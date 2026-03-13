Ouverture Légère accalmie en Europe, les banques centrales surveillées

publié le 16/03/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes font preuve de prudence en ce début de semaine. Le CAC 40, qui vient d'enchaîner trois baisses consécutives pour un repli cumulé de 1,81%, s'affiche en léger repli de 0,31 %, à 7 887,22 points.Sur les autres places du Vieux Continent, la tendance est globalement la même avec par exemple un DAX 40 à Francfort qui ne perd que 0,17%, ou alors un FTSE 100 à Londres qui avance de 0,15%.

L'agenda macro-économique de ce lundi est pour l'instant peu chargé. Les investisseurs se sont contentés de quelques statistiques chinoises avec principalement la production industrielle du pays qui a fait mieux que prévu en février. Elle a progressé de 6,3%, là où les analystes l'attendait en hausse de 5,3%. Cet après-midi, les investisseurs prendront également connaissance de l'état de la production industrielle américaine pour le mois de février également, mais aussi de l'indice Empire State de la Fed de New York, un indicateur qui mesure le niveau de l'activité manufacturière dans cette région des Etats-Unis.

Les statistiques ne devraient toutefois pas avoir de réelle influence sur la tendance tant les intervenants sont focalisés sur la situation au Moyen-Orient mais aussi sur les nombreuses banques centrales qui rendront leur décision de politique monétaire cette semaine. Conflit au Moyen-Orient et politique monétaire au menu de la semaineLes investisseurs continuent donc de suivre l'évolution des événements en Iran et autour. Donald Trump a demandé à ses alliés de faire intervenir des navires de guerre pour sécuriser le passage dans le détroit d'Ormuz en menaçant même l'OTAN "d'un très mauvais avenir" si les pays membres ne venaient pas donner un coup de main, dans une interview au Financial Times.

Il a également prévenu la Chine qu'un sommet pourrait être reporté si l'Empire du Milieu ne faisait pas de même.Les cours du pétrole sont en baisse, mais restent sur des niveaux très élevés. Le WTI à New York perd 0,92%, à 97,80 dollars, et le brent de la mer du Nord recule de 0,23%, à 103,59 dollars. Outre le détroit d'Ormuz, les opérations militaires se sont poursuivies ce week-end et Téhéran a continué d'être la cible de frappes aériennes.L'autre sujet de la semaine est la décision de nombreuses grandes banques centrales sur leur politique monétaire avec principalement la Fed aux Etats-Unis et la Banque centrale européenne,. Des décisions monétaires sont également attendues au Japon, en Angleterre et en Suisse.

Pour les Etats-Unis et le Vieux Continent, un statu quo sur les taux est largement anticipé. D'ailleurs, avec les craintes d'une hausse de l'inflation outre-Atlantique, lié au rebond des cours du pétrole, la prochaine baisse des taux n'est prévu que pour le mois de décembre selon le FedWatch Tool de CME Group. Auparavant, les investisseurs tablaient sur un assouplissement monétaire au début de l'été.Pour la BCE, aucun changement n'est attendu, mais il se pourrait que l'institution européenne procède à des hausses de taux d'ici la fin de l'année.Dans tous les cas, les discours des présidents de la Fed et de la BCE seront particulièrement scrutés.Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,29%) et se négocie contre 1,1469 dollar.

Unicredit sous les projecteurs En France, EssilorLuxottica (-0,54%) a annoncé la prolongation de son accord de licence avec Dolce&Gabbana jusqu'en 2050.Cafom ( 1,42%) a été désigné par le Tribunal des affaires économiques de Nanterre pour assurer la relance des marques Brandt, De Dietrich, Sauter et Vedette dans le cadre du plan de liquidation judiciaire des sociétés Groupe Brandt et Brandt France.En Europe, l'Italien Unicredit (-1,32%) est repassé à l'offensive sur Commerzbank ( 6,13%) et a lancé une offre publique d'échange pour monter à plus de 30% du capital de la banque allemande.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.