publié le 14/01/2026

(Zonebourse.com) - Les marches actions européens ont clôturé en ordre dispersé après des indicateurs économiques contrastées aux Etats-Unis et des résultats décevant des banques outre -Atlantique. Le CAC 40, qui a atteint un nouveau sommet dans la matinée, s'est contracté de 0,19% à 8330,97 points.

Parmi les principaux indices du Vieux Continent, seul le footsie s'en est sorti : 0,46%. Les banques américaines ont de nouveau occupé le haut de l'affiche après les comptes de JP Morgan hier qui ont donné le coup d'envoi des résultats.Les trimestriels de Bank of America (-4,25%), Wells Fargo (-4,73%) et Citigroup (-4,07%) ont pesé sur le compartiment.

L'indice bancaire du S&P 500 fléchit de 1,45%, après un repli de 1,2% hier. A la mi-séance, le Dow Jones reculait de 0,35%, le Nasdaq de 1,17% et le S&P 500 de 0,68%. Quelques statistiques étaient au menu du jour du côté de Wall Street. Les ventes au détail ont rebondi de 0,6% en novembre, contre un consensus de 0,5%, après une baisse de 0,1% le mois précédent.

Les prix à la production sont ressortis conformes aux attentes en novembre, le PPI progressant de 0,2% sur un mois après 0,6% en octobre (révisé après 0,3%). Aussi, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,3% en octobre sur un mois, après 0,3% en septembre, selon le Département du Commerce.Les intervenants gardent aussi un oeil sur une éventuelle décision de la Cour suprême américaine qui pourrait trancher sur la légalité des droits de douane mis en place par Donald Trump.

"L'année s'annonce comme un nouveau stress test : changement de tête à la Fed, élections américaines de mi-mandat, fragmentation du commerce, montée des risques de stabilité financière (service de la dette, valorisations élevées de l'IA) et incertitudes géopolitiques. L'enjeu clé sera d'éviter qu'une relance dans une économie déjà solide ne ravive l'inflation. Dans ce contexte, l'Europe apparaît la plus vulnérable, tandis que l'espoir principal repose sur un réveil allemand, seul à disposer de marges budgétaires pour relancer l'investissement", souligne Oddo BHF dans ses perspectives économiques 2026.

Pictet Wealth Management maintient une vision optimiste sur les marchés actions européens, pointant deux secteurs clés : l'automobile et le luxe. Le premier sort d'une période de récession profonde. Un changement de stratégie est noté face à la Chine, avec des discussions sur des investissements directs chinois en Europe ou des joint-ventures. Sur le luxe, "les perspectives sont moins négatives que l'année dernière, portées par une reprise graduelle de la demande chinoise", détaille Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet WM.Turbulences pour Air France-KLMSur la cote parisienne, EssilorLuxottica ( 0,50%) a fini dans le vert, soutenu par HSBC qui a relevé sa recommandation à Acheter sur le titre.

De son côté, Air France-KLM (-5,15%) a terminé lanterne rouge de l'indice SBF 120 après un abaissement d'objectif de cours de Jefferies, qui vise désormais 126 euros, contre 134 auparavant, tout en maintenant sa recommandation à Conserver.Dans le secteur de santé, Ipsen ( 6,90%) est parvenu à tirer son épingle du jeu ( 5%), la FDA ayant accordé à son médicament IPN60340 la désignation de "thérapie innovante" dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë inéligible.A Londres, l'éditeur Pearson (-9,55%) a chuté bien qu'ayant confirmé ses objectifs à moyen terme.Sur le marché des matières premières, le prix du cuivre a atteint ce mercredi un sommet historique à 13 407 dollars la tonne sur le London Metal Exchange, avant de redescendre autour des 13 240 dollars.

Par ailleurs, les cours du baril de pétrole poursuivent leur hausse, le baril de Brent progressant de 0,81% vers 17h40 et son homologue américain, le WTI, de 0,61%.A la clôture, l'euro avance de 0,12% et s'échange à 1,1657 dollar.