Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse avec l'espoir d'une désescalade en Iran

publié le 25/03/2026

PARIS, 25 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?sur une note positive mercredi, la perspective d'une désescalade dans le conflit en cours au Moyen-Orient ayant apaisé en ?partie les craintes des investisseurs concernant une prolongation des perturbations dans l'approvisionnement en énergie.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 526,34 points, soit 1,14%, à 46.650,40 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 63,64 points, soit ?0,97%, à 6.620,01 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 250,28 points, soit 1,15%, à 22.012,17 points.

Islamabad a soumis une proposition américaine à l'Iran pour mener ?des discussions sur la fin de la guerre qui pourraient ?avoir lieu en Turquie ou au Pakistan, a déclaré mercredi à Reuters un haut représentant iranien.

Plusieurs médias ?avaient rapporté auparavant que Washington avait adressé à l'Iran une proposition en 15 points, tandis que la chaîne israélienne Channel 12 avait indiqué que les Etats-Unis prévoyaient de discuter du ?plan lors d'une proposition de cessez-le-feu.

Ces ?nouvelles sont accueillies favorablement par les marchés financiers qui espèrent désormais une percée diplomatique ?qui pourrait aider à rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz, voie de passage stratégique où transite un quart du pétrole et du gaz dans le monde. Les cours pétroliers ont chuté de près de 5% mercredi ?en réaction à ces informations, ?soutenant l'appétit pour le risque.

L'indice VIX à Wall Street abandonnait parallèlement plus de 5%, ?revenant autour des 25 points.

"Les marchés voient une sorte de voie de désescalade dans la guerre. Dans combien de ?temps cela pourrait-il se matérialiser (...). Est-ce tout cela est vraiment crédible ou s'agit-il simplement d'une ?sorte de bruit de fond que nous avons vu dans les deux sens?", s'interroge ?toutefois Aleks Spencer, responsable investissements ?chez Bogart Wealth.

"Chaque jour semble être un discours différent", ajoute-t-il.

En attendant de nouveaux développements, les secteurs sensibles à ?la conjoncture comme la finance (+1,26%) et la consommation (+2,%) sont bien ?orientés, tandis que les nouvelles technologies (+0,87%) profitent d'une détente dans l'obligataire et de l'actualité des entreprises.

Aux valeurs, Arm Holdings bondit de 12,20% à ?la faveur de l'annonce de prévisions de revenus annuels de plusieurs milliards de dollars pour sa nouvelle puce d'intelligence artificielle (IA) destinée aux centres de données.

Dans son sillage, Intel, Marvell Technology et Nvidia gagnent de 2,12% ?à 4,05%.

Merck prend près de 1%, le laboratoire ayant annoncé son intention d'acquérir la société de biotechnologie Terns Pharma (+5,22%) dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 6,7 milliards de dollars (5,8 milliards d'euros).

Robinhood progresse de 7,20%, la plateforme de trading ayant approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1,5 milliard de dollars.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Purvi Agarwal, Medha Singh et Twesha Dikshit ?à Bangalore; édité par Augustin Turpin)