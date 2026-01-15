Pré-ouverture Vers une cinquième séance de repli à Paris, mais recul très limité sur la semaine

publié le 16/01/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse vendredi matin, le marché semblant encore hésiter à repartir de l'avant après quatre séances consécutives de repli, et ce en dépit du net rebond observé la veille à Wall Street.Vers 8h15, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - recule de neuf points à 8 305 points, laissant entrevoir un début de séance prudent, conformément à la nature des échanges depuis le début de la semaine.

Le retour des risques géopolitiques, les inquiétudes entourant l'indépendance de la Fed et un début de saison des résultats plutôt mitigé aux Etats-Unis ont clairement pesé sur la tendance cette semaine, tout comme la tentation d'engranger quelques prises de bénéfices après un début d'année 2026 en trombe et un exercice 2025 largement réussi.A ce stade de la semaine, le CAC accuse néanmoins un repli limité d'à peine 0,6% et reste à une courte distance de son plus haut historique de 8 396,7 points brièvement établi au cours de la matinée d'hier.

Rassurée par les publications solides de plusieurs grandes banques et le discours optimiste du fondeur taïwanais TSMC à l'occasion de ses résultats, la Bourse de New York a renoué avec la hausse jeudi, avec des scores qui s'étageaient entre 0,2% pour le Nasdaq et 0,6% pour le Dow Jones au coup de cloche final. Le S&P 500 s'adjugeait lui autour de 0,3%.En parallèle de la saison des résultats, les investisseurs ont accueilli dans le calme une série d'indicateurs économiques robustes (inscriptions hebdomadaires au chômage, Empire State et Philly Fed) pourtant incompatibles avec leur scénario rêvé d'un ralentissement de l'activité de nature à justifier de nouvelles baisses de taux d'intérêt.

"Ces chiffres confirment que l'économie américaine n'est pas tombée en récession. Au contraire, elle semble plutôt tourner de façon stable", souligne Linh Tran, analyste marchés chez XS.com."Le marché semble s'être fait à l'idée que les taux d'intérêt resteront encore à des niveaux élevés pendant un certain temps, mais aussi à celle que la croissance résiste et que les entreprises continuent de générer du cash", ajoute la professionnelle.Linh Tran note en particulier que la séance d'hier n'a ni donné lieu à un mouvement de prise de risque généralisée, ni à une course effrénée vers les valeurs de croissance, ce témoigne d'un marché équilibré ayant accepté accepte le cadre actuel de la politique monétaire.

"Quand l'appétit pour le risque est fort, le Nasdaq surperforme généralement le S&P 500. Or, le fait que les deux aient évolué quasiment de concert hier montre que les investisseurs restent prudents et qu'ils répartissent mieux leur capital, au lieu de tout miser sur les valeurs très spéculatives", explique-t-elle."A mes yeux, cela constitue un signal plutôt sain", conclut l'analyste de XS.com.Parallèlement au rebond des actions, le dollar repart légèrement à la baisse et les rendements des emprunts d'Etat américains se stabilisent, ce qui paraît signaler une moindre aversion pour le risque.Alors que Trump a assuré avoir renoncé à limoger Jerome Powell, le président de la Fed, le papier à dix ans s'établit à 4,16%, au milieu de son "trading range" des six derniers mois, tandis que l'euro remonte en direction de 1,1615 face au billet vert.

Les cours pétroliers tentent eux aussi de se stabiliser après leur forte correction de la veille après que le président américain a tempéré ses menaces d'intervention en Iran. Le baril de Brent de Mer du Nord reprend 0,1% à 63,8 dollars et le WTI texan avance lui aussi de 0,1% à 59,2 dollars.Actifs refuges, les métaux précieux consolident après leurs récents records, l'once d'argent lâchant près de 2% à 90,6 dollars et l'once d'or abandonnant 0,3% à 4 611,2 dollars.L'agenda du jour s'annonce plutôt calme en l'absence d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprise de premier plan, une quiétude qui pourrait être renforcée par la perspective d'un week-end de trois jours à Wall Street avec le jour férié du "Martin Luther King Jr. Day" lundi aux Etats-Unis.